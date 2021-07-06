在野3黨盼開臨時會推「不在籍投票」，柯建銘：講了30年的議題，應等下會期再討論專法

中選會2日宣布，因疫情影響，將公投投票日延期至12月18日舉行，討論多年的「不在籍投票」再次被各黨團提起。國民黨認為，目前疫情未定，這是最好的推動時機，應儘速修法讓不在籍投票可以於年底公投時上路；不過中選會表示，雖然相關修法草案正在行政院審查，但配套建立需要半年時間，今年絕對來不及，將拚下一次2023年公投實施。

國民黨昨（5）日也提案，希望本週就召開臨時會處理相關修法，在野黨包括台灣民眾黨、時代力量都贊同，並表示這確實是處理修法的好時機，不過民進黨黨團總召柯建銘則表態反對召開臨時會，並稱其草案寫法沒有急迫性，也根本趕不及12月18日；不在籍投票應該下個會期再討論，以專法方式處理，訂定《全國性公民投票不在籍投票法》。

在野黨都同意開臨時會，但柯建銘反對：下會期再好好討論

柯建銘表示，通訊投票、移轉投票在台灣討論將近30年，從第2屆立委開始各黨共提出67個案子，而且大部分都在講移轉投票，國民黨今天所提的修法版本寫得很混亂；除了有2條條文在講延期要明確化，但現有法制已足夠，其他多數的修法都在講「通訊投票」，但根據《憲法》及《憲法增修條文》規定，選舉要平等、直接及無記名投票，通訊投票有違憲得嫌疑，甚至可能造成賄選問題。

柯建銘表示，不在籍投票有很多種方式，包括通訊投票、移轉投票等，朝野黨團不要將台灣史上最糾葛的問題，拿到臨時會，在想在1週內解決、3天委員會結束後表決，這是嚴肅、牽涉憲法層次的問題，應該留待下個會期9月正常開議後，再來好好討論。

民眾黨黨團總召邱臣遠則表示，疫情從去年爆發也已1年多，對於防疫所需的基本常識「避免群聚及人流移動」，行政部門早就應該想到「不在籍投票」的需求，應該儘早研議完成提案到立法院，為何中選會此時可以用一句「尚未完成立法」就輕輕帶過，自我放任行政怠惰？

邱臣遠說，為了台灣未來與防疫急迫性考量，不要被過去國民兩黨30年的爭論掩蓋，而失去台灣民主向前進的機會。通訊投票可以再討論，凝聚共識，而限於公民投票的移轉投票很單純，有共識可以先做，民進黨也可以將中選會的專法在臨時會提出來好好討論。

時代力量立法院黨團總召邱顯智則認為，應召開臨時會，把公投法制程序做進一步的完備，例如現行《公投法》第25條規定，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，但現在卻沒有相關法律等，或許不在籍投票可以用移轉投票方式進行。而且公投時間被法律定死，彈性確實有所不足。

最終由於朝野協商各黨團無法達成共識，游錫堃宣布國民黨團所提召開臨時會的提案，將循例舉行全院委員談話會處理，並於7日上午10時舉行全院委員談話會，由各黨團依比例推派代表發言，民進黨團、國民黨團各推派2人，民眾黨團、時代力量黨團各推派1人。發言完後表決決定。

國民黨批柯建銘：不管贊成與否都不應該封殺討論

對於民進黨團的反對，國民黨團表示，建立不在籍投票制度，是要避免跨縣市人員流動，在疫情下協助中選會早日順利投票，然而《不在籍投票法》草案被行政院冰凍超過1年，民進黨團今天以一句「緩不濟急」，找理由封殺，是阻擋台灣的民主向前邁進。

國民黨團書記長鄭麗文表示，不在籍投票是為了充分保障人民參政的公民權，不因特殊職業身份、工作環境或身體狀況喪失，更是「民主」與「進步」象徵，政府有義務幫公民實現最基本的投票權利；其他國家在疫情下仍可透過不在籍、移轉投票、電子投票等方式，實現國家重大活動；台灣驕傲的是科技業，投票卻不敢碰電子設備？未來疫情可能反覆不定，台灣現在就要跟上先進國家的腳步，若只坐等疫情過去，或是害怕中國認知站、擔心駭客介入，這樣只會凸顯台灣的落後。

立委費鴻泰表示，國民黨團為了因應疫情所帶來的衝擊，避免國民為了返鄉投票而大規模移動，因而提出《公民投票法》部分條文修正草案」，為了避免全面施行不在籍投票會爭議過大，這次提案也只修《公投法》，沒處理《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》。

費鴻泰說明，國民黨團所提《公投法》修正案，明定所謂不在籍投票，是指合格選民在選舉日因某些特殊因素無法到指定的投票所親自投票時，可事先向選務機關申請，以其他合法方式行使投票權的制度 。綜整各國不在籍投票作法，可分為移轉投票、通訊投票、代理投票、提前投票、設置特別投票所等方式。修法有幾項重點：

辦理通訊投票者，必須本人拿著身分證到戶籍所在地向戶政機關以書面提出申請

亦授權中選會對郵遞寄回方式另訂辦法

增訂罰則對干預通訊投票影響結果之行為予以嚴懲

費鴻泰主張，如此可杜絕海外人士或綠營所謂的敵對滲透干預通訊投票的問題。若還是有疑慮擔憂，可在修法時好好討論，不用急著抹黑造謠，如果通訊投票會有「買票」、「政治算計」等問題，民進黨可以看一下其他國家通訊投票怎麼進行，也可以研究看看美國總統拜登去年是怎麼贏的。

通訊投票、移轉投票，各國如何投票？

《換日線》報導，全世界據統計有115個國家、屬地可以不在籍投票，各國施行方式都不太一樣，有些在大使、領事館設置的投票所投票，或是也能以郵寄選票的方式投票。德國、英國、美國、日本、韓國、澳洲等，都有不在籍投票的相關規定，另外很多東南亞國家早已實施不在籍投票，像是菲律賓、印尼、泰國及馬來西亞的移工，都能在海外投票。

大部分的國家和屬地選民要不在籍投票都需要事先申請，登記自己的選民身份和所在地；有些可以提前郵寄選票，美國各州就開放郵寄、快遞、傳真、Email等方式將選票寄出，英國甚至可以讓選民事先申請由「代理人」幫忙投票。在公投案上，並非所有案子都可以在海外投票。

台灣要目前接受度較高，爭議較少的則是「移轉投票」，也就是在選民事先登記申請，在自己所在的工作地、居住地投票，不需要再回到戶籍地。中選會副主委陳朝建就曾在立法備詢時表示，「公投不在籍投票的實施方式上，配合原先的舊法，擬採用提前投票的方式進行，適逢6月的修法，勢必要改採移轉投票才會較具可行性。會積極就新法的規定重新研議並邀請專家學者確認，希望下次的公投就可實施。」

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核稿編輯：翁世航