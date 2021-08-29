《閱讀夏LaLa》Ep. 36：從「接生者」與「送行者」的角度，理解一本書是怎麼做出來的？

文：沈眠

書業原本就不太景氣，而疫情期間，很多實體書店受到影響，讓出版業面臨更大的打擊，不僅首刷印量減少，也有更多庫存書出現。庫存的書，十之八九會被裁掉。一本書被印出來，難道就是為了被裁掉嗎？

這一集的《閱讀夏LaLa》，陳夏民、夏宇童從一本書的「接生者」編輯與「送行者」裁書回收者的角度出發，帶你理解一本書是怎麼做出來的？而最後，在倉庫中不見天日的書本，最後又以什麼方式終結。聽完這一集節目，別忘了到你家附近的書店或喜歡的通路，買一本好書，紙本電子書都好，慢慢閱讀吧！

編輯的工作到底是什麼？

「做書是團隊合作，團隊的核心就是編輯，編輯要推動團隊的所有人。就算每個人都是某種專家，編輯也要抬頭挺胸，甚至用力拉緊他們的韁繩。編輯要尊重插畫家與作業員的技能，栽培團隊裡的成員，讓他們做出品質更高的作品。如果引人反感，事情就做不好。」、「編輯必須要喜歡人類。編輯要與各行各業的專家交流，要與這些人交流，就需要各方面的知識，但不需要跟對方一樣好的工夫。編輯的工作，就是『盡量借用專家的本領』。討厭人類，是做不來這一行的。」

這兩段引文出自於《編輯這一行：日本實用書傳奇編輯，從40年經歷剖析暢銷書背後，編輯應有的技藝、思維與靈魂》（臉譜出版），作者為片山一行，是日本相當著名的編輯職人，擅長製作商管類型的書籍，如《易如反掌的經濟書》《易如反掌的電腦用詞書》等「易如反掌系列」、《必定大賣的陳列法——七十種機關與技巧》、《筆記的技術》、《好強的整理術！》、《務必了解的行銷基礎與常識》、《只要一天，聲音好得讓你感動！歌喉也更棒！》、《可以報帳的收據，不能報帳的收據》等等。

陳夏民復又提到《編輯這一行》的幾個概念，如「編輯是超越藝術家的專業人士：編輯是打造『書本』這項『商品』的第一線專業人士，但並非主角。」、「『編輯』就是無所不能的幕後：編輯要賭上自己所有的人格，跟作者交涉，完成書本交給讀者。」、「編輯是綜合藝術家，也是優秀的行銷人員。最重要的是，編輯要有骨氣。」種種凡此。

至今都走在編輯之路的陳夏民，直白的說：「編輯就如同PM（專案經理），必須克服所有工作環節上的任何問題。他必須具備相當程度的文字辨識能力，看得出來書中什麼東西是多餘的，或句子的邏輯需不需要調動。編輯得有本事讓一本書長出它該有的樣子。而且更重要的是，編輯必須花時間跟作者、工作人員溝通，畢竟一本書的完成是由不同的技術所整合的。比如校對，他挑錯字與語言邏輯疏漏的能力就比編輯好。」

夏宇童表示，一般人的確不太清楚編輯要做什麼事，是什麼樣的角色，讀完這本書後，就能夠瞭解到編輯工作的內容。她心疼地講道：「感覺超級辛苦啊，編輯需要的技能很多，不但得對文字高度敏感，還必須為書下定位，且要在作者跟書之間拿捏分寸，一方面必須保護創作者，另一方面也得面對書就是商品的壓力，而且在團隊當中，要讓一切運作得順暢，解決各式難題，真的是非面面俱到不可。我想，編輯、作家與相關工作人員，都得在理解彼此是平等的狀態下，才能有良性溝通吧。」

「市面上有一些賣得很好的書，其實作者的文字功力不足，根本是編輯修改出來的。但一個好編輯，也不一定就能寫出具有獨特思維與情感的作品。我認為，好編輯的條件就是會信賴、尊重別人的專業能力。」陳夏民的結語極其自省真誠。

