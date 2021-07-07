防疫旅館失火悲劇，凸顯「室外群聚人數」的法律規範問題

文：林清汶（世新大學法律系兼任副教授）

近日，彰化有防疫旅館失火，消防單位及旅館主人怕居家檢疫旅客在外造成群聚竟謊稱消防演習，導致多人喪失逃生機會，造成一名消防員和三名旅客枉死及多人受傷。

衛福部於110年5月28日以行政命令頒布緊急措施，規定室內外群聚上限五人及十人之限制，其所依據法源為《傳染病防治法》第37條1、2款、第67條，即

「地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要，會同有關機關（構），採行下列措施：1.管制上課、集會、宴會或其他團體活動；2.管制特定場所之出入及容納人數。」及第 67 條:「有上述情事者（37條），可處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。」。

隨著本次疫情變得突然嚴峻、緊急，一般民眾均樂於配合遵守政策，包括配合帶口罩等措施，過去縱使有被罰者尚無嚴重爭議，彰顯台灣民眾高素質公民意識。

然而，衛福部所發布之行政命並無法律上明確授權，亦非基於法律規定；而上述《傳染病防治法》第37條所列之措施，觀其法條文也只有概括性規定，且該命令僅有人數罰則標準，並無「除外條款措施」之排除，如遇到緊急災害可以彈性調整等。火災事發後，疫情指揮中心即稱「日後如防疫旅館發生火災，將改由現場（旅館）指揮官下達命令並通知逃生路線。」但實際火災發生時，業者與消防人員不敢擅自讓民眾出外，而喪失黃金寶貴逃生時間。

Photo Credit: 中央社

事實上，上述群聚人數與罰緩比例是否適當，仍值得斟酌。

例如為何室外九人群聚不罰，多了一人（十人）全部就要被罰且最少60萬元？再說，如果九人完全不帶口罩以每人最少以3000元罰緩，合計也不過27000元，試問九個不戴口罩的人與十個戴口罩的人，兩者所造成之傳染風險何者為重？法規比例原則有無失衡之處？在未來若有行政爭訟時，將成為探討之議題。

再者，防疫旅館係與政府有契約之訂定，如：門禁管理及安全維護、房間設備、場所基本設備及措施、相關人員健康管理等，並負有應主動向單位主管或負責人員報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治療。因此，防疫旅館應屬於廣義之執行公務，依《國家賠償法》第4條1项：「受委託行使公權力之團體，其執行職務之人於行使公權力時，視同委託機關之公務員。受委託行使公權力之個人，於執行職務行使公權力時亦同。」

防疫旅館雖非公部門，但是受公務機關之委託而執行公共事務，就像是政府委外民間營造公司修路時，馬路上如果因路障標示不明或有凹洞造成民眾傷亡，即有國家賠償之適用。

今年4月太魯閣火車失事，政府對罹難家屬展現高行政效率救災，家屬並均獲得高額賠償。而本次防疫旅館失火，對於死傷受難者及家屬至為無辜，政府實難辭其咎，千萬不能止於道歉檢討了事，而該應依國家賠償相關規定，速速處理善後事宜。

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責任編輯：丁肇九

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