2021/07/06,
健康

疫苗漸受歡迎，香港群體免疫可期

疫苗漸受歡迎，香港群體免疫可期
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

世事當然不一定會這樣理想，香港的疫苗接種速度本身就經歷不少起跌。

文：梁啟智

過去一個月的疫苗接種數字明顯改善，每天首針數字由五月中最低曾經不足一萬人，增加至最近的三萬六千人。現時七天平均數為每日三萬二千人左右。以此速度推算，到了今年十月二日將有七成人口已接種首針疫苗。如果情況真的這樣理想，到了今年十一月左右，香港將可達到群體免疫，讓不能夠打疫苗的少數人也能得到保護。

世事當然不一定會這樣理想，香港的疫苗接種速度本身就經歷不少起跌。一開始接種的時候本來是挺受歡迎的，三月中下旬時曾經每日有兩萬多人打第一針。然而暫停復必泰（BioNTech）的事件大幅影響進度，按三月底的速度推算基本上不可能做到群體免疫。

恢復復必泰後，數字曾一度回升，但很快又跌下來，整個四月和五月都處於一萬多的情況，而且有不斷向下的趨勢，引發浪費疫苗的憂慮。

到了五月底，台灣爆發疫情，同時香港這邊有商家推出「疫苗抽樓」，其他商家紛紛響應，疫苗接種速度才明顯改善。以現時的進度，十月初可達七成人口（由於政府曾表示九月底後不會再在社區接種中心打第一針，這兒不作往後的推算）。

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注意這兒的推算是以每月月底當日的七天平均數字，按直線累積預測。我頗肯定到時不會這樣理想，畢竟其他國家的經驗是去到六成人口接種之後需求就會明顯轉弱，要說服後面的人接種會加倍困難。希望香港不會太快到達這個瓶頸。

如果你還未接種疫苗的話，注意現時已經開始難預約，一些熱門地點和時段（如週末）已經經常爆滿，想預約的朋友可能要去其他區的中心或者在工作日請假打針。研究顯示復必泰有效預防變種病毒，外地經驗也顯示嚴守邊境只能防得一時，防不得一世。趁還有時間，合資格的朋友應盡快接種方為上策。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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