不歡迎阿拉伯人「家庭團聚」？以色列國會未通過《入境法》的政治算計
我們想讓你知道的是
多年來，以色列境內幾個為巴勒斯坦人發聲的非政府組織，數度連同幾位梅雷茲國會議員，循司法途徑挑戰這項對巴勒斯坦人帶有歧視性的條款，主張這侵害了《基本法》保障的組成家庭基本人權。
以色列時間今（2021）年7月6日清晨，在幾番波折後，內政部長沙凱德（Ayelet Shaked）終於將一項《公民暨以色列入境法》（Citizenship and Entry into Israel Law）臨時條款延長案提交國會進行表決，表決結果是59票贊成、59票反對（註1），使得這項臨時條款在18年後，首次未在國會過關。
表決前兩週，沙凱德多次與政府內部的左派政黨及阿拉伯政黨成員進行溝通，試圖說服這些向來反對這項條款的政治人物，投下支持票；在歷年的表決中總是投下贊成票的在野黨及其領袖前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），不僅多次表示這次將投下反對票，還不斷譏諷新上任的班奈特（Naftali Bennett）政府，無法確保政府成員支持這項臨時條款；這導致沙凱德因為不確定法案是否能獲得多數安全過關，數度延後該條款的表決。
粗略地說，這項在第二次巴勒斯坦大起義（Second Intifada）期間提出、通過的臨時條款，旨在防止來自加薩（Gaza）、西岸（West Bank）及幾個被以色列視為敵對國家的人民，假借親屬團聚之名，在以色列境內行攻擊平民之實。受該條款影響最大的，通常是以色列境內的阿拉伯裔，連同他們來自西岸及加薩的配偶。
按慣例，以色列國會必須在每年6月左右表決通過延長這項在2003年通過的臨時條款，以確保規定的持續性；今年由於適逢新國會上任，截止日被寬限至7月6日午夜以前。
6月中下旬，當沙凱德示意會盡快將該法案付諸國會進行表決時，政府內部的幾位阿拉伯政黨、左派及中間偏左成員，都紛紛表態會堅決反對這項歧視巴勒斯坦人的法案；而歷年來總是投下贊成票，因而本該被視為支持鐵票的幾個右派在野黨，如前總理納坦雅胡的聯合黨（Likud）、兩個哈雷迪政黨及宗教錫安主義（Religious Zionism）等，似乎是「換了位置，換了腦袋」，陸續有成員放話將在表決時投下反對票，甚至讓這場投票轉變為對政府的不信任投票，使得政府垮台。
這屆以色列政府勉強結合了61席國會議員，包含了來自政治光譜位置迥異的8個政黨，儘管這些政黨領袖最初都矢言，他們將把精力放在各黨較有共識的民生經濟等內政議題上，但像是這項公民法臨時條款延長表決案、具有時效性的法案，已經開始凸顯政府內部難解的矛盾，也考驗著各政黨及班奈特解決歧異的智慧。
6月27日週日上午，在參與例行的內閣會議前，曾經表示會投下反對票的區域合作部長、梅雷茲（Meretz）的弗雷伊（Issawi Frej），對媒體表示：「政府的穩定比什麼都重要。」似乎在為自己可能在表決時彎髮夾投下贊成票的行為，做出預告。
撇開在野黨為反對而反對的政治考量，圍繞在這項臨時條款的各種喧囂，反映以色列內部對「家庭團聚」這類移民的糾結，也反映當代不少國家面對的幾項移民議題。
以色列的「家庭團聚」（Family Reunification）政策
基於保障人民組成家庭的基本人權，當代多數國家都制定法令專門處理「家庭團聚」、或「親屬移民」這樣的移民途徑；簡單地說，就是具有某國公民身份（citizenship）或各種長、短期居留權者，為不具公民身份或居留權的家庭成員，申請該國居留權或公民身份；像是父母這樣的直系血親、手足之類的旁系血親，都屬於家庭團聚移民，其他還可能包括跨國收養等。
在當代不少國家，家庭團聚通常佔移民的大宗。根據統計，2018年OCED國家的所有移民中，41％屬於家庭團聚這一途徑。