進步，是否意味著我們失去探索可能性？

「我相信在那樣的時代，當一切思想都只記載在人的腦海中時必定格外美好。那時倘若有人要把書籍送入壓力機，思想就只得進入人的腦袋……全世界那些想要焚燒書籍的人是白費力氣的，因為如果書上記載的言之有理，那麼焚燒的時候只會聽到書在竊竊暗笑，因為一本地道的好書總是指著別處溜之大吉。」此段文字源於博胡米爾．赫拉巴爾的小說《過於喧囂的孤獨》（大塊文化）。

夏宇童坦承自己讀了三遍，對這本很薄、才130頁的書，還是沒有完全掌握。小說的主角漢嘉，是一個在垃圾場工作三十五年的老打包工，負責將被送到這裡的書本、紙張用一台壓力機壓扁，打包成一包包的廢紙塊，送到焚化廠燒掉。漢嘉在垃圾場中常撿到珍貴書籍，如康德的《天體論》、老子的《道德經》、歌德的《浮士德》、荷爾德林的詩集、林布蘭和畢卡索的畫冊等，能夠進行具備藝術、文學深度的剖析與討論。

「赫拉巴爾曾經在廢止收購站工作四年，所以有了寫《過於喧囂的孤獨》的想法。再加上，這些書籍在捷克人民發動的布拉格之春運動被蘇聯政府鎮壓以後，大部分都成了禁書，被送到各處垃圾場銷毀，就可以領會到這本書故事的背後有其獨特的文化、政治背景。讀我剛剛提到的那段文字，最直觀的解釋就是，閱讀是如此的不可思議，但這樣的美好在生活中隨時都有可能因各種緣故被毀滅，必須好好珍惜。書可不止是娛樂消遣而已，它有著相當珍貴的藝術價值。」夏宇童娓娓道來對此書的真心感想。

陳夏民補充自身想法：「科技和醫學一直在進步，有些養生書、健康書討論的內容，現在去看會發現它們早就過時，可是呢，有些人就是不願意丟棄。從另一個面向去解讀赫拉巴爾這段敘述，我是這樣想的，書只是一個載體，我們不要太拘泥於形式，書必非知識、真理的本身，不是所有的書都是好的，真正重要是知識與思維的流通性。」

夏宇童再唸了一段書中文字：「我突然明白了，我看到的這一切意味著我這個行業已進入了新的紀元，這些人已經與我不同，他們以另外一種方式工作著。小廢紙工作站的那種微小歡樂結束了……我們這些老打包工都是在無意中獲得學識的。」夏宇童解釋道，在書的末尾，一項新的壓力機被發明了。

這台壓力機無比巨大，並且擁有巨型的螺旋槳，可以從天快速竄下，以迅雷不及掩耳的速度把大批大批的書瞬間粉碎成細碎的紙漿，不需人為操作，只要裝書的槽中感應到書槽已經堆滿了書，傳送帶便會停止輸送，讓那台巨大的壓力機自動下降處理堆積成山的書群。旁邊的打包工們只要把書丟到傳送帶上即可，不需要做任何事情。

「換句話說，赫拉巴爾清楚地意識到，一個時代毀滅了。毀滅的原因不是因為他們把各種有價值的書粉碎，而是他們對人進行了新的改造，並稱之為『進步』。在這個新的時代裡，人不需要自己去探索，機器會幫你把所有的一切安排好。可是，這樣的進步就是好的嗎？」夏宇童的語氣瀰漫著疑慮：「比如說我們現在都習慣在網路上搜尋各種需求，包含影片、音樂和文章，然後各種社群媒體的後台演算法，就只會把我們喜歡的東西推到眼前，可是在我們喜好之外的世界，就完全失去了探索的機會，這樣算是進步嗎？我們是不是阻斷了自己去理解、挖掘其他可能性，喪失了不斷的思考與學習的能力呢？」

陳夏民也有同感：「《過於喧囂的孤獨》真的很神奇，那種被知識洗禮的美好感受，那樣子浪漫與哀傷並具的書寫，就像是珍貴的禮物，讓我們可以對習以為常的觀點有重設的可能。而且書名太美了啦，真的是一本極品，堪稱無敵的經典。」

夏宇童總結道：「這是一本可以讓我們重新認識書的價值與意義的魔力之書吧。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航