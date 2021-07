《天賦的禮物》心理學：資優生「必需」接受精英教育？

電影《Gifted》(港譯《天賦的禮物》,台譯《天才的禮物》)講述Mary小時候因為母親自殺而被交由舅父Frank照顧,而她雖然看似是一個平平無奇的孩子,但是她在第一天上學就以驚人的數學理解和計算能力,在其他同學之中突圍而出,從而被校方認定是一名資優生,並建議將她送到資優學校讀書。可是,Frank知道Mary的生母在接受精英教育後,一生承受的壓力和痛苦有多麼的巨大,所以便認為她並不會想自己的女兒和自己承受一樣的痛苦,所以最後決定拒絕接納學校的提議。

迫於無奈之下,校方聯絡了Mary的祖母Evelyn,希望她可以幫助Mary進入資優學校,發揮Mary的才能。向來望子成龍丶以超高壓育兒方式教導Mary母親的Evelyn因這件事鬧上法庭,希望能藉奪取撫養權,讓Mary接受「她該接受的教育」。在代表享受一般人的生活的Frank和追求發揮自身潛能而埋沒享樂的Evelyn之間,若你是那位法官,你又會如何取捨呢? 在香港這競爭激烈的城市中,為了子女有輝煌耀眼的成就,很多家長也和Evelyn推動孩子的手段相似,不擇手段,甚至一擲千金為孩子報讀林林總總的補習班丶興趣班,務求小孩子不要失敗、不要平庸。從少至今,害怕失敗對我們來說好像是一件平常不過的事,但你又有否想過,為什麼我們會害怕失敗呢?

圖片由作者提供

害怕失敗的原由

害怕失敗(Fear of Failure)是指我們在成就方面,因為害怕失敗帶來的恥辱,而傾向逃避失敗的行為。害怕別人對我們有什麼想法,憂慮自己做得不夠好,如在面試中、約會前,感到異常憤怒、焦慮都有可能是害怕失敗的表徵(Winch, 2013)。而導致我們害怕失敗的原因有很多,家長的管教模式就是其一。Hoffman(1970) 曾提出,若家長本身會因為自身的成就和失敗的次數,從而去評價自己是否值得被愛和認可,他們也傾向會用同樣的標準去評價自己的子女,最終造成「Parental Positive Conditional Regard」這個現象(Assor & Tal, 2012),認為孩子的成就與他們值得的疼愛和接納的程度成正比。

如果小孩經常失敗,或成就不合家長的預期,這類型的家長便會傾向覺得那位小孩是可恥的,從而在情緒上或身體上與小孩疏離,造成「Love Withdrawal」的情況:對小孩不理不睬丶冷眼旁觀丶不願與他們對話丶言語上表達對他們的不滿丶甚至要求他們離開自己的家等(Swanson & Mallinckrodt, 2001)。

相信香港人也經常因為成績所以和家人冷戰,甚至有被父母奚落自己的情況,這些都可以說是司空見慣。這些行為會間接令小孩從小就對失敗有非常負面的看法,從而令他們有害怕失敗的觀念(Sears, Maccoby, & Levin, 1957; Zahn-Waxler & Kochanska, 1990)。在《Gifted》中,Evelyn因為想自己的女兒出人頭地,剝奪了她參加自己有興趣的活動的權利,只讓她無時無刻都溫習,成為一位數學家,解決世紀數學難題。可是,女兒卻因為自小承受巨大學習壓力,長期要滿足母親的要求而扼殺自己,最後在未公開解決數學難題的研究的情況下,選擇自殺,令Evelyn得不償失。

圖片來源:電影《Gifted》截圖

由此可見,管教模式衍生出對失敗的恐懼可能會造成災難性的後果。學術角度而言,家長對智力的主張亦會對子女接受失敗的心態有明顯的影響。Dweck(2017) 提出的內隱智力理論(implicit theories of intelligence) 講述家長或老師對智力的主張會令小孩對失敗的看法截然不同。 公眾普遍對智力有兩個主張:一部分人認為智力是天生的,並不能用後天補救(fixed mindset);另一部分的人卻認為智力能除經驗增加(growth mindset)。如果家長/老師擁有「fixed mindset」,當小朋友經歷失敗的時候,便會給予對他們個人資質的批判。