由於歷史、文化與制度等方面的特殊因素，以色列從建國至今，多數的「移民」是適用《回歸法》（Law of Return）的猶太裔外籍人士；根據《回歸法》，父、母、祖父、或祖母為猶太裔的外國人，或是改信猶太教者（註2），都有權利取得以色列國籍，即只要經由《回歸法》，就可以相對快速地取得以色列國籍，進而獲得健保、工作權等生存所需的基本公民權利。
嚴格說來，《回歸法》其實並不將從海外來到以色列的猶太裔視為「移民」（immigrants），《回歸法》中的「移民」之舉也不算是移民，而是「回歸」猶太人的故土（註3）。
因此，以色列儘管是一個有大量「移民」的國家，但家庭團聚、或甚至近年來在OECD等先進國家間越來越流行的技術移民（skilled immigration），仍算是相對罕見的移民項目。
然而，以色列境內及東耶路撒冷不少阿拉伯裔人民，會與來自西岸、加薩、甚至周邊阿拉伯國家的人民聯姻，並在婚後選擇透過家庭團聚（註4），帶著這些外籍配偶定居以色列。不過這樣的做法，在第二次巴勒斯坦大起義期間，因為以色列政府的政策轉變，開始充滿變數。
長壽的「臨時」條款
2002年3月31日下午3點多，在以色列北部城市海法（Haifa）的一間餐廳（註5），發生一起自殺炸彈攻擊，造成16人死亡、40多人受傷。由於時值逾越節（Passover）假期，死傷者多為攜家帶眷在餐廳用餐的客人。
發動這場攻擊者圖巴西（Shadi Zakaria Tubasi，或Shadi Zakaria Tobasi），是一名22歲、來自西岸城市傑寧（Jenin）難民營的青年；由於圖巴西的母親具有以色列公民身份，因此他透過家庭團聚取得以色列公民身份，以至能進出西岸及以色列。
時值第二次巴勒斯坦大起義（Second Intifada），這場攻擊的發生，讓不少人以為，家庭團聚淪為試圖攻擊平民的巴勒斯坦人濫用的手段，因此以色列內閣會議立刻決定，暫時凍結所有來自西岸及加薩的家庭團聚申請。
隔（2003）年7月31日，以色列國會通過《公民暨以色列入境法臨時條款》，限制來自西岸與加薩的人民，取得以色列居留權及公民身份的可能性；經過多年的延長及修改，這項條款現在也適用來自敘利亞、黎巴嫩、伊拉克與伊朗等「敵對國家」的公民；並且僅適用18歲至34歲的男性及18至24歲的女性。不過，條款授與內政部長權力，得基於人道等理由允許例外（註6）。
理論上，任何一位嫁娶了來自西岸、加薩、敘利亞、黎巴嫩、伊拉克與伊朗配偶（男未滿35歲、女未滿25歲）的以色列公民，都會「無差別」地面臨這項條款的限制，即其外籍伴侶無法獲得以色列居留權及公民身份；但由於文化、傳統、信仰、社會結構等多重因素，以色列猶太裔一般較少與來自這些地點的人士通婚；這意味著，較常與來自這些地區人民通婚的以色列阿拉伯裔，受這項臨時條款衝擊較大。
條款的設計是作為從公布當日起（2003年8月6日），效期1年的臨時條款，且只要國會多數贊成，政府可以在條款到期前延長之，最多可延長1年；過去將近20年以來，國會每年都通過延長這項臨時條款的效力，讓這項臨時條款逐漸顯得一點也不「臨時」。
儘管該臨時條款在2003年的主要著眼點是國家安全的考量，但歷屆不少投票支持延長其效期的國會議員，也不避諱地從人口平衡的角度支持這項法案；專門研究人口學的知名以色列地理學者索佛（Arnon Soffer），多年來不斷主張，境內阿拉伯裔人口的增長，對以色列「猶太國家」的身份構成威脅；索佛的信徒及志同道合者主張，對可能藉由家庭團聚進入以色列定居的巴勒斯坦人進行限制，是維護以色列猶太國家身份的重要手段之一。
這樣的邏輯，加上法案本身對巴勒斯坦人的針對性，自然招來阿拉伯政黨、左派政黨、及一些中間偏左政黨政治人物的反彈；多年來，不少左派政治人物、人權團體與律師，尋求司法途徑，企圖挑戰甚或推翻這項條款，導致幾項例外陸續被加諸在法案上。
想當然爾，本屆政府中阿拉伯政黨與左派政黨的成員，實在無法硬著頭皮、為了顧全大局投下贊成票，梅雷茲的拉茲（Mossi Raz）、工黨的馬拉納（Ibtisam Mara'ana）、聯合阿拉伯名單的塔哈（Walid Taha），一個個跳出來表態，自己不可能支持這樣帶有歧視性的法案；不過，他們最後都在有條件的狀況下，為了顧全大局，投下了贊成票。
