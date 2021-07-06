《超人》、《七寶奇謀》好萊塢傳奇李察唐納辭世，史蒂芬史匹柏等影人齊聲哀弔

以首部《超人》電影、《七寶奇謀》以及《致命武器》等作品揚名影壇的傳奇大導演李察唐納（Richard Donner），根據《Variety》報導證實，台灣時間7月6日辭世，死因未透露，享耆壽91歲。

李察唐納1930年出生於紐約布朗克斯區（Bronx），先後就讀帕克初級學院（Parker Junior College）和紐約大學（New York University，NYU），主修商業和戲劇。李察唐納畢業之後在嘗試過戲劇表演，之後更與紀錄片導演喬治布萊克（ George Blake ）有著密切聯繫。在與喬治布萊克工作的同時，李察唐納 得到機會以自己的方式執導紀錄片、工業電影和商業廣告等等。而當 喬治布萊克去世之後，李察唐納遷移至美國西岸的洛杉磯，李察唐納的影視傳奇之路，在好萊塢逐步發跡。

1960年，李察唐納得到機會，執導當時好萊塢明日之星史蒂夫麥昆（Steve McQueen）主演的電視西部影集《Wanted: Dead or Alive》系列中的幾集，而後就長期棲身於小螢幕的影像世界，也由於60年代電視機迅速崛起，李察唐納也在當時參與執導了多部電視劇，包含《Route 66》、《Perry Mason》、《The Fugitive》、《The Man From U.N.C.L.E.》、《Get Smart》、《The Twilight Zone》等知名作品。

整個60年代，李察唐納執導過無數的電視影集，至於電影作品則屈指可數，僅有1961年《X-15》、1968年《Salt and Pepper》、1970年《Twinky》等片。而到了70年代中期，1975年，李察唐納交出了兩部電視電影《A Shadow in the Streets》、《Sarah T. - Portrait of a Teenage Alcoholic》，也間接開啟往後的電影生涯。

於是到了1976年，李察唐納與葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）、Lee Remick等影星合作，執導恐怖電影《天魔》。這部製作成本不過280萬美金的作品，在北美大賣，最終收穫6092萬美金的票房。《天魔》繳出了一張漂亮的「暴利」成績單，李察唐納自然不用愁苦自己未來的導演生涯，於是1978年，收下當時天價的100萬美金酬勞，執導了第一版的《超人》電影。

《超人》製作成本相較於《天魔》提高至5500萬美金，不過光是北美就賣破1.3億美金，最終全球票房則是落在3億美金，仍舊大賺，片中飾演「超人」的新銳演員克里斯多福李維（Christopher Reeve）就此一砲而紅，而這部1978年問世的《超人》，也被視為超級英雄系列電影的開山鼻祖。

Photo Credit: 《超人》

李察唐納之後陸續製作了叫好叫座的商業大片，奠定自己在好萊塢票房大導的地位，包含影響《怪奇物語》等青少年冒險作品的《七寶奇謀》（The Goonies），《七寶奇謀》更在2017年時被美國國家電影保護局納入典藏影片；捧紅梅爾吉勃遜（Mel Gibson）、丹尼葛洛佛（Danny Glover）的《致命武器》系列；與比爾墨瑞（Bill Murray）合作的聖誕喜劇《回到過去》等等，上述電影都是好萊塢在千禧年之前的經典之作，也持續影響後世。

雖然2000年之後，李察唐納僅有執導兩部電影《決戰時空線》、《狙擊封鎖線》，但這時期的他仍舊有擔任「電影製片」的角色，其監製作品最有名的，非《X戰警》、《X戰警：金鋼狼》莫屬。

綜觀李察唐納的生涯軌跡，在好萊塢有無法抹滅的地位，而生涯作品累積票房也超過10億美金，影響力無遠弗屆。

而李察唐納辭世的消息一出，曾以童星身份演出《七寶奇謀》的西恩艾斯汀（Sean Astin）就在Twitter哀弔：「李察唐納的笑聲獨一無二，他是超有趣的人，和他合作時當時我才12歲，對我來說，我在他身上感受到是他的關心，我愛這一切。七寶幫永垂不朽。」

Richard Donner had the biggest, boomiest voice you could imagine.

He commanded attention and he laughed like no man has ever laughed before. Dick was so much fun. What I perceived in him, as a 12 year old kid, is that he cared. I love how much he cared.



- Goonies Never Say Die — Sean Astin (@SeanAstin) July 5, 2021

根據《DEADLINE》的報導，《七寶奇謀》的故事創作者與監製，好萊塢大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）則表示：「李察唐納對他的電影有很強大的掌控力，且他在如此多的電影類型中展現了極佳天賦，而在他的小圈圈中，就好像和你最喜歡的教練、最聰明的教授、最熱情的激勵者、最可愛的朋友、最堅定的盟友一起廝混。我不敢相信他已經走了，但他沙啞、爽朗的笑聲將永遠伴隨著我。」

Steven Spielberg reflects on the passing of Richard Donner, friend, and beloved director of THE GOONIES for Amblin Entertainment, who passed away today at 91.#RichardDonner #TheGoonies pic.twitter.com/6KSmKvWqVI — Amblin (@amblin) July 5, 2021

至於以「血腥冰淇淋」三部曲聞名的類型片導演艾德格萊特（Edgar Wright）、華納兄弟片廠也都發文弔念，華納兄弟更感性地說：「謝謝李察唐納讓我們相信一個男人能夠在天上飛。」

Rest in peace to legendary Director, Richard Donner. Thank you for helping us all believe a man can fly. pic.twitter.com/M1uQJJLOG5 — Warner Bros. (@WBHomeEnt) July 5, 2021

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範