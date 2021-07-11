《學校在窗外潮本》：廣設大學很重要，執政者卻便宜行事選擇升格技術學院

文：黃武雄

廣設大學有什麼錯？

廣設大學沒什麼錯？若有錯，錯在浮濫升格；教改沒什麼錯？若有錯，錯在沒有面對關鍵問題。

1994年教改之初，台灣十八歲的青年，進入四年制大學的機會才只有18％。讓更多的年輕人不必為了擠大學窄門，困頓在補習班年復一年；讓這大學窄門的壓力，不致往下擠迫，扭曲中小學教育，戕害一代代孩子的心智。這樣的訴求有什麼錯？

廣設大學，是1994年410教育改造運動四大訴求之一。目的不只在紓解升學壓力，亦期望提升全民現代知識的水平。410民間教改的訴求是：台灣應該在五到十年之內，讓年輕人進大學的機會達到美國54％，甚至達到加拿大的60％以上。

如果大學能提供好的教育，讓更多的年輕人進大學接受現代知識的陶冶，拓展他們的知識視野。這項投資會回饋於社會，大幅提升未來的國力。

但我擔心當時的政府目光短淺，會便宜行事。早在1991年，我與朋友組里巷工作室，拍攝《笑罷童年》時，便藉那一百分鐘的影片，論述廣設大學的重要，且用很大的篇幅，說明我的擔心，擔心執政者會便宜行事，把高職專校升格為大學。結果將大幅降低大學的品質。

1996年吳京上任教育部長，提出「第二國道」的構想，果然要大量升格公私立技職專校。410教改人士到教育部前抗議，要求好好廣設公立大學，並指出公私立學校的不同定位：公立學校提供人民就讀的機會，私立學校發展特色。兩者定位一旦混淆，必定弊端叢生。

當時很多私立專校是高職升格的，品質就有很大問題，尤其1970年代起，許多人辦私立高職，是一種金錢投資，處處叢生的是學店。這些私立高職升格為專科，專科升格為技術學院，技術學院為升格大學，品質必然粗陋。私校收費又數倍於公立學校，這樣的第二國道如何能吸引年輕人就讀，紓解升學壓力？進這樣的大學，又如何能提升人民知識水平？

我找時任教育立委的王拓，去與吳部長陳述利害，可惜吳部長堅持如故。潘朶拉的盒子一經打開，教改便走上不歸路。很多私立專校背後都是民意代表及政府官員在支撐。「第二國道」一經通車，這些升格的技術學院與大學，便成了龐大利益集團，尾大不掉。它們的存在，阻擋了日後籌設新的、有水準的公立大學的任何提議。

今天面對大學浮濫的現實，我們必須釐清過去發生的事實與功過，但一味譴責過去並無濟於事。平心而論，許多技術大學雖然粗糙，但能讓我們的青年都有大學可去，也是好事。只是如何提升大學品質，才是未來要努力的目標。不夠水準的私立大學應該回歸巿場機制，政府有責任找較好的大學收容那些停招學校的學生，甚至藉這機會創辦有水準的公立大學。（後者一點都不難，詳見我寫過的《台灣教育的重建》一書。）

不要嘲笑我們的大學生程度太低，他們沒有在中小學受好的教育，也是國家的責任。教育的目的不只是培養人力，而是讓每一個人得到最好的內在發展。如果我是大學的辦學者，我會努力讓這些程度偏低的學生，在進入我的學校四年之後脫胎換骨，變成一個能思考、有視野的知識青年。這是辦學者與教授者的責任。

1970－72年我在密西根一所州立大學教書。我們教微積分的教授，被賦以一項任務：即使學生連國中數學的交叉相乘都不會，我們也要在一年之後讓他學會微積分。

事實上，我自己做到了。但不論有沒做到，這是我們拿薪水的教授對社會應盡的義務。作為教育者，我們不能嘲笑學生。

批評教改，不要忘了教改之前我們的孩子所受的苦。1974年我在彰中試教時的學生，因三次聯考不上而自殺身亡。這不只是一個特例。

另外，很多人指責廣設大學，擠壓技職系統，是對技職教育的歧視。1994年教改之前，台灣國中畢業生有七成被迫進入高職，因為高中的入學機會只有三成。當時很多高職都是私立的學店，學生不只學不到東西，還被學校以建教合作之名，送到血汗工廠，提供超級廉價的勞力。畢業後經常學非所用，大批失業人口，流落街頭以擺地攤為生。

410教改要求增加公立高中，提高國中畢業生的教育選擇權。同時讓技職人力，回歸人力市場機制。供需平衡，技職畢業生才不會被企業與工廠剝削，才能維持起碼的技職尊嚴。

事實上，410民間教改聯盟，與官方的教改會提出籌設綜合高中與完全中學，訴求是：高中生每學期必須選修一定學分的木工、水電、美容、工藝、修車、修電器品等技職課程，養成動手做的能力。高中畢業後能有一技在身。這是全人教育的一環。可惜這些訴求，教育部並沒有採納。

往事已矣，台灣的教育一直深受政治介入，甚至被嚴重扭曲。教改只為了還原，讓教育回歸教育。不要美化過去。戒嚴時期，台灣教育極端變態。解嚴之後，經過二十多年教改的衝擊，比起威權統治的年代，教育環境是有鬆綁。

今天很多孩子在壓力較小的教育環境長大，相對變得擅於思考，心地寬廣。這是美好的事實。尤其到了2014年之後，是新一代的年輕人，在推動台灣向前走。

註：初稿寫於2015年7月7日，2020年9月修訂完稿。

相關書摘 ▶《學校在窗外潮本》：民歌浮離於真實生活上，反映了學校與真實世界的脫節

書籍介紹

本文摘錄自《學校在窗外潮本【網路時代版】》，左岸文化出版

作者：黃武雄

《學校在窗外潮本》和《童年與解放衍本》是深入教育哲學的一對姊妹書。

《童》書探討人天生的能力（亦即人原始的創造性特質）；《窗》書則拆解人活著的動力（亦即人存在的原始趣向）。從這兩條軌跡去探索生命的本質與教育。例如「維生肥大症」是當前人們挫折、焦慮、痛苦、精神貧困與種種災難的根源，也是環境危機的肇因。作者的教育哲學與生命哲學，回溯到童年，試圖從人天生的原始特質，與生活的原始動力，去開展生命與教育的實相。

進入21世紀網路時代，世界處於劇變之中。「資訊焦慮」這新的名辭一出現，便引起巨大共鳴。不只虛擬與真實，混淆不清；真與假、對與錯、是與非、甚至黑與白、天與地，都錯亂成一團。人們陷於資訊焦慮，看不到自己在世界中的位置，未來的希望在哪裡？

但另一方面，網路發達資訊流通，卻誤打誤撞敲開百年來壓抑孩子心智的鎖，⋯解除大人與孩子之間的權力關係。

《學校在窗外潮本》說明了在網路時代自由教育、解放教育如何可能？現有學校如何避開人們既有的意識形態，讓新一代的孩子充分發揮潛能，開拓自由探索的人生。

話說從頭：維生、互動、創造；抽象與想像；世界是何長相？

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