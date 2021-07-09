「168斷食法」四個成功關鍵：真的很餓怎麼辦？如何熬過斷食那16小時？

文：張安華醫師

最近因為防疫的關係，大家盡量減少外出，很多平常習慣外食的朋友都開始在家做菜，每次打開FB或IG都看到滿滿的美食照片，還以為今年的特級廚師考試也改成線上舉辦了呢！

可能有人注意到了，窩在家的時間變長、活動量變少，但是體重卻沒有增加，反而還變瘦了一點。是的，這很可能是因為飲食的改變，如果你也有這種情況，很可能表示平常外食吃得太油膩、太高熱量了。

今天我們要介紹的「168斷食法」，就是透過飲食，包括食物的選擇、進食的時間，來達到控制體重的效果。趁著疫情在家來嘗試看看，等疫情過去再次見到親友同事的時候，說不定能讓大家感到驚艷！

認識人體消耗能量的機制：燃脂之前，先把醣類消耗掉

食物進入人體，會先被腸胃消化吸收形成小分子葡萄糖，再經由胰島素幫忙進入血液中（血糖）運送至身體各處的細胞內。多餘的血糖會被儲存成肝醣備用，如果還是供過於求，最後就會變成脂肪的儲存在體內。

人體消耗能量的順序是醣類→脂肪→蛋白質，如果減少醣類儲存或將醣類通通消耗完畢，就會開始分解脂肪作為能量來源，因此不管是168斷食或任何一種間歇性斷食法，都是透過延長空腹時間，促使身體用光血糖，啟動燃脂機制。

168斷食減肥有用嗎？做對了，才有用！

網路上對168斷食法的評價褒貶不一，有些人執行了168斷食卻沒瘦，或是停止168斷食後就復胖。造成這種情況的原因有很多，最主要的還是熱量攝取過多，也就是在可以進食的那8小時中吃得太多、或吃得不夠健康。

這裡有四個168斷食減肥成功關鍵，找出癥結點並改善誤區：

1. 三餐正常均衡飲食

如果熱量攝取過多，使空腹期間無法消耗完畢，當然瘦不下來。但如果熱量太少，營養不足，身體反而會消耗蛋白質造成肌肉量減少，反而會使基礎代謝量下降。最以最理想也最簡單的方式就是正常吃、均衡吃。

2. 選擇天然原型、膳食纖維多的食物

膳食纖維會增加飽足感、延緩飢餓，所以盡量選擇原型食物取代精緻澱粉，或是山藥、未熟的香蕉等等膳食纖維高的食物，可以減少吃進熱量。

3. 斷食，但記得喝水

斷食僅是控制進食，可沒叫你減少飲水喔！水分可以幫助身體代謝廢物、也會減少飢餓感，所以執行斷食期間，每天還是要喝至少至少2,000至3,000C.C的飲水。

4. 搭配有氧運動

前面有提到，肌肉量會影響基礎代謝率。在斷食期間也建議可以搭配有氧運動來增加肌肉量、提升基礎代謝率。

真的很餓怎麼辦？如何熬過斷食那16小時？

前面提到進食的8小時中要注意的是，但對很多人來說真正難熬的是斷食的16小時。如果真的很餓，可以透過水、咖啡、茶、氣泡水等飲料來果腹，但記得要選擇無糖無熱量的。如果還是不行，可以吃一點蒟蒻、寒天。總而言之，就是不可以攝取醣類和脂肪，不然就達不到斷食燃脂的效果啦！

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本文經健康010授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航