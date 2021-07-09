為何中共要出手嚴厲整治追星族組成的「飯圈」文化？

文：德國之聲中文網

「飯圈」這個詞，在中國指追星族組成的粉絲圈。由英文的「fans」（粉絲）諧音挪移中文而來。這個原本人畜無害、無傷大雅的詞，最近需要面對越來越多的批評聲音。甚至政府部門也認為有必要出手嚴厲整治「飯圈」文化。

2021年6月15日，負責管理中國網路事務的中央網信辦通過官網正式啟動了名為「清朗・『飯圈』亂象整治」的專項行動。該辦公室指出：「一段時間以來，「飯圈」粉絲群體在網上互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等問題屢見不鮮，破壞清朗網路生態，對未成年人身心健康造成不利影響，人民群眾反映強烈。」對此，中央網信辦決定即日起在全國範圍內開展為期2個月的「清朗・『飯圈』亂象整治」專項行動。

中央網信辦聲稱，此次行動重點打擊的「『飯圈』亂象行為」包括：誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為。「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私等行為。鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為。號召粉絲、僱用網路水軍、「養號」形式刷量控評等行為和通過「蹭熱點」、製造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序行為。

『飯圈』亂象整治」專項行動期間，中國當局聲稱將「解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯隱私等影響惡劣的賬號、群組，從嚴處置「飯圈」職業黑粉、惡意營銷、網路水軍等違法違規賬號，從重處置縱容亂象、屢教不改的網站平台。」

有人的地方，就有「飯圈」

飯圈在改革開放後的中國，其實一直都存在。開放伊始，包括鄧麗君、蛤蟆鏡和喇叭褲在內的文化元素，在中國大地上擁有無數追隨喜好者。但當時沒有出現今天的「飯圈」文化。隨著經濟發展，粉絲群體掌握的時間資源和物質資源越來越多，「飯圈」逐漸發展成為一種有組織、專業化的利益圈層。

在中國的問答式社群網站知乎上，有一個話題叫做「粉絲混飯圈會有什麼樣的經歷和體驗？」話題下吸引了不少自稱是飯圈圈內人士留言。

名為「水廌去」的知乎用戶表示：「剛進去的時候感覺像打開了新世界大門，什麼東西都很新鮮。首先，get到一些商家的營銷策略，一些社交平台的賺錢方式，會感嘆這些商人腦瓜子真靈…… 會驚嘆於正在興起的粉絲經濟，會感嘆粉絲團管理者的領導力等等。其次，我變得更加虛榮了，我覺得只要有了名氣賺錢就不會是件難事。在追隨偶吧的同時也會羨慕他們那種被萬人追捧的感覺，我甚至產生過做網紅的想法，當然並沒有付諸行動。」

另一名匿名用戶坦白自己的飯圈經歷時寫道：自己在考研的時候入了飯圈。把一天大部分的空閒時間甚至應該學習的時間用來刷偶像。後來，發現偶像的粉絲也會謾罵別人的偶像，和別的粉絲撕逼，甚至喜歡同一個偶像的粉絲也撕逼。

他／她「很難接受這種毫無理智的謾罵，甚至對於不同意見者有組織的人身攻擊。開始討厭這個圈子。」最後卸載了微博，發現微博不適合意志力薄弱的人。

壓倒「飯圈」的最後一根稻草

導致中國政府部門出重拳管制整頓「飯圈」的核心事件之一，是今（2021）年5月，一條粉絲倒奶的影片在社交網路中廣為流傳，影片中，10餘人正在向污水槽內倒一款某品牌牛奶飲品。經中國媒體調查，這些粉絲大量購買飲品，是為了掃描飲品瓶蓋內的二維碼，以此來支持愛奇藝平台選秀綜藝《青春有你3》的選手。

此事發生的時機正值《中華人民共和國反食品浪費法》出台實施之際，因此遭到全網輿論的批評。5月4日，北京市廣播電視局發布公告，責令影片平台愛奇藝暫停自制綜藝《青春有你3》錄制。

「倒奶事件」的發生，意味著中國的「飯圈」經濟已經形成了一套及其成熟的運作機制，包括：集資應援、打榜控評、跟蹤行程、宣傳、舉報、做數據，以及為了偶像與其他明星的「飯圈」互撕互黑、造謠攻擊、人肉搜索等行為。甚至航空票務也成為飯圈中的一個重要環節，為「粉絲」們提供明星偶像乘機訂票記錄。其中既有明星經濟公司樂觀其成的炒作，也有侵害他人隱私權、名譽權、人格權的行為，最後對薄公堂。

宣傳部門的大好機會

在2021年3月的中國兩會期間，就已經有兩位政協委員同時發聲，敦促中國政府治理整頓「飯圈」亂象。他們分別是上海全國政協委員、中科院院士葛均波和全國政協委員、同濟大學副校長顧祥林。按照中國媒體的報導，兩人當時「不約而同」發聲，要求給「飯圈」戴上制度的「緊箍」，幫助青少年樹立正確的價值觀。

中共官媒《人民日報》於今年5月發表了一篇題為「『飯圈』亂象的賬，該好好算一算了」的評論文章，也直指選秀節目打榜倒牛奶事件。明確指出：「飯圈」的畸形發展已經影響到社會秩序，影響到青少年的健康成長，有關部門理應警惕並及時出手。

隨著整治管理「飯圈」越來越成為中國政治層中的一種共識，也能看到越來越多的政府部門正式出手打擊「飯圈」。最新展開行動的包括中國北部城市天津。涉及部門包括當地的網信辦、文旅局、公安局、新聞出版局、教委和文化市場行政執法總隊。

中國當局在打擊「飯圈」期間推出了「爭做中國好網民」工程，力求「為未成年人健康成長營造良好的網路文化市場環境」的同時，加強「加強優秀傳統文化、社會主義核心價值觀等高品質網路文化內容供給。」

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核稿編輯：翁世航