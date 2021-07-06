【印尼疫情】多地爆缺醫療氧氣危機、入境者須持完整疫苗接種證明

（中央社）印尼7月5日新增將近3萬例確診，雅加達接連2天突破萬人確診，街頭救護車的鳴笛聲不斷，民眾搶買醫療氧氣，醫院氧氣不足造成病患死亡，有民眾到衛生所借氧氣瓶不成毆打護士。

印尼疫情持續攀升，5日單日確診達2萬9745例，死亡人數增加558人，雙雙創下新高。其中有1萬903例確診在雅加達，雅加達新增127人不治。計程車司機達克斯（Dax）告訴中央社，大約10分鐘就會聽到救護車鳴笛聲。

印尼目前有30萬9999人在治療或隔離，7萬9808人是疑似患者。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，蘇門答臘島楠榜省（Lampung）首府班達楠榜（Bandar Lampung）5日凌晨發生民眾到衛生所借醫療氧氣瓶不成，毆打值班護理師的事件，顯示除疫情最嚴重的爪哇島，各地也面臨缺乏醫療資源的危機。

報導引述當地官員指出，3名民眾要借氧氣瓶，護理師得知患者在家後說，衛生所不是借氧氣瓶的地方，請他們將患者帶到衛生所，3人聽到後很激動，毆打護理師。

Photo Credit: 中央社 圖為民眾4日在雅加達南區的一個氧氣補充站等待購買氧氣。

爪哇島日惹（Yogyakarta）的薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）4日指出，因氧氣庫存耗盡，自3日晚間至翌日早晨有63名病患在院內死亡。院方稍後說，33名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者因氧氣不足死亡。

醫院供患者的氧氣不足，民間的氧氣補充站也無法充分供應，有的補充站關閉，有的貼出氧氣用盡的告示，仍可供應的補充站則是大排長龍。

有線新聞網CNN Indonesia報導，西爪哇茂物（Bogor）一間氧氣補充站的老闆說，自上週起，茂物的補充站能自供應商取得的氧氣量就大為減少，他現在不使用6立方米的大瓶裝氧氣瓶，而是用2平方米以下的小瓶裝，讓更多人能買到。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）5日指出，政府會最大化醫療氧氣供應量，工業部已承諾，90%工業氧氣的生產將轉為生產醫療氧氣。

布迪指出，目前加護病房和隔離病房患者對氧氣量的總需求是每天1928噸，爪哇島、峇里島每天的可生產量是2262噸，將以此為生產目標。

布迪指出，近日許多地區的醫院沒有足夠的氧氣，是因為配送問題，氧氣工廠多在西爪哇和東爪哇，中爪哇最少，政府將會加速配送；另外則是很多醫院沒有液態氧貯存槽，必須把氧氣裝在氧氣瓶後再配送到醫院，也影響供應速度。

Photo Credit: 中央社 圖為雅加達南區一個醫療氧氣加氣站，有許多民眾帶著空醫療氧氣瓶來補充氧氣。

入境印尼須持完整疫苗接種證明

《中央社》報導，印尼將加強入境管制防疫措施，6日起所有旅客入境須出具完整疫苗接種證明，入住檢疫旅館8天，期間接受2次核酸檢驗，陽性者須入院治療。

印尼目前要求入境隔離5天，曾到過印度則為14天。這個政策曾被批評不夠嚴格，有防疫風險。印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）2日說，政府考慮將入境隔離拉長到14天，但很多外籍企業人士和印尼人要求排除適用。

駐印尼代表處5日公告，印尼4日宣布調整旅客入境及檢疫措施，要求所有旅客入境須檢附出發前3日內（含例假日）的陰性核酸檢驗（PCR）證明，入境後須入住檢疫旅館隔離8天，在第一天及第7天接受兩次PCR檢測。

根據新措施，印尼政府官員及移工入住防疫旅館的費用由政府負擔，其餘的旅客自費。PCR檢測結果為陽性者，須入院治療，政府負擔印尼籍人士費用，外籍人士自費。

印尼政府並要求，所有旅客入境均須出具已完整接種疫苗的證明，包含紙本及數位證明。印尼籍旅客若入境前未施打疫苗，可在隔離期間取得PCR陰性證明後施打疫苗。

駐印尼代表處指出，上述規定並未說明持居留證（KITAS）的外籍人士，是否比照印尼公民可入境後再施打疫苗，以及是否須完成兩劑疫苗接種才可入境，將再進行了解。

此外，例外規定包括，各國駐印尼大使及眷屬入境後可居家隔離。持外交、公務護照入境的部長級以上官員、透過旅遊走廊協議入境者，無須出具疫苗接種證明。

Photo Credit: 中央社 印尼疫情嚴峻，醫院爆滿，很多患者只能在家療養，雅加達氧氣加氣站4日大排長龍。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範