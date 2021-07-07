16張「防疫險」、「疫苗險」內容及挑選原則全面解析

文：吳志峯（資深理財規劃顧問）

「志峯，剛剛某某保險公司的朋友，建議我買這張，你的看法是什麼？（傳某家防疫險DM）」

「現在防疫險好像很夯，也有幾家停售了，你覺得要買嗎？（傳新聞或文章連結）」

許多人考量要不要買防疫險的時候，思考層面都是直接跳到商品（What），詢問某張保單能不能買，但其實更重要的是挑選原則（How），以及需不需要買（Why）。

商品數量多且經常變化，若沒有從自身需求角度出發，依循「Why → How → What」的思考脈絡，很容易看得眼花撩亂，買到不合適或非必要的商品。

隨著疫情升溫，各家產險公司評估風險胃納，也陸續向金管會通報暫停受理。金管會保險局5月18日表示，已收到新安東京海上產物的「兒童居家照顧費用保險」、國泰產物的「心疫滿分」專案暫時停止受理新件；5月19日旺旺友聯產物及泰安產物，也陸續宣布5月21日中午暫停受理「情疫相挺」及「有疫健康2.0」專案。

隔離、匡列人數愈來愈多，「防疫保單」一時間成為最熱門討論話題。究竟，防疫保單是什麼？有需要投保嗎？如果要投保，哪種選擇比較合適呢？

依照原則評估，並非所有情況都要買保險

一、保大損失優先於保小損失

《從太魯閣號事故中認識保險的本質》一文中有提到，可將風險依照「損失頻率」及「損失幅度」區分為四大類，保險最能發揮作用的是「低頻率、損失幅度大」，也就是發生可能性小，一旦發生會對家庭財務帶來巨大影響的狀況。

也就是說，並非每種風險都要靠保險來移轉損失，在不同狀況下，風險自留、風險規避或風險控制可能是更合適的選擇。

試著想像一下，當疫情來臨時，我們會面臨哪些風險？可能的經濟損失有多大？

施打疫苗產生不良反應 → 可能住院

隔離 → 數天的工作收入損失

確診 → 可能住院，以及數天或數月的工作收入損失

上述幾種狀況的經濟損失，相較於可能需要上千萬的身故、失能風險，或是可能需要數百萬的重大疾病風險來說，算是比較小、相對可承擔的損失，因此可以考慮「風險自留」，靠緊急預備金來因應，而不一定要買防疫相關保險。

Photo Credit: 中央社

二、保大範圍優先於保小範圍

以產險公司的傷害險（意外險）專案為例，有的只保障意外所導致的身故、失能狀況；有的會針對搭乘大眾交通運輸工具或電梯時，意外導致的身故、失能狀況加倍給付。

又例如健康險，有保障住院病房費、手術及醫療費用（雜費）的實支實付型住院醫療險；也有只保障手術相關費用的手術險。

這些保障範圍的差異該如何選擇呢？建議保大範圍的優先評估（如果那些範圍都符合需求），範圍比較小或特定情況下才有保障的無需特別考慮。

例如A傷害險專案，有100萬意外身故保障、200萬搭乘電梯意外身故保障；B傷害險專案只有意外身故保障100萬。由於一分錢一分保障，理論上A專案會比B專案貴，因此建議選擇B專案，然後直接買到足夠的額度（例如1000萬），用比較低的保費，做足任何情況下都可以安心的保障。

至於防疫相關險種，有的針對法定傳染病（範圍小）所造成住院，給予每日住院病房費；或針對入住特別病房及負壓隔離病房（特定情況），給予較高的病房費用。買這些範圍小或特定情況下才能拿到的保險金，其實都不如直接把範圍比較大的實支實付型住院醫療險，做到足夠的額度。

也因此，如果真的要買防疫相關險種，重點應該擺在其它險種無法保障到的範圍，例如隔離、確診等一次性給付，而非住院病房費的保障有多高（除非你沒有其它的住院醫療險）。

Photo Credit: 中央社

防疫相關保險屬於非必要，但想要可以購買

綜合上述，由於施打疫苗產生不良反應、隔離或確診的損失相對小（理賠金額也不多），可考慮風險自留。再加上防疫險中的住院病房費保障，可用住院醫療險來取代，因此防疫險的重要性相對低，屬於非必要購買的保險。

不過防疫險之隔離 / 確診一次性給付的部份，是其它險種無法保障到的範圍。因此若是會大量接觸人群的職業、緊急預備金準備不足，或是對於這類風險會特別擔心的人，想要用一點錢加強保障也是可以的。

