不歡迎阿拉伯人「家庭團聚」？以色列國會未通過《入境法》的政治算計

以色列時間今（2021）年7月6日清晨，在幾番波折後，內政部長沙凱德（Ayelet Shaked）終於將一項《公民暨以色列入境法》（Citizenship and Entry into Israel Law）臨時條款延長案提交國會進行表決，表決結果是59票贊成、59票反對（註1），使得這項臨時條款在18年後，首次未在國會過關。

以色列內政部長沙凱德（Ayelet Shaked），攝於2016年｜Photo Credit: 以色列新聞局（Mark Neyman）

表決前兩週，沙凱德多次與政府內部的左派政黨及阿拉伯政黨成員進行溝通，試圖說服這些向來反對這項條款的政治人物，投下支持票；在歷年的表決中總是投下贊成票的在野黨及其領袖前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），不僅多次表示這次將投下反對票，還不斷譏諷新上任的班奈特（Naftali Bennett）政府，無法確保政府成員支持這項臨時條款；這導致沙凱德因為不確定法案是否能獲得多數安全過關，數度延後該條款的表決。

粗略地說，這項在第二次巴勒斯坦大起義（Second Intifada）期間提出、通過的臨時條款，旨在防止來自加薩（Gaza）、西岸（West Bank）及幾個被以色列視為敵對國家的人民，假借親屬團聚之名，在以色列境內行攻擊平民之實。受該條款影響最大的，通常是以色列境內的阿拉伯裔，連同他們來自西岸及加薩的配偶。

按慣例，以色列國會必須在每年6月左右表決通過延長這項在2003年通過的臨時條款，以確保規定的持續性；今年由於適逢新國會上任，截止日被寬限至7月6日午夜以前。

6月中下旬，當沙凱德示意會盡快將該法案付諸國會進行表決時，政府內部的幾位阿拉伯政黨、左派及中間偏左成員，都紛紛表態會堅決反對這項歧視巴勒斯坦人的法案；而歷年來總是投下贊成票，因而本該被視為支持鐵票的幾個右派在野黨，如前總理納坦雅胡的聯合黨（Likud）、兩個哈雷迪政黨及宗教錫安主義（Religious Zionism）等，似乎是「換了位置，換了腦袋」，陸續有成員放話將在表決時投下反對票，甚至讓這場投票轉變為對政府的不信任投票，使得政府垮台。

這屆以色列政府勉強結合了61席國會議員，包含了來自政治光譜位置迥異的8個政黨，儘管這些政黨領袖最初都矢言，他們將把精力放在各黨較有共識的民生經濟等內政議題上，但像是這項公民法臨時條款延長表決案、具有時效性的法案，已經開始凸顯政府內部難解的矛盾，也考驗著各政黨及班奈特解決歧異的智慧。

資料來源：以色列選舉委員會，謝宇棻製圖

6月27日週日上午，在參與例行的內閣會議前，曾經表示會投下反對票的區域合作部長、梅雷茲（Meretz）的弗雷伊（Issawi Frej），對媒體表示：「政府的穩定比什麼都重要。」似乎在為自己可能在表決時彎髮夾投下贊成票的行為，做出預告。

撇開在野黨為反對而反對的政治考量，圍繞在這項臨時條款的各種喧囂，反映以色列內部對「家庭團聚」這類移民的糾結，也反映當代不少國家面對的幾項移民議題。

以色列的「家庭團聚」（Family Reunification）政策

基於保障人民組成家庭的基本人權，當代多數國家都制定法令專門處理「家庭團聚」、或「親屬移民」這樣的移民途徑；簡單地說，就是具有某國公民身份（citizenship）或各種長、短期居留權者，為不具公民身份或居留權的家庭成員，申請該國居留權或公民身份；像是父母這樣的直系血親、手足之類的旁系血親，都屬於家庭團聚移民，其他還可能包括跨國收養等。

在當代不少國家，家庭團聚通常佔移民的大宗。根據統計，2018年OCED國家的所有移民中，41％屬於家庭團聚這一途徑。

由於歷史、文化與制度等方面的特殊因素，以色列從建國至今，多數的「移民」是適用《回歸法》（Law of Return）的猶太裔外籍人士；根據《回歸法》，父、母、祖父、或祖母為猶太裔的外國人，或是改信猶太教者（註2），都有權利取得以色列國籍，即只要經由《回歸法》，就可以相對快速地取得以色列國籍，進而獲得健保、工作權等生存所需的基本公民權利。

嚴格說來，《回歸法》其實並不將從海外來到以色列的猶太裔視為「移民」（immigrants），《回歸法》中的「移民」之舉也不算是移民，而是「回歸」猶太人的故土（註3）。

因此，以色列儘管是一個有大量「移民」的國家，但家庭團聚、或甚至近年來在OECD等先進國家間越來越流行的技術移民（skilled immigration），仍算是相對罕見的移民項目。

