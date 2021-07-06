中美兩強全球競奪「稀土」，贏家將成為下個世代的科技領航者

未來誰能引領下個世代的科技？從自動化、5G設備、再生能源乃至電動車，都需消耗大量各式各樣的礦物，因此富含稀有礦物的稀土（Rare Earth）成為關鍵，隨著中國大肆開採和布局稀土產業，而近來中國不斷強化「一帶一路」，掌握非洲重要礦產開採權，又更進一步坐穩稀土大國的寶位。這表示美國為了發展下個世代新科技，將無法迴避與中國爭奪稀土的戰爭。

稀土戰爭：中國掌握關鍵稀土，美國苦苦追趕

產業價值鏈資訊平台資料顯示，電動車輛產業上游產品包含電池材料、馬達材料（如矽鋼片）、車體材料等，其中最關鍵的電池材料包括正極材料（鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等）；負極材料（如人造石墨等碳系材料、銅箔等金屬化合物）；隔離膜與電解液等四大原料。

未來引領下個世代科技創新的產業，從自動化、5G、再生能源到電動車，都需要用各式各樣的礦物如鈷、鋰、鋁，以及稀土，其中又以電動車核心電池，使用鋰、錳以及鈷，採用最盛。

稀土（Rare Earth）：含有地球上豐富的金屬礦物，而在這之中達 30多種稀有金屬存在。另外，無論一般金屬與稀有金屬，通常是混合存在於地殼土壤，透過加工則能用於各種產業。

電池材料受到Covid-19疫情影響，去（2020）年上半年，稀土主要產國如非洲、南美實施外出禁令、部分國家實施邊境封鎖管制措施，導致礦場生產與物流受阻。

下半年雖已陸續解封，但因全球疫情嚴峻，相關運輸物流等尚無法完全恢復疫情發生前水準。又加上各國戰略考量，進一步限制稀土出口，因此稀土水漲船高，成為各國企業亟欲搶奪的資源。

《華爾街日報》報導，中國大肆開採和布局全球大部分稀土產業，在關鍵礦產領域佔據主導地位，這表示美國很難避開和中國爭奪稀土的戰爭。

日前五角大樓投資的加州芒廷山口礦一座稀土加工設施，但中國政府支持的盛和資源控股公司，已經持有該礦約8%的股份，未來將可能限制美國參與該廠區的開發。

意識到危機的美國和一些歐洲政府，正在急於確保稀土、鋰和硼等關鍵礦物在國內的供應，替未來的電動汽車、衛星、風力渦輪機產業做出最好的布局。

如今美國為了不讓中國持續把持稀土資源，正在力挽狂瀾投入數以百萬美元，研究如何從廢煤中提取稀土礦物。不過專家指出，這樣做的成效不彰，亦不符合經濟效益。

此外，當歐美各國在採購新科技所必需的關鍵礦物，正在苦苦追趕中國時，他們又遇到了一個重大困境，許多公司都已經遭到中國收購或參與股權，尤其對美國來說，可以信賴的企業更是寥寥無幾。

中國「一帶一路」擴大非洲採礦權

《路透社》報導，日前中國電池製造商現代安培公司（CATL）表示，其子公司將以 1.375 億美元的價格收購中國鉬業公司在剛果民主共和國（DRC）的Kisanfu鈷礦。 這筆投資使中國能夠獲得世界上最大的鈷礦開發權。

2007年 中國政府利用 一筆價值60億美元的基礎設施，換取礦產的開採使用權，後續協助非洲等國，開闢道路、高速公路和醫院等建設，而中國以國家主導的姿態，對於稀土、礦物產業發揮很大的效用。

《BBC》報導，中國境內雖只擁有世界36%的稀土儲量，但是其提煉後的金屬出口卻佔全球70%，而在稀土加工和處理方面，中國更是位居主導地位。在未來幾十年，再生能源、電動車以及5G產業的發展，稀土需求將不斷翻倍，屆時中國的話語權勢必更大。

另一方面，台灣積極發展電動車產業的鴻海，亦積極布局電動車關鍵零配件電池，主要鎖定磷酸鋰鐵電池、同步開發固態鋰電池等。近日，也透過參與太陽能導電漿廠碩禾電材私合作，掌握磷酸鋰鐵電池正極和負極關鍵材料，鴻海預估2024年固態鋰電池可進入量產階段。

台灣電池原料將受制於中國？《關鍵評論網》訪談經濟部工業局指出，電動車電池上游，確實已經被中國把持，未來可能透過各國的策略聯盟，進行商業談判進行交換，並不至於被中國「掐住喉嚨」。

工業局指出，台灣因缺少礦產資源更不用說稀土的開採，因此台灣的重心並非放在稀土本身。

工業局強調，台灣可以利用自身產業優勢，打造電動車平台，例如鴻海擘劃的HIM電動車平台，就是要以電子業的思維，打造有別以往的造車平台，未來HIM電動車平台，就會像是安卓（Android），開放各家廠商參與，是一種類似於標準化系統的概念。

不過，觀察全球電動車電池、5G設備以及再生能源的建置，稀有金屬的需求高漲，在可見的未來，美國與中國對稀土的爭奪戰，仍然會不斷上演。

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核稿編輯：翁世航