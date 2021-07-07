「南雞北運」恐成人畜共通傳染病破口，動保團體呼籲廢除「活禽交易」

整理：許祖菱（環境資訊中心記者）

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，成為人畜共通傳染病持續威脅全球的警訊，台灣動物社會研究會（簡稱動社）7月2日召開線上記者會表示，近日爆發COVID-19群聚感染的台北環南市場及雙北活禽交易市場，沒有在地屠宰、沒有冷鏈系統處理運輸，也沒有屠體評級交易，恐怕將進一步成為禽流感破口。

動社另外指出，「南雞北運」的運銷模式，每天都會產生大量的畜禽廢棄物及廢水，雙北家禽屠宰一天的廢污水量就有1500公噸，大量固體廢棄物還必須再運回中南部處理，對環境造成負擔，更加劇禽流感散播風險，呼籲在禽流感演變成大規模禽傳人前，應建立現代化肉品產銷制度。

禽流感曾在多國爆發，動社警告「南雞北運」增加病毒傳播風險

台北環南家禽批發市場與新北泰山家禽運銷合作社，動社2日公布這兩處的活禽運輸交易、屠宰調查影像，並指出把活禽載運到人口密集區交易、屠宰的「南雞北運」運銷模式，不僅帶給動物不必要的痛苦，更增加禽流感病毒傳播、重組的風險，成為人畜共通疫病的破口，多數先進國家都已廢除。

動社副執行長陳玉敏指出，COVID-19疫情重創全球之前，禽流感是最令人憂心的人畜共通傳染病，從1878年在義大利爆發後不斷變異重組，1997年在香港爆發感染人類的H5N1，也會人傳人，致死近500人，亞洲各地也零星爆發，並在越南造成多人喪生，東歐多個國家亦有案例。

陳玉敏提到，不同於之前是高病原性禽傳人，現在中國還出現低病原性禽流感H7N9、H9N2、H10N3禽傳人案例，且有台商染H7N9搶救27天不治而亡。台灣今年上半年則因禽流感疫情已撲殺了4.2萬隻家禽。此外，禽流感亦造成豬隻的感染，豬成了人流感和禽流感病毒重組的容器，病毒株發生基因變異成為新的H1N1病毒。



Photo Credit: 台灣動物社會研究會 工人將一個個雞籠從貨車高處拋下堆疊

雙北家禽屠宰廢污水量一天達1500公噸，廢棄羽毛還得運回南部

陳玉敏表示，台灣最大消費地雙北市吃的家禽沒有在地屠宰，每天從桃園、彰化、雲林、南投、嘉義、台南、高雄、屏東等8縣市活體運到雙北理貨、屠宰。此外也沒有冷鏈系統處理運輸，以及屠體評級交易。

陳玉敏也說，雙北活禽交易每天從中南部運送10萬隻活禽，所產生的羽毛、糞便等廢棄物最後還必須再運回中南部處理。一來一往不只對環境造成負擔，更加劇禽流感散播的風險。

動社提到，雞隻屠宰過程中，放血、燙毛、脫毛、屠體清洗及設備清潔等，每天都會產生大量的畜禽廢棄物及廢水，包含動物糞尿、脂肪、內臟、血液及其他有機物。若以每隻雞平均產生14.6公升的廢水來計算，雙北家禽屠宰一天的廢污水總量就有1500公噸；廢水送至污水廠前，還得先過濾羽毛和糞便等固體廢棄物，再與內臟及「斃死」不能銷售的雞隻屍體一起回收。

動社表示，北市市場處曾表示，台北環南市場的交易、屠宰場平均每日廢棄的羽毛量就達10～15公噸。由於北部沒有化製場，大量固體廢棄物無法就地處理，送回中南部的過程，也會造成空氣污染，並增加禽流感等病毒散播風險。



Photo Credit: 台灣動物社會研究會 每天有近10萬隻來自各地不同農場的雞鴨，從中南部運送到雙北家禽市場批發、屠宰

北市十年後廢除活禽交易、落實屠體評級

陳玉敏引述美國公衛專家艾塔愛莎（Dr. Aysha Akhtar）說法表示，有3/4新型人類感染疾病來自動物，持續製造痛苦、緊迫、生病的動物，就是在傷害人類自己，人類如何對待動物是關鍵；主張儘速廢除雙北市活禽交易制度，推動屠體評級交易。

中興大學動物科學系教授陳志峰表示，建議花兩到三年時間把流程制定好，地方、中央、產業鏈要先研議好交易制度，因為環南市場的交易價決定全台價格；輔導工作員轉做冷鏈肉品運輸或通路業，以免失業。

台北市市場處批發市場科長張育瑋則回應，北市預計五年做到不理貨，直接屠宰後交易，並整併屠宰線、降載處理量；最終十年後廢除活禽交易，落實屠體評級。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航