然而，以色列境內及東耶路撒冷不少阿拉伯裔人民，會與來自西岸、加薩、甚至周邊阿拉伯國家的人民聯姻，並在婚後選擇透過家庭團聚（註4），帶著這些外籍配偶定居以色列。不過這樣的做法，在第二次巴勒斯坦大起義期間，因為以色列政府的政策轉變，開始充滿變數。

長壽的「臨時」條款

2002年3月31日下午3點多，在以色列北部城市海法（Haifa）的一間餐廳（註5），發生一起自殺炸彈攻擊，造成16人死亡、40多人受傷。由於時值逾越節（Passover）假期，死傷者多為攜家帶眷在餐廳用餐的客人。

發動這場攻擊者圖巴西（Shadi Zakaria Tubasi，或Shadi Zakaria Tobasi），是一名22歲、來自西岸城市傑寧（Jenin）難民營的青年；由於圖巴西的母親具有以色列公民身份，因此他透過家庭團聚取得以色列公民身份，以至能進出西岸及以色列。

時值第二次巴勒斯坦大起義（Second Intifada），這場攻擊的發生，讓不少人以為，家庭團聚淪為試圖攻擊平民的巴勒斯坦人濫用的手段，因此以色列內閣會議立刻決定，暫時凍結所有來自西岸及加薩的家庭團聚申請。

隔（2003）年7月31日，以色列國會通過《公民暨以色列入境法臨時條款》，限制來自西岸與加薩的人民，取得以色列居留權及公民身份的可能性；經過多年的延長及修改，這項條款現在也適用來自敘利亞、黎巴嫩、伊拉克與伊朗等「敵對國家」的公民；並且僅適用18歲至34歲的男性及18至24歲的女性。不過，條款授與內政部長權力，得基於人道等理由允許例外（註6）。

理論上，任何一位嫁娶了來自西岸、加薩、敘利亞、黎巴嫩、伊拉克與伊朗配偶（男未滿35歲、女未滿25歲）的以色列公民，都會「無差別」地面臨這項條款的限制，即其外籍伴侶無法獲得以色列居留權及公民身份；但由於文化、傳統、信仰、社會結構等多重因素，以色列猶太裔一般較少與來自這些地點的人士通婚；這意味著，較常與來自這些地區人民通婚的以色列阿拉伯裔，受這項臨時條款衝擊較大。

條款的設計是作為從公布當日起（2003年8月6日），效期1年的臨時條款，且只要國會多數贊成，政府可以在條款到期前延長之，最多可延長1年；過去將近20年以來，國會每年都通過延長這項臨時條款的效力，讓這項臨時條款逐漸顯得一點也不「臨時」。

儘管該臨時條款在2003年的主要著眼點是國家安全的考量，但歷屆不少投票支持延長其效期的國會議員，也不避諱地從人口平衡的角度支持這項法案；專門研究人口學的知名以色列地理學者索佛（Arnon Soffer），多年來不斷主張，境內阿拉伯裔人口的增長，對以色列「猶太國家」的身份構成威脅；索佛的信徒及志同道合者主張，對可能藉由家庭團聚進入以色列定居的巴勒斯坦人進行限制，是維護以色列猶太國家身份的重要手段之一。

這樣的邏輯，加上法案本身對巴勒斯坦人的針對性，自然招來阿拉伯政黨、左派政黨、及一些中間偏左政黨政治人物的反彈；多年來，不少左派政治人物、人權團體與律師，尋求司法途徑，企圖挑戰甚或推翻這項條款，導致幾項例外陸續被加諸在法案上。

想當然爾，本屆政府中阿拉伯政黨與左派政黨的成員，實在無法硬著頭皮、為了顧全大局投下贊成票，梅雷茲的拉茲（Mossi Raz）、工黨的馬拉納（Ibtisam Mara'ana）、聯合阿拉伯名單的塔哈（Walid Taha），一個個跳出來表態，自己不可能支持這樣帶有歧視性的法案；不過，他們最後都在有條件的狀況下，為了顧全大局，投下了贊成票。

חוק האזרחות, הינו חוק גזעני אנטי דמוקרטי, שאיננו יכול בשום מקרה ובשום צורה לעבור בקולותיהם של חברי הכנסת של רע״מ. אמשיך להתנגד בועדה המסדרת להעברת החוק לועדת חוץ וביטחון, ורע״מ תצביע נגד החוק במליאה.. — وليد طه - ווליד טאהא - Waleed Taha (@Waleedt68) June 22, 2021

推特解說：聯合阿拉伯名單的塔哈於6月22日，在推特上抨擊這項臨時條款為「種族歧視」及「反民主」，塔哈最後加入黨主席阿巴斯（Mansour Abbas），對臨時條款投下贊成票。