- 推特解說：聯合阿拉伯名單的塔哈於6月22日，在推特上抨擊這項臨時條款為「種族歧視」及「反民主」，塔哈最後加入黨主席阿巴斯（Mansour Abbas），對臨時條款投下贊成票。
考量這項條款秉持的原則及歷年投票記錄，在野的幾個右派政黨，本該被視為支持的鐵票；然而，在納坦雅胡的帶領下，在野的右派政黨，當然不願錯過這個讓班奈特政府難堪的機會，他們主張年年這樣延長這項臨時條款是敷衍了事的作法，幾位在野右派議員，提出一個將條款的精神與規定永久地寫入以色列基本法（Basic Laws）中的提案（註7）。
根據以色列軍方及情報單位的統計，在2001年與2016年之間，104名以家庭團聚名義入境以色列者，犯下恐怖攻擊行為；不過，就像是有關以色列或以巴問題的各種細節與統計資料，支持與反對這項政策的各黨各派，都對該統計的意涵及其真實性各自表述。
前文曾提及的區域合作部長弗雷伊在條款到期前夕，提出一項妥協方案，讓這項條款再延長半年，在這段期間內，政府會設立一個委員會，就相關議題研議長久的解決方案；6月7日凌晨，一度傳出，政府各黨已經大致同意這項解決方案，但最終因為兩位聯合阿拉伯名單議員棄權，無疾而終。
當代國家有關「移民」的困境
歷年來都投票支持這項臨時條款的在野右派政黨及政治人物，這次對這項法案的杯葛，很難不被視為純粹政治的考量，一副要讓班奈特政府好看的態度。
撇開純粹政治的操作，班奈特政府內部、及以色列內部多年來對這項法案的分歧，其實反映不少當代國家所面臨的幾項「移民」問題；知名以色列記者兼作家耶米尼（Ben-Dror Yemini）最近就在以色列媒體「Ynet」撰文探討了這些議題。
首先，以色列政府多年來對境內各種「未獲授權的移民」（unauthorized immigrants，註8）取締不力，不少來自西岸的巴勒斯坦人，從以色列南部邊界管理較為鬆散的地點入境，並持續在以色列境內生活、甚至組建家庭；耶米尼指出，相關單位多年來對這樣的現象心知肚明，卻因為種種因素沒有介入處理。
事實上，多年前在以色列曾喧騰一時的移工第二代問題，有很大一部分原因，也是因為政府早期並未及早對簽證過期、滯留在境內的移工採取行動；來自非洲、滯留在以色列境內的尋求庇護者（asylum seekers），許多也與政府曾經對他們的存在視而不見有關。
耶米尼認為，若以色列政府真的擔心移民方面、特別是巴勒斯坦移民的問題，就更應該在邊境、境內未經授權移民等問題上，採取更多實質的行動。
其次，耶米尼認為，若維繫2003年臨時條款的目的是防止針對平民的恐怖攻擊發生，除了第一代移民本身，所謂「移民第二代」對以色列國家社會的觀感，也是政府必須面對的議題；他還指出，這樣的現象並非以色列獨有，而是不少歐美國家都面對的問題。
根據以色列國家安全局（Shabak或Shin Bet）提供給國會的統計資料，在2001年至2021年間，以不同形式及程度參與針對以色列平民攻擊者中，48位是藉由家庭團聚取得以色列身份的第一代移民，117位則是所謂的「移民第二代」（註9），似乎在某種程度上呼應了耶米尼的觀點。
耶米尼的評論，仍是從「以色列作為一個猶太國家」這樣的前提著手，他也強調，2003年臨時條款背後的推手，並非只有右派政治人物，還包括工黨及被視為中間派的國會議員。
多年來，以色列境內幾個為巴勒斯坦人發聲的非政府組織，數度連同幾位梅雷茲國會議員，循司法途徑挑戰這項對巴勒斯坦人帶有歧視性的條款，主張這侵害了《基本法》保障的組成家庭基本人權；更有不少人，從根本質疑以色列是否能堅持其猶太國家的身份認同、同時自詡為尊崇民主的國家。
然而，以色列是猶太國家、或說維持以色列作為猶太國家的身份這項前提，在主流以色列政治人物間，算是被廣為接受的原則；在這樣的原則下，政府若為了國安與人口平衡的雙重考量，採取會犧牲某些其他原則的政策，在主流政治人物與政黨間，通常較難引起高度爭議。