而在另一研究有指出(Haimovitz & Dweck, 2016),家長對智力的主張和他們對失敗的主張(failure mindset) 有顯著的關聯:擁有「fixed mindset」的家長多數會採取「失敗會削弱自己的能力」這個「failure mindset」, 因此當小孩遇到失敗時會以不同的行動質疑孩子的天賦和能力,例如會對他們說「我對你真係好失望」、「點解你咁蠢」等的評語,令孩子對失敗和對自己有很負面的看法,所以當學習時出現難以解決困難,他們便會質疑自己的能力,放棄嘗試,難以得到更大的成功(Haimovitz & Dweck, 2016)。相反,擁有「growth mindset」的家長多數認為「失敗會助長自己的能力」(Haimovitz & Dweck, 2016)。

因此當小孩遇到失敗時會以不同的行動鼓勵小孩檢討失敗的原因、從錯誤中學習。他們會對小朋友說「同樣嘅嘢,下次就唔好再錯喇!」等鼓勵說話,令小朋友視失敗為成功必經的過程,從而對失敗有較正面的看法,所以當他們學習時面對困難,他們傾向會更努力去解決問題,從而得以進步,獲得更多的知識與技能(Haimovitz & Dweck, 2016)。

失敗是步向成功的動力或是阻力?

那麼我們應該如何面對失敗的恐懼呢?首先,我們要明白想要成功,就必須經歷失敗。從失敗的經歷中,我們能汲取經驗並學習,改善自己,從而向成功更進一步(Sitkin, 1992)。Hershey 這間糖果公司相信大家也有聽說過,可是成立這間如此成功的路程卻不是一帆風順。糖果工廠學徒出身的Milton Hershey在成立糖果公司的創業路上曾失敗兩次,但是他樂觀面對失敗,並從中學習,改善自己製造糖果的方法,最後以高品質的牛奶巧克力在眾多的糖果公司中突圍而出,取得成功。正正是因為得出的結果不理想,我們才能反思自己想法或做法上不足,從而推動自己去改善自身的做事風格和策略。

圖片來源:電影《Gifted》截圖

如果我們事事順利,便會感到自滿,毫無動力去進步(Baum & Dhalin, 2007) 因而套用了「failure mindset」的主張,認為成功是命中注定,而非靠實務努力獲取。由此可見,失敗不是一件壞事,而是邁向成功的梯階。所以我們可以嘗試將「fixed mindset」轉作「growth mindset」,教導家長去明白失敗是有利於自己和孩子的成長的,並且當小童面對挫敗時應如何作出反應以保持小童繼續學習的動力,另他們面對失敗時減少挫敗感,並將這個經歷視為一個有趣,富推動力的學習機會(Haimovitz & Dweck, 2016; Haimovitz & et.al, 2011)。

此外,我們也可以積極面對自己害怕失敗的那份忌憚,了解失敗帶給自己的焦慮丶恐懼丶不安等負面情緒,並與自己信賴的人討論這些事和自己的感受,令自己的情緒得以排解(Saga et al., 2009)。在溝通其中,對方對你的鼓勵和接納也可加強自我價值,減少因害怕令別人失望而造成的憂慮和恐懼。當然,如果仍在學習的你覺得焦慮的情緒過於強烈,例如想起放榜這件事就會心跳加快丶呼吸急促丶難以入睡等,便可能需要考慮向專業人士尋求協助。

後記

總括而言,雖然害怕失敗的成因可以有很多,但應對方法可以有更多,當中一定有辦法去改善自己因恐懼失敗而造成的負面情緒和心理壓力。文憑試成績將在7月中出爐,相信一眾考生也為自己的成績而憂慮,害怕自己的成績未如理想。希望這篇文章也能幫助一眾考生以更好的心理狀態面對放榜,並祝願各位考生的努力也能得到相應的回報!

(Acknowledgment: We would like to express our gratitude to Mr. Wong Chin Hei from the Department of Psychology for commenting on the earlier version of this article. With his guidance and support, students are given the valuable opportunity to explore Psychology in our Monthly Academic Journal.)

