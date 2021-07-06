柬埔寨總理「法外開恩」，下令歸還富豪中國飼主非法飼養的獅子

《路透社》報導，在柬埔寨總理洪森親自斡旋後，柬埔寨政府原在6月27日首都金邊查獲的一隻非法飼養的寵物獅子，已於7月5日與中國飼主團聚。

報導指出，警方和野生動物官員早就在社交媒體抖音TikTok平台上，關注到有影片流傳有人在金邊富人區非法飼養獅子，而且他們也接到了鄰居的通報。經調查後發現，這隻約18個月大，體重約70公斤，名叫Hima的雄獅是非法進口的，因此當局將這隻獅子轉移到金邊野生動物拯救中心照顧。根據柬埔寨的法律，人民無權在家中飼養野生動物，尤其是稀有物種。

《BBC》報導，協助農業部沒收獅子的「野生動物聯盟」在聲明中表示，飼主的住處環境並不適合飼養野生動物，而且獅子的犬齒跟爪牙都被拔掉了，生活品質受到嚴重影響。綜合媒體報導，飼主翟信將（Zhai Xinjiang，音譯）反駁稱，他是在Hima只有兩個月大的時候就收養了，已照顧了一年，每月花5000美元（約新台幣14萬元）飼養，每天得餵6公斤熟肉、喝1公斤牛奶，而他確實不清楚在柬埔寨不能養獅子，他也為此道歉。

《路透社》報導，在上週，柬埔寨民眾透過電視觀眾看到突襲的野生動物官員，給這隻獅子注射了鎮靜劑，接著就被裝進了一個金屬鐵籠。豈料，這事件引起更多民眾關注，許多網民要求當局「人獅團圓」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為被柬埔寨當局歸還的獅子，以及一隻鬥牛犬。

接著在7月4日晚間，總理洪森在臉書發文稱跟有關部門討論後，決定只要飼主能將獅子養在「適當的籠子」裡，確保家人和鄰居的安全，就能領回寵物獅子，並同意把當初飼主繳交的3萬美元（約新台幣83.8萬元）罰款退還。洪森表示，這是一個特殊情況，因為獅子很小的時候就被飼主養，這獅子已是家人般的存在。

7月6日，飼主翟信將在臉書發文，感謝洪森對此事的關注，讓他感受到這國家對外國人的寬容，同時他也感謝柬埔寨人民的支持和愛惜他的獅子，未來他會持續在臉書更新Hima的狀況。翟信將表示，他會繼續關心所有的動物，以及為柬埔寨帶來更多的中國投資者，還有延續一直在柬埔寨進行的慈善工作。

翟信將告訴《高棉時報》，他將履行與柬埔寨政府訂下的合約與承諾，採取適當的技術和措施來飼養獅子，包括向公眾開放家門觀賞獅子。

不過，洪森「法外開恩」的做法引起批評，英國駐柬埔寨大使雷德肖（Tina Redshaw）在推特發文表示，洪森的舉動不僅破壞柬埔寨法律對野生動物的保護，也損害了全球打擊非法野生動物貿易的努力，更不用說動物被不當圈養的壓力和痛苦了。

Disappointed that lion confiscated from city centre residence is being returned, undermining 🇰🇭 legislation preventing ownership/trade in endangered wildlife, harming global efforts to tackle Illegal Wildlife Trade, to say nothing of stress & suffering of inappropriate captivity — Tina Redshaw 🇬🇧 (@tsredshaw) July 5, 2021

而長期關注泰國與東南亞政治的前路透社記者Andrew MacGregor Marshall則在臉書批評，柬埔寨已成了只要獨裁者洪森允許，有錢人就可以違法、為所欲為的地方。

綜合媒體報導，至今「野生動物聯盟」，以及此前收容獅子的金邊野生動物拯救中心，不願對洪森當局歸還獅子的決定發表評論。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範