考量這項條款秉持的原則及歷年投票記錄，在野的幾個右派政黨，本該被視為支持的鐵票；然而，在納坦雅胡的帶領下，在野的右派政黨，當然不願錯過這個讓班奈特政府難堪的機會，他們主張年年這樣延長這項臨時條款是敷衍了事的作法，幾位在野右派議員，提出一個將條款的精神與規定永久地寫入以色列基本法（Basic Laws）中的提案（註7）。

根據以色列軍方及情報單位的統計，在2001年與2016年之間，104名以家庭團聚名義入境以色列者，犯下恐怖攻擊行為；不過，就像是有關以色列或以巴問題的各種細節與統計資料，支持與反對這項政策的各黨各派，都對該統計的意涵及其真實性各自表述。

前文曾提及的區域合作部長弗雷伊在條款到期前夕，提出一項妥協方案，讓這項條款再延長半年，在這段期間內，政府會設立一個委員會，就相關議題研議長久的解決方案；6月7日凌晨，一度傳出，政府各黨已經大致同意這項解決方案，但最終因為兩位聯合阿拉伯名單議員棄權，無疾而終。

當代國家有關「移民」的困境

歷年來都投票支持這項臨時條款的在野右派政黨及政治人物，這次對這項法案的杯葛，很難不被視為純粹政治的考量，一副要讓班奈特政府好看的態度。

撇開純粹政治的操作，班奈特政府內部、及以色列內部多年來對這項法案的分歧，其實反映不少當代國家所面臨的幾項「移民」問題；知名以色列記者兼作家耶米尼（Ben-Dror Yemini）最近就在以色列媒體「Ynet」撰文探討了這些議題。

首先，以色列政府多年來對境內各種「未獲授權的移民」（unauthorized immigrants，註8）取締不力，不少來自西岸的巴勒斯坦人，從以色列南部邊界管理較為鬆散的地點入境，並持續在以色列境內生活、甚至組建家庭；耶米尼指出，相關單位多年來對這樣的現象心知肚明，卻因為種種因素沒有介入處理。

事實上，多年前在以色列曾喧騰一時的移工第二代問題，有很大一部分原因，也是因為政府早期並未及早對簽證過期、滯留在境內的移工採取行動；來自非洲、滯留在以色列境內的尋求庇護者（asylum seekers），許多也與政府曾經對他們的存在視而不見有關。

耶米尼認為，若以色列政府真的擔心移民方面、特別是巴勒斯坦移民的問題，就更應該在邊境、境內未經授權移民等問題上，採取更多實質的行動。

其次，耶米尼認為，若維繫2003年臨時條款的目的是防止針對平民的恐怖攻擊發生，除了第一代移民本身，所謂「移民第二代」對以色列國家社會的觀感，也是政府必須面對的議題；他還指出，這樣的現象並非以色列獨有，而是不少歐美國家都面對的問題。

根據以色列國家安全局（Shabak或Shin Bet）提供給國會的統計資料，在2001年至2021年間，以不同形式及程度參與針對以色列平民攻擊者中，48位是藉由家庭團聚取得以色列身份的第一代移民，117位則是所謂的「移民第二代」（註9），似乎在某種程度上呼應了耶米尼的觀點。

耶米尼的評論，仍是從「以色列作為一個猶太國家」這樣的前提著手，他也強調，2003年臨時條款背後的推手，並非只有右派政治人物，還包括工黨及被視為中間派的國會議員。

多年來，以色列境內幾個為巴勒斯坦人發聲的非政府組織，數度連同幾位梅雷茲國會議員，循司法途徑挑戰這項對巴勒斯坦人帶有歧視性的條款，主張這侵害了《基本法》保障的組成家庭基本人權；更有不少人，從根本質疑以色列是否能堅持其猶太國家的身份認同、同時自詡為尊崇民主的國家。

然而，以色列是猶太國家、或說維持以色列作為猶太國家的身份這項前提，在主流以色列政治人物間，算是被廣為接受的原則；在這樣的原則下，政府若為了國安與人口平衡的雙重考量，採取會犧牲某些其他原則的政策，在主流政治人物與政黨間，通常較難引起高度爭議。

現任以色列政府｜Photo Credit: 以色列新聞局（Avi Ohayon）

由於臨時條款沒有過關，擺在班奈特政府面前的，是不變的難題：究竟要研擬出能讓在野右派政黨、或至少部分在野右派議員支持的法案，抑或嘗試協商出讓政府內部左派政黨可以接受的方式。

不過，儘管這項臨時條款目前無法延續，短期內的結果很可能只是形式上的差異，內政部還是有權在審核巴勒斯坦家庭團聚申請案的過程中，連同國安單位，拒絕給予申請人居留權或公民身份；只是申請被拒者可以轉向最高法院，這時內政部及相關國安單位，就必須回應最高法院提出的疑義；說穿了，在沒有2003臨時條款的加持下，內政部仍可以藉由其所擁有的權力，達成其目的，只是可能會面臨業務量增加的狀況。

註釋

原始資料來源：以色列中央統計局；製圖：謝宇棻

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航