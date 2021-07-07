身體免疫力隨室內溫度愈降愈低，夏日必學五招擊退「冷氣病」

文：康健網站編輯

今（2021）年夏天已飆上37、38度高溫，不少民眾已經整天待在冷氣房內。

然而，長時間吹冷氣卻不利健康，特別是老年人、過敏體質、血液循環不良，還有體質虛寒的人容易為「冷氣病」所苦。

教你五招擊退冷氣病

不論哪種體質，進出或久待冷氣房內都要懂得保養，增強體內調控機制，否則身體免疫力將隨著室內溫度，愈降愈低。

1. 分段穿梭室內外，減緩頭痛

帶著一身酷熱進冷氣房，腦血管快速收縮，極易引起頭痛，更嚴重的「甚至引發心臟病或腦中風，」台北振興復健醫學中心一般健檢科主任林雨亭指出。

他建議進入冷氣房可採分段式：踏入冷氣房先待三至五分鐘，旋即走出室外陰涼處再待幾分鐘，之後再步入室內，反覆兩至三次，等身體較能適應室內低溫，就可留在冷氣房工作。待在室外時，不妨扭扭腰、伸展身體。

這種分段進出冷氣房的方法，特別適合中老年人，尤其有高血壓、糖尿病，最好避免猛然進出冷氣房。

出現頭痛症狀時不妨按摩耳朵四周，調整腦部血液循環，減緩頭痛。

曾是針灸醫師的林雨亭解釋，按摩耳朵有雙重效果，稍微用力按摩耳朵（屬於強刺激），在中醫上有散熱效果。如果輕輕按壓耳朵（弱刺激），則有溫暖效果。

不論中西醫師都一致認為，平時多運動，增強血管彈性，讓毛細孔恢復正常排汗調節體溫功能，增強人體對抗溫差的耐受力，才是根本之道。

2. 控制溫差和濕度

控制室內溫、濕度也很重要，尤其當小孩有過敏體質，很會流汗，怕熱，一踏入室內經常闖到電扇或冷氣口前吹風，結果立刻打噴嚏、流鼻水。

年紀稍大後，流汗情形會稍微好轉，該擔心的是關節問題。特別是中年之後，身體代謝率漸緩，血液循環較差，關節對溫度、濕度的變化很敏感，不利於久坐冷氣室的上班族。

從醫學觀點，室內外溫差最好維持在3～5度，「室內濕度控制在60左右，溫度在攝氏25至26度間，最適合人體，」同時受中西醫學訓練的程惠政提醒。

當室內濕氣過重，易誘發過敏性症狀，這時最好能以除濕機輔助。因為冷氣除非維持在一定的溫度且持續運轉中，才具除濕效果。當關掉冷氣，溫度一上升，濕度也跟著提高（相對濕度）。

「所以冷氣機不能取代除濕機，」程惠政發現有些過敏體質的人下班回到家也猛開冷氣，以為可以保持室內濕度。其實，只有除濕機在任何溫度下才可保持一定的濕度（絕對濕度）。

3. 多喝溫水

經常在冷氣房工作，容易流失水分，造成鼻腔和黏膜過乾，甚而引發支氣管炎，需要多補充水分，但究竟喝冷水或熱水才適當？

答案是，喝常溫水（如：礦泉水）或溫水（攝氏35至40度）。

太熱的水恐傷食道，曾經胃出血的人更要避免。冷水過於冰涼，會刺激腸胃內壁，血管收縮，使得腸胃血流量降低，減少消化酵素的分泌，影響消化能力，相對地，營養吸收力也轉慢。久而久之，容易引發腸胃疾病。

通常人體嘴巴和喉嚨的血液循環較好，食物流經此處溫度會稍微提高。而冰水的溫度過低，短時間內很難增溫，就這麼流入胃腸，「從胃外面摸都會涼涼的，」程惠政曾大量喝冰水，自我實驗。

他特別提醒老人、小孩最好忌食過多冰涼品。老年人腸胃蠕動慢，血液循環較差；至於小孩，全身熱量少，腸表面的容積和體積也小，吃太多冰涼食物會因體內溫度降低，影響腸胃功能。

4. 保濕工作不可少

長期受冷氣襲擊，肌膚容易乾皺，影響光澤和彈性。嚴重的話，皮膚還會發癢、起疹子。

除了多補充水分，身體也要經常保濕。夏天容易出油出汗，建議使用清爽型乳液，避免乳霜或油性乳液，以免阻塞毛孔或排不出汗來。

人們經常誤以為保濕就是皮膚很乾了，趕緊抹乳液即可，其實這只能維持不那麼乾燥，保濕效果有限。

平時，真正的保濕應該在浴室，趁身體含水量高時塗上一層乳液，讓水分留在皮膚底下。「抓住水分，才是保濕的關鍵，」台大皮膚科主治醫師陳衍良強調。

一旦身體因乾燥發癢起疹子，可不能只澆灌乳液，免得症狀惡化。應求助專業醫師。

除了呵護身體，環境也得保濕。隨時放一杯水在身旁，或適度栽種室內植物，也能增加環境濕氣。室內植物可減少二氧化碳濃度，達到調節空氣的功能。

5. 給眼睛一點溫暖

眼睛乾澀是另一常見冷氣病，特別好發於戴隱形眼鏡或有慢性結膜炎的人。

結膜是一層透明的薄黏膜，覆蓋在眼瞼內面和眼球表面。當缺乏維生素A、喝酒、抽菸、大氣污染和空氣調節出問題，都會出現結膜乾燥症狀。

在冷氣房內除了適度點人工淚液外，不妨拿條溫毛巾敷眼，給眼睛一點溫暖，有助於減緩症狀，並且消除疲勞。

中醫師建議，補充維生素A，多吃柑桔類水果，如檸檬、葡萄、綠色蔬菜、魚、雞蛋等，能改善眼睛乾燥。

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航