戴口罩後痘痘更加猖獗怎麼辦，黃連究竟是不是戰「痘」仙丹？

文：林宜蒲醫師

青春痘是許多人心裡的痛，有些人可能從小就作為戰「痘」勇者不斷找尋各式秘方，也有人因為生活壓力大、作息改變而突然冒腫痘，特別是自從COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發後，戴口罩成為民眾的防疫新生活習慣，許多人不禁哀號：「痘痘更加猖獗了怎麼辦？」

PTT有不少網友分享自己使用「黃連消腫痘」的心得，說自己使用黃連後，痘痘只要兩、三天就會消除，讓許多愛美人士心癢癢，紛紛跑來中醫診所詢問，究竟黃連是不是戰「痘」仙丹呢？

黃連確實可以消痘痘，但是卻要看體質！

隨著近期天氣逐漸變熱，許多人愛喝冷飲、吃炸物或吃辣，卻沒想到反而引來痘痘大軍⋯⋯，我們都知道黃連是出名的清熱解毒中藥材，這種飲食所帶來的上火青春痘，是否能用黃連來消炎？

其實是可以的，但最重要的是先判斷你的體質是否合適！以黃連的清熱退火功效來說，中醫建議實火型發炎的痘痘患者，才可以用黃連來消除痘痘；但如果體質是虛火型發炎，則千萬不要用黃連，以免讓痘痘更加嚴重！

什麼實火痘、虛火痘？長痘痘還有差！？

治療病症講求找出原因、對症下藥，青春痘的引起原因有許多種，當然應對方式也不同。實火以西醫的角度來說，就是急性發炎，而與之相反的則是虛火（慢性發炎），而想要確認自己的體質和長痘原因，你可以參考以下幾個症狀來分辨：

實火痘（急性發炎）：通常是因體質燥熱或飲食油膩辛辣，而出現眼睛紅腫、眼屎增多、怕熱口乾、喜歡喝冷飲、舌紅、舌苔黃，平時容易流鼻血、牙齦腫痛、有口臭、尿少色黃、便秘。

虛火痘（慢性發炎）：通常是因營養失衡、壓力大熬夜失眠或免疫力失調，而導致雙眼乾澀、眼睛容易疲憊、看不清、舌紅但舌苔少，平常有可能伴隨耳鳴、痘痘反覆發作、潮熱盜汗、手腳心熱、容易感到疲倦。

只有實火痘適合用黃連清熱退火，常見處方是黃連解毒湯、黃連膠囊、黃連膏等等；反之虛火則不適合，因為黃連本身屬於寒性藥材，若用在虛火體質上，會使人陰虛加深、燥熱更甚，導致青春痘更加嚴重。

黃連消痘痘的原理是什麼？對身體會有害嗎？

黃連味苦、性寒，屬於「清熱藥」，科學研究證明黃連含多種生物鹼，能有效抵抗細菌，尤其適合用來治療細菌型皮膚病，幫助腫痘消炎舒緩。

不過，正由於黃連本身屬於寒性藥材，因此若身體虛寒，陰虛津傷者都不建議服用，尤其以下這3種人更要特別留意：

孕婦、哺乳期間、嬰幼兒慎用。 正在服用其他藥物，如環孢黴素（Cyclosporine）、降血糖、降血壓藥物。 對黃連成分或是其他草藥過敏

此外，許多女孩子月經前後荷爾蒙變化也特別容易長痘痘，針對月經期間的女性，中醫建議是最好不要自行使用黃連，因為此時使用黃連有可能會造成月經排出不順、經痛的現象！而黃連本身也不適合久服或過量服用，容易傷脾胃。

那要怎麼確認黃連的用量？其實最好的方式還是就醫由中醫師進行診治，千萬不要自己當鍵盤醫師，以免耽誤病情喔！

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本文經健康010授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航