我會把險種分為三大類：

重要： 必備險種，盡可能做足保障。例如壽險、失能險、實支實付型住院醫療險、重大傷（疾）病險、一次給付型防癌險。

必備險種，盡可能做足保障。例如壽險、失能險、實支實付型住院醫療險、重大傷（疾）病險、一次給付型防癌險。 次要： 一般來說不需要，但有多餘預算或想要可以考慮（就是有點雞肋XD）。例如婦女險、婦嬰險、還本型長照險、牙齒險、骨折險、手術險、 防疫險 。

一般來說不需要，但有多餘預算或想要可以考慮（就是有點雞肋XD）。例如婦女險、婦嬰險、還本型長照險、牙齒險、骨折險、手術險、 。 不要：敬而遠之，慢走不送。例如變額萬能壽險、還本型意外險、還本型防癌險。如果已經買了，也不要看到這篇就解約喲！歡迎先與我們諮詢。

16張防疫險、疫苗險內容全面解析

前面提到，如果真的想要買防疫相關險種，應著重在其它險種無法保障到的範圍。因此我列出了目前市面上與防疫（法定傳染病）及疫苗相關險種和商品，提供大家參考，若圖片看不清楚的話，可直接點選圖片看原始圖檔，或點此詳閱線上表格。

作者提供

作者提供

產險公司的專案有

壽險公司的商品有

近期已暫停受理的

Photo Credit: 中央社

投保前詳閱保單條款，避免認知落差

有句話說「魔鬼藏在細節中」，在投保前，建議先仔細審閱條款，避免認知落差。在此我舉幾個條款及注意事項，供大家參考。

一、名詞定義不起眼，用到的時候才知道重要

通常在保單條款內，會有一條「用詞定義」，需特別注意。例如什麼是法定傳染病？什麼是疫苗？或是怎樣算醫院？都有明確清楚的規範。

第三條 用詞定義

本保險契約用詞定義如下： 法定傳染病：係指中央衛生主管機關依傳染病防治法第三條規定所稱之傳染病。

疫苗：係指為配合預防接種或防疫需要之主動及被動免疫製劑，且係領有中央衛生主管機關核發許可證或專案核准進口，並經檢驗或書面審查合格之疫苗為限。

疫苗不良事件：係指被保險人於疫苗接種後，出現身體上負面之症狀或疾病，包含尚未經判定為疫苗接種所致（Adverse Event Following Immunization, AEFI）。

二、是否有保證續保？

這些防疫相關險種，大多是不保證續保的，因此當疫情更嚴峻時，也要有未來無法續保的心理準備，或是費率變化的可能性。

第四條 保險期間 本保險契約保險期間為一年且不保證續保。保險期間屆滿時，經本公司同意續保後，要保人得交付保險費，以使本保險契約繼續有效。 本保險契約續保時，按續保生效當時依規定陳報主管機關之費率及被保險人年齡重新計算保險費。

三、看清楚各項保險金給付的詳細規定

一切都要以「保單條款」為準。

DM、業務員的口頭說明、包含我整理的資料都只能當作參考，若看不懂就請詢問您的業務員，如果聽完說明還是聽不懂，那一定是說明者的問題，不要覺得是自己的問題。

第十六條 法定傳染病關懷保險金之給付 被保險人於本保險契約有效期間內，經醫師診斷確定罹患第三條約定之法定傳染病者，本公司依本保險契約約定之法定傳染病關懷保險金額定額給付法定傳染病關懷保險金。 本公司於本保險契約有效期間內對同一法定傳染病以給付一次為限。

又例如隔離的明確定義是什麼，封城、封區或學校停課…等狀況不適用。

第二十一條 法定傳染病隔離費用補償保險金之給付 被保險人於本保險契約有效期間內，因第三條約定之法定傳染病且符合傳染病防治法第四十八條接受隔離處置者，本公司依本保險契約約定之法定傳染病隔離費用補償保險金額定額給付法定傳染病隔離費用補償保險金。

四、除外責任（什麼情況下不賠）非常重要

不論是看什麼保單的條款，最重要的就是什麼賠、什麼不賠，必須清楚瞭解，以免未來產生認知落差或理賠糾紛。

第二十二條 除外責任 被保險人因下列原因而接受隔離者，本公司不負給付保險金的責任：

一、被保險人之故意行為。

二、被保險人之犯罪行為。

三、違反傳染病防治法接觸法定傳染病患者或進入管制禁區所致。

四、隔離期間違反傳染病防治法或其他相關法令有關隔離規定者。

若您能完整地看到最後，請收下我的膝蓋（笑）。

因為商品的數量很多，且每張條款的寫法又可能有細微的差異，若直接切入商品肯定眼花撩亂。因此，我才會在最前頭特別提醒，請先從自身需求的角度出發，忽略別人的推銷或新聞的影響，並依循「Why → How → What」的思考脈絡，想想自己真的有需要購買此類型保險嗎？

舉個例子，若有一個治療癌症一定好的藥物，您要服用嗎？關鍵其實是我們自己有沒有生病，而不是商品的療效有多棒對吧！

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航