由於臨時條款沒有過關，擺在班奈特政府面前的，是不變的難題：究竟要研擬出能讓在野右派政黨、或至少部分在野右派議員支持的法案，抑或嘗試協商出讓政府內部左派政黨可以接受的方式。
不過，儘管這項臨時條款目前無法延續，短期內的結果很可能只是形式上的差異，內政部還是有權在審核巴勒斯坦家庭團聚申請案的過程中，連同國安單位，拒絕給予申請人居留權或公民身份；只是申請被拒者可以轉向最高法院，這時內政部及相關國安單位，就必須回應最高法院提出的疑義；說穿了，在沒有2003臨時條款的加持下，內政部仍可以藉由其所擁有的權力，達成其目的，只是可能會面臨業務量增加的狀況。
註釋
- 註1：政府中的兩位聯合阿拉伯名單議員棄權，所有在野議員、包括一位班奈特的「右傾」（Yamina）同黨議員，都投下了反對票。
- 註2：早期只有正統猶太教（Orthodox Judaism）的改信方式適用《回歸法》，1988年的一項最高法院判定，讓在以色列境外的非正統猶太教改信方式也適用《回歸法》，今（2021）年稍早的一項最高法院判定，則讓以色列境內的非正統猶太教改信方式也適用。
- 註3：這點從《回歸法》所處理的移民過程被稱為「aliyah」（直譯為「上升」，這裡亦有猶太人回歸祖國、故居之意）可以看出，從這個字也衍伸出來專門指稱「男性猶太移民」的「oleh」及「女性猶太移民」的「olah」。
- 註4：另一個比較為人所知的家庭團聚群體，是來自衣索比亞的法拉沙穆拉族（Falash Mura），他們表示自己在血統上是猶太人，只是在情勢或脅迫等狀況下改信基督教，因此有權根據《回歸法》入境以色列、取得公民身份；但是，以色列官方以及衣索比亞猶太人（Beta Israel）一般並不認為他們是猶太人；有部分法拉沙穆拉族由於嫁娶了衣索比亞猶太人，而藉由家庭團聚獲得在以色列定居的權利。
- 註5：或許有些諷刺的是，該餐廳業者為以色列阿拉伯裔家庭。
- 註6：原則上，急需醫療救助者、未對國安構成威脅的35歲以上男性及25歲以上女性，大都可循「例外」途徑入境以色列；後文所引用的以色列記者耶米尼（Ben-Dror Yemini）也指出，根據以色列官方統計，歷年來至少有半數以上的申請者，都被視為「例外」而獲得入境及居留許可；耶米尼還提到，以色列中央統計局的資料顯示，以國2020年的猶太裔人口增長有8％來自境外移民、對比阿拉伯裔7％的人口增長來自移民，兩者可說幾乎是不相上下。
- 註7：這項提案也一度成為沙凱德用來與政府內部反對聲音交涉的手段，沙凱德於6月30日與聯合阿拉伯名單黨主席阿巴斯（Mansour Abbas）會面，試圖讓雙方在歧見中取得某種共識，以保證聯合阿拉伯名單的支持；據信，沙凱德向阿巴斯發出最後通牒，表示若政府政黨成員無法全數支持該臨時條款，那麼她便會轉向支持在野聯盟提出的基本法法案。
- 註8：學界與媒體界對於「非法移民」（illegal immigrants）這個詞彙有諸多批評，社會學、政治學等相關學科的學者，多認為使用「非法移民」是落入了國家對國境、邊界等人造概念的「想像」；主流學界意見似乎主張，應使用「無證移民」（undocumented immigrnats）這樣的字眼，指稱其沒有合法身份證明文件的狀態；筆者以為，研究移民的美國政治學者科斯勞斯基（Rey Koslowski）所使用的「unauthorized immigrants」，兼顧中性及其身份狀態的描繪（即這類移民的存在並未獲得地主國許可），故沿用之。
- 註9：這裡的統計數字，若能搭配同一期間來自西岸與加薩等地的巴勒斯坦移民總數，更能夠知道在這些移民中，參與針對平民攻擊者的百分比；此處附上1996年至2021年4月，以色列所有非猶太移民者的人數，僅供參考；資料來源：以色列中央統計局。
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航