【圖表】全台疫苗接種現況：各縣市誰打得最快？優先類別實際施打數為何「解壓縮」？

文：李秉芳｜圖：If Lin

疫情延燒，台灣從5月宣布三級警戒以來，疫苗就是最熱門的話題，截至7月7日，台灣整體疫苗覆蓋率已經超過11%，有將近300萬人次接種過至少1劑疫苗；而台灣的疫苗採購和到貨進度、各縣市配發和施打的進度、施打人次的變化；以及對於各界關注的施打優先類別到底打到哪了，何時有可能輪到自己；我們也掌握獨家消息呈現「實打數比預估數還多」的狀況及背後可能原因；這些各界關心的議題，《關鍵評論網》整理疾管署和行政院的統計資訊，一次看懂。

台灣現在有多少疫苗？已經打了多少？

指揮中心指出台灣已經採購了約3000萬劑的疫苗。不過到貨進度一直無法合乎大眾期待，指揮中心也多次解釋，由於現在國際市場上疫苗非常搶手，目前都積極保持聯繫，但到貨進度就是「盡力而為」。目前採購的疫苗當中，除了國產的高端和聯亞都還在研發試驗、以及取得EUA階段外，其餘來自AZ藥廠的有2批共73.7萬，莫德納藥廠的有3批共70萬，和國際平台COVAX購買的疫苗有到貨2批約60萬，總共203.7萬，採購疫苗的到貨率截至7月7日，僅有約6.7％。

但日本陸續捐贈給台灣2批AZ疫苗分別有124萬劑和113萬劑、美國捐贈給台灣1批莫德納疫苗有250萬劑，這些總共487萬劑疫苗，佔了目前台灣所有到貨疫苗702萬劑中的69%，也成為台灣目前繼續往下施打到更多人的重要來源。另外立陶宛也承諾將在9月捐贈給台灣2萬劑AZ疫苗。

由此可看出，台灣在國際採購上並未像日本、加拿大等國那樣取得先機，到貨足量疫苗，不過透過外交取得盟邦捐助的疫苗，也讓台灣對疫苗不足的壓力能暫時緩解，爭取更多時間規劃安排疫苗大規模的預約、施打，並對民眾宣導疫苗相關的衛生教育。而截至7月7日，台灣疫苗配發到各地方的共有將近400萬劑，總施打數來到274萬劑，覆蓋率為11.45％，總統蔡英文則表示，希望能在7月底前超過25%。

每日施打人次變化：高死亡數和Delta病毒非重點，施打後猝死消息影響大

台灣今年5月疫情升溫後，疫苗被重視的程度大幅提升，不過初期因為疫苗到貨數量並不多，且僅開放給第一類的醫事人員和第二類的防疫人員，尤其是專責病房、專責醫院的前線醫護和防疫旅館、集中檢疫所等防疫人員施打，因此每日施打量不高。

後來在日本、美國陸續捐贈百萬劑疫苗後，疫苗大量的分配到地方，施打數才有明顯提升。可以看到幾個疫苗施打量的高峰大多集中在疫苗大量配發到全台各地方後，在優先名單中的長者們前往施打。

但也因為陸續在施打後出現不良反應，以及疑似嚴重不良反應的個案，媒體大幅報導接種後猝死的案例，導致在6月15日AZ配發施打後，施打量並未一路提升，反而走下坡。

許多年長民眾擔心、會害怕疫苗可能造成的不良反應，指揮中心也在每日記者會每日報告接種後不良反應通報數（包括死亡），但說明司法解剖的結果，目前並未發現有人的死因是直接來自於疫苗接種；許多公衛專家、醫師也紛紛加強宣導疫苗相關知識盼能解除民眾恐懼，但仍難以挽回施打量，即使在6月26日，屏東出現傳染力比英國變種病毒更強的Delta印度變種病毒株也一樣。

而下一波施打高峰，則是出現在7月初各地方開始施打莫德納疫苗，許多長者踴躍前往施打，顯示出長者普遍有「就在等莫德納」，加上地方政府紛紛規劃在週末大規模施打，因此7月5日統計時，也出現週末2日時，施打將近25萬人的高峰。另外也同步開放第七類人員施打，施打量穩定提升。

各縣市疫苗施打誰快？台北累計接種率本島第一，但剩餘疫苗也多

另外根據《關鍵評論網》「台灣COVID-19疫情」和國科院的「台灣各縣市施打COVID-19疫苗統計」，截至7月5日，全台各縣市施打覆蓋率最高的是離島的連江縣（47.5%）、澎湖縣（23.1%）；本島的縣市中，最高的則是台北市（15.7%），緊接在後的是嘉義市（15.4%）；但從中央目前所配發的疫苗剩餘率來看，台北市則是名列第三（39.4%），僅次於台東縣（43.3%）和目前累計接種率僅有9.6%的新北市（42.7%）。

