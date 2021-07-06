第74屆坎城影展台灣不缺席，文策院成立「線上台灣館」向全世界推銷台灣電影

柏林、坎城、威尼斯俗稱歐洲三大影展，其中又屬每年5月舉行、風光明媚的坎城影展最受到矚目，雖然今年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的影響破例延至7月（去年更停辦），但仍抵擋不了這座城市展現的電影活力。坎城影展今（6）日便隆重開幕，將為期一周半，於17日劃下句點。而無論是官方或是平行單元，坎城仍照舊舉辦，包含「主競賽」、「一種注目」、「午夜單元」、「特別放映」、「坎城經典」、「國際影評人周」、「導演雙周」等等，令人眼花撩亂的放映活動同時進行。

然而，除了實體放映活動之外，坎城影展的市場展以及各國的「主題館」宣傳活動也正如火如荼地展開。文化內容策進院（文策院）在今年坎城影展也持續推廣台灣影人的相關作品，沿著去年的參展策略，文策院成立「線上台灣館」協助相關業者參與市場展，向全世界推銷台灣電影。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國名導史派克李（Spike Lee）擔任今年坎城影展主競賽評審團主席。

其中，今年坎城影展最受到台灣影迷矚目的作品，應當是由柯震東、林哲熹、曾美慧孜、白宇帆等人主演的《尋找》，此片由台灣前景娛樂與法國、比利時、奧地利聯合出品，順利入圍「一種注目」單元，也讓柯震東、林哲熹等台灣臉孔躍上坎城舞台；而吳璠的《XiXi》則入選坎城紀錄片單元的子單元「DOCS-IN-PROGRESS」，將與其他入圍之創投企劃案共同角逐優秀獎，其中包括有1萬歐元獎金的「Docs-in-Progress Award」。

離開傳統劇情片、紀錄片的範疇之後，在XR單元「VeeR Future Award」獎項有黃心健《輪迴》上集與高逸軍的《落難神像》入圍，將在所有16件入圍作品中角逐最佳VR故事（Best VR Story）及最佳VR互動體驗（Best VR Interactive Experience ）。

而黃心健的作品可說是影展常勝軍，其作品《沙中房間》曾於2017年第74屆威尼斯影展拿下虛擬實境最佳體驗大獎，在虛擬實境的領域中，黃心健享譽國際。

Photo Credit: 文策院提供 官方入選作品（順序由左上順時鐘）：《尋找》前景娛樂有限公司、《輪迴》台灣虛實展演發展協會、《XiXi》宇宙子媒體藝術有限公司、《落難神像》高雄市電影館。

而本屆坎城影展市場展XR單元則與新影像藝術節（NewImages Festival）、翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）等具國際指標的沉浸式影展合作，在超現實博物館（MOR）的VR沉浸式線上展演空間舉辦「XR3 線上展覽活動」。

在此活動中，台灣作品除了上述提及已入選坎城影展市場展XR單元的兩部作品之外，還有曾獲文策院方案支持、並入選翠貝卡電影節沉浸式單元的綺影映畫《大師狂想曲：蔡明亮》等作品，也都將於「XR3 線上展覽活動」中亮相。

至於文策院在本屆以「線上台灣館」參加坎城影展，根據文策院資料顯示，總計有國內30家電影業者、 2位個人導演，多達65部作品參與線上市場展會，在內容選題中亦展現廣度與深度。

例如討論性別認同議題的《生而為人》、吸血鬼題材的懸疑驚悚片《詭祭》（原題：狂歡時刻）、融合台灣原住民文化與歌聲的《聽見歌 再唱》、描繪台灣知名舞蹈家許芳宜故事的《我心我行》，以及在短片類中探討喪屍與殺人犯的共通性的《國家免疫失調-序曲》、講述機器人與人類愛戀的《看不見攻擊的程式》等，這些作品都將在坎城線上市場展露出。展現台灣的多元題材創作能量，並提供世界各地的影視工作者觀摩、交流、甚至是買賣交易。

文策院院長李明哲表示：「受肺炎疫情影響，全球消費者接觸影視作品的方式正快速地轉變，在國際三大沉浸式影展攜手合作下，於線上展出沉浸式內容作品，顯見國際間對沉浸式內容發展以及全球市場的重視。文策院掌握趨勢，持續在沉浸式文化內容的創作、人才培育、國際市場開拓等方面提供協助，對於台灣有多部優秀的沉浸式作品入選線上展覽活動，也深感榮幸，期待台灣作品能持續保有世界級的實力和優勢，搶先在全球沉浸式文化內容中佈局 。」

Photo Credit: 文策院提供 臺灣館作品（順序由左上往右順時鐘）：《生而為人》秝米有限公司、《詭祭》光譜映像有限公司、《聽見歌再唱》 瀚草影視文化事業股份有限公司、《看不見攻擊的程式》杰德創意影音管理股份有限公司、《國家免疫失調-序曲》小導眼視覺創意有限公司、《我心我行》三乘影像股份有限公司。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範