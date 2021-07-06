新增27例本土、17例死亡，陳時中：7月12日以後會走向比較開放的路

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增27例本土案例、17例死亡，指揮官陳時中表示，近來疫情在許多縣市都相對穩定，雙北的個案數也在減少，7月12日以後，在比較高強度的管制之下，會走向比較開放的路。

另外，疫苗預約平台已經上線，目前是針對離島、外島在試行登記預約，但除此之外，其他登記者的資料也會保留至7月13日開放全國登記後使用。

新增27例本土、17例死亡

指揮中心今日公布國內新增29例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。

指揮中心表示，今日新增之27例本土病例，包含15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於6月10日至7月5日。個案分布以臺北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，為14位男性、3位女性，發病日介於5月16日至7月2日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於6月28日至7月5日。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增的17例死亡中，有3例死亡為40多歲民眾，1位40多歲女性本身有先天慢性病史，5月確診、7月2日過世；另40多歲女性沒有慢性病史，5月18日確診，住院中合併肺炎、呼吸衰竭、多重器官衰竭，於7月2號過世；最後1位是40多歲男性，本身有慢性心臟衰竭、慢性腎衰竭並長期臥床，7月2日確診，在7月4日心搏過慢、急救無效後宣告死亡。

群聚案近況更新，屏東Delta新增1例已知感染源

針對屏東Delta印度變異株群聚案，陳時中指出，基本上都已經知道感染源，今日新增的個案是案15184，可能的來源有2個，一個是和案14298一起在6月20日泡茶，且後續就已經進行匡列；另外則可能是和案14905於6月26日到集中檢疫所時同車，由於這名個案CT值比較高，抗體檢查也是陰性，因此感染時間應在近期。

Photo Credit:指揮中心

批發市場群聚的部分，昨日環南篩檢站對市場周遭篩檢了964人，其中陰性有961人、陽性3人（2人為舊案），1名新案初步疫調顯示為批發商、並非攤商。陳時中表示，隨著環南市場今早復市，會到鄰近的雙園國中執行社區民眾及相鄰其他市場的採檢工作，7月8日也會再展開一次普遍大規模採檢。

由於現在環南市場需憑數位PCR陰性證明入場，再加上大家對這個區域有點不放心，因此來客數比較少、市場降載的部分也沒問題。陳時中今日早上有查看環南市場，市場環境秩序都有達到要求，且因為居隔匡列數比較多，市場裡面逐漸會達到安全情況，但要待7月8日再次檢驗才能比較清楚。至於北農環南的基因定序基本上還是英國變種病毒株，跟南部Delta群聚應該是沒有關聯性。

Photo Credit:指揮中心提供

疫苗預約平台上線，離島、外島先試行

針對疫苗預約系統上線並試辦，陳時中指出，由於第九類的18到64歲重病、罕病及慢性病患的人數、施打意願、疾病情況都有很大的變數，因此必須了解這些民眾施打意願，才能讓疫苗未來有秩序地分配、施打。此外，第九類民眾會介接健保資料，根據以往就醫紀錄確認後以簡訊通知資格是否符合。

疫苗施打意願登記由離島、外島先試行，7月13日才開放全國第九、十類民眾登記，七月下旬全國第九、十類民眾開始分批預約施打。雖然目前第十類只有試行的金門、馬祖、澎湖能夠登記施打，但已經完成預約的民眾，資料都會待全國開放後使用。

陳時中指出，早上全國第九類登記有6萬1000多人，第十類有77萬3000多人，截自下午2點有超過83萬人。

photo credit 指揮中心提供

陳時中：7月12日後將走向比較開放的路

針對7月12日以後的相關作為，陳時中表示，近來疫情在很多縣市相對穩定，本來雙北的熱區個案數也在減少，且經過幾次大規模篩檢、匡列、隔離後也相對安全。7月13日之後，若有好的預防措施和應變能力，在較高強度的管制之下，將走向比較開放的路，不過最終還是要參考12日整體疫情再做決定。

陳時中談到，進入三級警戒的指標有2個，為每週少於3個群聚，或每天少於10個感染源不明的病例。這個禮拜已經連續2日不明感染源病例少於10例，今日應該也是少於10個，且沒有新增社區群聚。然而，由於這個指標相對不穩定，現在在尋求一個能夠展現疫情控制與應變能力的指標，再來做相關警戒等級的分類。

另外，陳時中指出，一些讓大家在身心上比較健康的措施，或如何在管制下做內用外食的放寬，是目前在規劃的方向。

在記者會中，有媒體問到疫苗是否混打的問題，陳時中首度鬆口表示：「會」，並指出國外相關研究都在陸續進行，本土也有做研究，待證據更清楚後會宣布，且要經過專家委員會的討論。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範