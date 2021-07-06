2021/07/06,
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德國的絆腳石：承擔歷史責任，教訓放在生活中

德國的絆腳石：承擔歷史責任，教訓放在生活中
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

還原歷史的真相，是應該並且是值得做，不過卻不是一件值得歡愉的事情。

德文中有一字叫「Stolperstein」，意思是指一些輕易解決的困難。中文直接可以翻譯成「絆腳石」，石頭雖阻擋去路，但要跨過去也不困難。不過，絆腳石在德國的脈絡下，似乎並非一塊容易跨過的石頭。甚至，這塊小小的石頭，在德國每個城市的街道的石板上無處不在，是德國無法磨滅的歷史。忘記歷史即是對受害者的背叛。

絆腳石是柏林的藝術家Gunter Demnig的一項創作計劃。甚至，德文權威字典《Duden》也紀錄了這條目。1947年10月27日，Gunter Demnig出生在柏林，1967年完成大學入學試後，在柏林藝術大學（Universität der Künste Berlin）修讀藝術教育。畢業後，在德國不同城市從事藝術創作，開過不同的藝術展覽。不過，真正成名作的是他從1992年起，創作的「絆腳石」（Stolpersteine）計劃，目的是為紀念在1933年至1945年間，受納粹德國政權迫害的受害者，主要當中包括猶太人、羅姆人、辛提人、以及其他社會少數族群。Gunter Demnig引用猶太教的法典《塔木德經》來解釋他的藝術工作：「當一個人的名字被忘記，即是他也被忘記。（Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.）」

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Photo Credit: AP / 達志影像
Gunter Demnig

絆腳石是一塊細小的金色鋼磚，一般在街上不甚顯眼。不過，卻在一般民居的大門前都可見。鋼磚上刻著受害者的姓名、生卒年分、以及生前的遭遇。一開始，這項藝術計劃範圍只是限在德國，不過現在已經普及全歐洲，例如法國、荷蘭、意大利、波蘭、比利時等國。Gunter Demnig更加是受邀到各地製作絆腳石。計劃依然繼續進行，全歐洲的絆腳石已經超過七萬塊，提醒世人不要忘記歷史，還受害者一個公道與正義。德國的正義轉型，當然是值得尊敬。不過，當受害者愈來愈多的時候，不期然會問，到底過去的歷史中，有多少人被迫害，有多少醜陋的惡行被遺忘和淹沒？還原歷史的真相，是應該並且是值得做，不過卻不是一件值得歡愉的事情。

如果去過波蘭的奧斯威辛集中營，一入集中營大門掛著一句德文：「勞動體現自由」（Arbeit macht frei），這當然是個世紀的謊言，集中營是受害者通地地獄之路。能夠倖存下來的受害者，也不代表就此擺脫歷史的桎梏，更不用說很多加害者根本沒有得到法律的制裁。歷史的債務一在都在，像幽靈般地纏繞著人。雖然，德國政府嚴厲地打擊種族主義與反猶主義等的問題，不過這幾年的德國政壇右翼風潮又卻再次出現，或者說根本沒有消失過，可說是另一種意義下的絆腳石。一個人的偏見、仇恨、惡念一旦形成，要將他拉回正軌，要花上不知多少的年月；如果是一個國家，那將會是幾代人的事情，甚至是幾個世紀。

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絆腳石的藝術計畫，特別有象徵意義，反映德國人希望謹記歷史的慘痛教訓。勇於承擔歷史的錯誤，才可能在歷史的舞台中重新站起來。絆腳石雖可跨過，不過它卻時刻出現在生活的當中。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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