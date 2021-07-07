中共百年黨慶「三位一體」新論述，意味著習近平必然會第三次連任

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

中共華麗和鋪張的百年黨慶已經落幕，從習近平的長篇講話看，百年黨慶的主題只有一個，就是在過去一百年裡，中共締造了一個「新中國」而且讓它重新變得富強。

因此，無論從這個邏輯推導還是習在講話中的明確宣示，在下個百年中，中國不能沒有共產黨的領導，中共會繼續讓中國變得更加強大。而習自己作為跨越前後兩個百年、且是後一個百年的開創者和奠基者，也就奠定了他在中共黨史和中國歷史上堪與毛比肩的領袖的歷史地位，這就是習通過這個慶典要告訴人們的東西，從而意味著習必然會有第三次連任。

百年黨慶發出的訊號

儘管習在百年黨慶講話中傳達的意思並不新鮮，不過，陳詞濫調裡也有一些值得注意的表述，比如關於黨和人民的關係，他聲稱：「江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。中共根基在人民、血脈在人民、力量在人民，始終代表最廣大人民根本利益，與人民休戚與共、生死相依，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞的！9500多萬中國共產黨人不答應！14億多中國人民也不答應！」

習在此提出了一個新的論述，即黨、國家和人民是三位一體的，任何想把這三者割裂和對立的意圖和行動都不會成功。這當然針對的是去（2020）年以來，美國和西方及中國內部反共力量，要把中共和中國人民分開來這種做法的強烈警告，但也是對過去中共事實上形成的「黨國體制」的進一步升級和強化，即從「黨國一體」變成「黨、國家、人民三位一體」。

習近平所謂的「江山」指的是國家，而「江山就是人民、人民就是江山」意思是，國家就是人民，人民就是國家。習將國家和人民完全等同起來，因此才有中共「打江山、守江山，守的是人民的心」的說法以及「中共根基在人民……與人民休戚與共、生死相依……從不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益」的表述。

既然中共「守的是人民的心」，「沒有任何自己特殊的利益」，從不代表任何特殊利益集團，那麼中共也就和人民完全融在一起，不分彼此；換言之，習要表達的是，中共不單來自人民，是人民的代表，而且就是人民本身。習就這樣通過這種論述，打通了黨、國家和人民「三位一體」的關係，並通過百年黨慶向外部發出這個訊號。

中共過去雖然沒有明確宣示黨即國，國即黨，然而它所建立的體制是一個黨國體制，只是這個黨國體制在改革開放後到習上台前的這段長時期，黨由於經濟發展和對外部開放的需要而一度放鬆了對社會、經濟乃至一定程度上對政治的控制。

在黨和國家的關係上，黨暫居幕後，讓國家也即政府走向前台去管理和控制社會，可即使如此，黨依然在幕後起協調和主導作用，只不過是這種作用不是直接通過黨來發號施令。但習近平也許認為，黨退居幕後會削弱黨的力量，從而動搖黨的統治，因此在他上台後便開始調整以前的黨政適度分開的做法。

黨不再在幕後發號施令，而是直接上前台做指揮官，代替政府直接管控社會。習近平時代，黨在中國的角色和地位大大地得已強化，黨國不分、黨國一體又成為中國政治的鮮明現象和特徵。

無論從政治理論還是現實來說，政黨、國家和人民都有明確的分野，政黨就是政黨，國家就是國家，人民就是人民，雖有密切聯繫，但彼此不能等同。將黨、國家、人民變成三位一體，是混淆了不同的事物和概念，抹殺它們自身的本質特徵。

而習近平之所以要這麼做，從黨國一體升級為黨、國家、人民三位一體，外部要分化和離間中共和人民的關係是一個刺激因素，讓他感受到如果不將人民和黨的關係緊緊捆綁在一起，在中共和美國西方的對抗中，人民有可能會被離間而同中共分化。

然而，外部因素只起一種催化作用，根本的還是極權體制自身的需要，是習近平打造人民領袖形象的內在需求。極權體制從來都是宣稱以人民的名義行使權力和進行統治的，它打著人民的旗號，認為自己是人民的化身，履行的是人民的意志。人民是極權政權最方便的藉口。

另一方面，對習而言，要長期連任，乃至做終身領導人，也必須塑造一個受人民愛戴的領袖形象，好像當年毛澤東受人民的愛戴和擁護一樣。在他的領導下讓中國富強起來，固然是習的使命，也是他博取連任的合法性要件，但倘若缺了人民的愛戴、擁護和支持，連任還是少了說服力。

換言之，僅僅讓中國強大尚不足以說服黨內力量贊同他連任，只有在這個基礎上同時得到人民的愛戴和擁護，才能讓反對者啞口無言。因為他可以把他的連任解釋成受人民之托，「天命所繫」，這個「天命」即是人民，順應人民的要求而繼續領導中國，沒有比這更有力的理由了。

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黨國模式的勝利？

而人民是否發自內心的愛戴、擁護對獨裁者當然也很重要，但關鍵是要給外界呈現一種受人民愛戴和擁護的形象。

這就需要動用宣傳工具去塑造，百年黨慶就起著這種作用，黨慶本身似乎顯示出中共統治的歷史合法性，習正好可以利用這一點，把它說成中共受人民的歡迎和支持，而這個百年的收尾，乃是在他的領導下，解決了千年的貧困問題，讓中國變得強大起來，又在世界主要大國中，最先成功地控制了疫情，這些都是要讓民眾覺得，中共的黨國模式一點都不輸於西方的自由民主。

而中共之所以能夠做到這點，習近平把它解釋成是因為黨堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，站穩人民立場，踐行以人民為中心的發展思想。這樣一個心裡只有人民，毫無私利的黨，人民有什麼理由不去愛戴和擁護？進而去愛戴和擁護它的領袖習近平，支持他繼續連任？

當習將黨、國家、人民變成三位一體，把自己塑造成人民的領袖，意在警告那些想把中共和中國人民分開的「敵對勢力」，圖謀不可得逞；然而，黨即人民，人民即黨的背後，實際也是在說，黨所做的一切，包括錯誤，人民都要接受，因為黨是在全心全意為人民做事，它沒有私心雜念，既然人民會犯錯，黨也會反錯。

這樣，黨就可以把過去所犯的一切錯誤以及將來要犯的錯誤，都用「出於公心」來打發，黨的領袖就可以把所有出於私心或私利而犯下的錯誤把它打扮成公心犯錯，而逃避懲罰，甚至照樣要人民愛戴和擁護他。

但其實，只要是人，不管他自稱如何英明，都有私心和私利，都會犯錯，任何政治集團皆如此，即使是人民，也有不同的利益和偏好，人民在多數時候，很難找到一個共同的利益。當習近平宣稱中共沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益時，他是在說謊。

中共是由不同的利益集團組成的，每個人加入黨都是為了謀取一定的個人私利，這並非不可言說。哪怕把黨現實的特質全部抽掉，變成一個高度抽象的事物，它依然有自己的私利，即確保執政權。這是黨和人民的最大不同，也是根本區別。

還在胡錦濤時期，中共的一位理論家曾撰文公開承認黨有自己的特殊利益。如果習近平真的坦蕩無私，誠實地承認這一點並不有損中共的形象，可是他連基本的人性都否認，只會使中共和它的9500多萬黨員變得極其偽善。這就是當下現實。

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