可以看到多數已經配發的AZ疫苗，各縣市幾乎都已經打完，而正在陸續配發到各地方的莫德納疫苗還在追進度當中，截至7月5日，打最快的是嘉義縣和高雄市，高雄市一直都採取「不需預約」的方式透過民政系統分流施打。而疫情最嚴重的雙北地區則都要求民眾透過網路或電話預約，目前莫德納的使用率都還未超過三成，新北的整體累計接種率更是敬陪末座，僅有9.6%。

而有許多縣市AZ疫苗使用率超過100％，主要是因為原本1瓶AZ疫苗約有5毫升，每人劑量0.5毫升，所以正常情況下可供10人施打，不過如果有經驗豐富的醫護人員，加上使用適當的施打針具，在抽取時可以做到「減少浪費」，也因此從竹北衛生局開始，一直到彰化、台中等都有這樣被稱為「客家打法」的施打狀況出現，指揮中心也強調，在每個人都打足量的情況下，這樣節省是好事。

另外針對各地疫苗的分配數量，日前曾被質疑是否有「獨厚」某些縣市，指揮中心則說明，每次各地分配疫苗數數計算都有原則，並以此訂出公式計算基礎，像是之前主要為第1至3類未接種人數的6成，長照機構未接種人數的6成（離島為8成以上），75歲以上人數的27%（離島為9成以上，加上洗腎患者人數全數。都是按照實際需求量去配發到地方，不會有「分配大小眼」的問題。

優先對象施打數「解壓縮」？何時才會輪到一般民眾？

而近來備受討論和關注的，就是優先施打族群順序的安排。由行政院每週四的院會後記者會的簡報，以及疾管署每週公佈的各類別施打量來檢視，目前有幾類的施打人數，其實已經超過了行政院院會簡報上的「各類別預估人數」。也被各界質疑，是否有「超打」或是「特權疫苗」的疑慮。

會發生這樣的狀況，其實是因為實際施打時的狀況和施打規劃存在落差；雖然預估人數有造冊名單，但實際上在施打時，有很多實務狀況還是仰賴現場人員判定，指揮中心發言人莊人祥受訪時坦言，行政院院會報告的預估人數是以各類別「有造冊」的名單為主，但後來疾管署很難再確切掌握預估要施打的人數。

他舉例，像是第一類醫事人員，有些診所的助理可能不是醫事人員而是行政人員，可是他出示勞健保證明自己是診所員工，這樣可能也會從寬認定讓他打疫苗。另外就是5月疫情剛開始非常緊繃時，有部分一到三類的對象同住家人一開始也開放打疫苗，這是為了避免高風險人員發生家戶感染。

國民黨立法院黨團日前則對「第二類防疫人員」提出質疑，指食藥署疫苗接種數超過編制內人數，造冊人數1356人，但編制內人數僅600多人，數量相差1倍。立委林奕華表示，掌管疫苗採購核准的食藥署，包含職員、駐警、工友、技工、駕駛、約聘僱人員，編制合計646人，疫苗造冊卻達1356人、已接種1089人，接種率高達169%。衛福部本部人員的疫苗接種率也才5%，但食藥署甚至比自己署內編制的人數多710人。

林奕華表示，疫苗接種順序第二類「中央及地方政府防疫人員」的名單非常關鍵，攸關是否有人特權施打疫苗，但政府一直不提供相關名單，僅提供人數。希望衛福部、食藥署交代清楚是否有特權疫苗。

食藥署後來則澄清，有臨時或駐點人員協助疫苗查驗等防疫業務，加上先前食藥署曾有3例確診，施打疫苗有必要與急迫性。食藥署編制內人員有685人，包含正式職員與約聘雇員，而編制外人員有1109人，合計1794人，其中1356人提報指揮中心列入第2類接種對象。因部分人員因個人意願或過敏問題不適合接種，截至目前有1089人接種，接種率約61%。

而指揮中心指揮官陳時中也在記者會上回應質疑時表示，每個機關都不是只有編制內的人，列在第二類中央地方的防疫人員，包括像是邊境管制等檢驗第一線人員，機場也都有很多編制外的人，陳時中強調，編制外的人也是在做防疫工作，「也是我們的夥伴」。

陳時中的說法，也許多少解答了指揮中心在6月21日更新最新版的「公費疫苗接種對象」後，就不再呈現各類別預估人數，正如莊人祥所說的，「現在要預估人數有難度」，許多狀況導致實際施打的人次逐漸超出預估人數，也讓各類別的施打進度更難掌控。在疫苗有限的情況下，對多數一般民眾來說，只能乖乖等待疫苗先打到高風險的人員身上，不過前述對象有多少還沒打到疫苗、何時可打完會輪到自己，目前並沒有明確答案。

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核稿編輯：翁世航