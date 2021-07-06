國際泳總禁止在奧運配戴特大號泳帽，英國黑人游泳選手談游泳的種族問題

國際游泳總會（FINA）日前宣布，選手禁止在奧運游泳比賽上，配戴設計給擁有濃密、捲曲頭髮的黑人所使用的特大號泳帽，理由是這不符合「頭部的自然形態」。對此，合作開發這款泳帽的英國黑人游泳選手愛麗絲・迪爾琳（Alice Dearing）以親身經驗分享：「過去，我的母親必須鬆開我的頭髮，然後編成辮子，以確保它適合泳帽。」

迪爾琳也藉此指出，文化和制度性的種族主義，讓黑人多年來被排除在游泳運動之外。Sport England的最新數據甚至指出，英國有95%的成年黑人和80%的黑人兒童根本不會游泳。

第一位代表英國參加奧運的黑人女游泳選手，合作製造超大號泳帽

已經延期一年的東京奧運即將在7月登場，然而，國際游泳總會日前發布一項規定，禁止在奧運上配戴設計給黑人的濃密黑髮所使用的專業泳帽，這讓英國黑人游泳選手愛麗絲‧迪爾琳親自出面為此發聲。

根據《Sky Sports》的報導，24歲的迪爾琳是英國唯一的黑人菁英游泳運動員，同時也是第一位代表英國參加奧運的黑人女游泳選手。迪爾琳2020年和Soul Cap公司合作，製造適合頭髮濃密、捲曲的人們的泳帽。Soul Cap在官網上指出，他們的第一款超大號泳帽，就是專門為有頭髮問題的游泳者所設計。

國際游泳總會日前禁止Soul Cap在奧運會中使用，理由是這不符合「頭部的自然形態」。隨後，迪爾琳在接受《Sky Sports》訪問時指出，這個舉動將延後許多少數族裔背景的游泳選手參與比賽，「我不希望黑人小女孩和小男孩看著菁英游泳，並且認為這不是他們能夠自由參加的活動，因為這是不對的想法。」

迪爾琳也進一步表示：「過去，我的母親必須鬆開我的頭髮，然後編成辮子，以確保它適合泳帽。」

在一份聲明中，國際游泳總會告訴《Sky Sports》，在收到批評後，他們會致力確保「沒有參與游泳運動的障礙」，並指出，在泳裝不會為比賽帶來優勢的情況下，所有水上運動的運動員都可以使用合適的泳裝參賽，「國際游泳總會正在審查Soul Cap和類似產品的情況，並了解包容性和代表性的重要。」

黑人多年來被排除在游泳池外，英國95%成年黑人不會游泳

在談到黑人參與游泳的情況時，迪爾琳坦言：「黑人游泳的問題是沈重的話題，所以我很高興能夠談論它，因為我想要讓人們意識到，這些刻板印象是不被接受的，而黑人待在游泳池裡要感到舒適。」

《衛報》則引用Sport England的最新數據指出，英國有95%的成年黑人和80%的黑人兒童根本不會游泳，且在管理單位所註冊的游泳運動員名單中，只有1%是黑人或混血兒。迪爾琳對此表示，「數十年來，文化和制度性的種族主義，令人難過地滲入了泳界。我在某種情況下也曾是種族主義的受害者，但這並沒有阻止我游泳。」

「黑人多年來被排除在這項運動之外是『一種恥辱』」迪爾琳也談到，「你會遇到這種情況，祖父母不參與游泳，他們從來沒有學過游泳，也從未帶孩子去游泳，他們的孩子也不帶他們的孩子去游泳。」

因此，迪爾琳創辦了黑人游泳協會（Black Swimming Association），協會致力於解決水上產業固有的不平等問題，並了解並解決非洲、加勒比海地區和亞洲人參與水上運動的障礙。

泳總回應：將洽談使用Soul Cap產品

國際泳總顯然也意識到了這個問題，「國際泳總感謝Soul Cap和其他廠商為了確保所有人都有機會享受水而做出的努力，也會透過泳總的開發中心，向Soul Cap的製造商洽談使用他們的產品。」

根據《Sky Sports》的報導，國際泳總也表示，期盼能夠讓Soul Cap、以及其他能夠降低參與游泳障礙的類似產品，作為他們更廣泛措施的一部分，畢竟游泳不僅是運動，也是一種生存技能。

同時，《衛報》也指出，英國的管理單位一直在提升參加熱門運動的少數族裔人數，迪爾琳希望自己的表現成為讓更多人參與這項運動的激勵。在這之前，迪爾琳也是受到美國黑人游泳選手Simone Manuel的鼓舞，這名選手在2016年的里約奧運會上獲得兩金兩銀的佳績。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範