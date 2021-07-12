《大逆轉》：「千禧世代」為何財富大減，成為美國近代史上最窮的一代？

文：林庚厚、梅根．尼利（Megan Tobias Neely）

世代之間和世代內部的財富不平等

迄今為止，我們討論了不平等的整體趨勢，以及金融化如何助長財富集中在最富有的少數人手上。然而，我們還未談到財富多寡是一個累積的過程，而財富的重要性也因個人所處的人生階段而異。「富者」可能是即將退休的家庭。財富代表的不是這些人可以奢侈享受，而是這些人在退休後、晚年醫療照護費用不斷增加之際，可以有經濟保障。

另一方面，許多「貧者」可能是事業剛起步的年輕人；他們之前放棄賺錢，選擇接受教育以累積人力資本，因為他們知道，這種無形資產日後可以帶給他們較高的收入和較多財富。換句話說，財富不平等加劇可能只是反映財富在人生不同階段的累積加速，而每一個世代中的財富差異可能相對穩定。

為瞭解不同世代之間和世代內部的財富差異是否有所改變以及如何改變，本節聚焦於戶主年齡為三十至三十四歲的家庭之間以及戶主年齡為六十至六十四歲的家庭之間的財富差異。前一類家庭處於成年初期，通常已經完成了正規教育，並剛開始累積財富，可能是買進了第一間房子或參加了某個退休儲蓄計畫。後一類家庭已經退休或臨近退休，接近其財富積累的高峰期。我們以六年為一個出生世代，追蹤這些家庭的財富變化情況。藉由考慮特定人生階段的財富狀況，我們得以更加瞭解財富不平等如何影響美國家庭的生活。

千禧世代財富大減

我們先來看戶主年齡為三十至三十四歲的家庭之間的財富分配，其中包括千禧世代最早期的那部分人。圖6.5呈現一九五九至一九八二年間出生的四個不同世代第九十五、九十、七十五、五十、二十五和十百分位數的資產淨值。為了比較不同年代的財富，我們將所有金額調整為反映二○一六年的美元幣值。因應美國人延後結婚的情況，我們將已婚或同居伴侶的資產淨值除以二，得出人均財富。

Photo Credit: 春山出版 注：數據樣本僅限於戶主年齡為30-34歲的家庭。所有金額皆經通膨調整以反映2016年的美元幣值。因應美國人延後結婚和離婚增加的情況，我們將已婚伴侶的資產淨值除以二。資料來源：聯準會1989-2016年消費者財務調查。

圖6.5顯示，在一九七○年代中期之前出生的三個世代中，年輕家庭的財富一代多於一代，但一九八○年前後出生的那個世代出現了財富顯著萎縮的情況。就第九十五百分位數而言，一九七一至一九七六年出生世代的財富有32萬3千美元，但一九七七至一九八二年出生世代的財富已降至25萬2千美元。第九十百分位數則是從18萬7千美元降至15萬5千美元。

財富萎縮的情況在財富分配的中下層更明顯：財富中位數從2萬8千美元減半至1萬4千美元，第二十五百分位數從4千5百美元銳減至8百美元。在底層，最年輕世代比以前的年輕人背負更重的債務——這一代人有10%在他們的職業生涯開始時欠債多於1萬2千美元。

千禧世代財富大減有許多原因。相較於職業生涯始於一九九○年代經濟繁榮期的世代，千禧世代是在二戰之後最嚴重的經濟衰退期進入勞動市場。許多人難以找到與自身教育程度匹配的工作，因此被困在低薪工作中。這種工資降低的情況可能持續十年之久，且可能降低他們的終身收入和累積財富的能力。

千禧世代背負的教育債務也是美國歷史上所有世代當中最重的。放款機構、教育工作者和政策制定者都告訴他們，投資於教育可提高未來的收入——這點在此之前的每個世代其實沒錯。但千禧世代的巨額學生債務實際上擴大了財富分配的下限，並在這些年輕成年人規劃自己的職業、組織家庭並開始為未來儲蓄時，影響了他們有哪些選擇。

圖6.6顯示，學生貸款在四個世代中愈來愈普遍。在一九五九至一九七○年間出生的世代中，借了學生貸款的家庭比例約為20%；一九七一至一九七六年出生的世代已增至約30%，一九七七至一九八二年出生的世代更是超過40%。每一個世代的借款人都愈借愈多。

若將金額調整至反映二○一六年的美元幣值，一九五九至一九六四年出生世代背負的學生貸款中位數只有3千美元，一九六五至一九七○年出生世代增至5千5百美元左右，隨後一個世代已增至超過9千美元，而一九七七至一九八二年出生世代所欠的學生貸款更是超過1萬1千美元。

Photo Credit: 春山出版 注：數據樣本僅限於戶主年齡為30-34歲的家庭。所有金額皆經通膨調整以反映2016年的美元幣值。學生貸款中位數的數據樣本僅包括那些目前有學生貸款未還清的人。因應美國人延後結婚和離婚增加的情況，我們將已婚伴侶的資產淨值除以二。資料來源：聯準會1989-2016年消費者財務調查。

教育貸款的報酬並沒有隨著貸款金額增加而同步成長。比較借款人與非借款人的年收入，我們發現一九七○年或之前出生的人幾乎沒有差別。這是意料中事：一九六○至一九八六年間，接受大學教育的相關費用保持穩定，許多中產家庭都負擔得起。一九七一至一九七六年出生者是遇到學費顯著上漲的第一個世代，借入學生貸款的好處在這一代人身上變得顯著：借入學生貸款者的年收入中位數比沒借學生貸款者高接近1萬2千美元。

但是，下一個世代就沒那麼幸運：在這一代人當中，借入學生貸款者的年收入中位數只比沒借學生貸款者高5千美元。差距顯著縮小，很可能是因為遇到經濟大衰退，加上當局致力使貧窮家庭的學生比較容易獲得貸款。此外，未完成學位就輟學的學生貸款借款人增加了。學生貸款金額增加，加上借貸的報酬降低，使千禧世代成為美國近代史上最窮的一代。這個世代有五分之一的人在三十歲出頭時仍處於「水深火熱」狀態（仍有學生貸款未還清，而且資產淨值為負數）。之前的三個世代只有約12%的人是這樣。

整體而言，對千禧世代中的「老人」來說，財富積累變得比較困難，而我們預計，千禧世代中較年輕者將更難累積財富，因為他們是在經濟衰退期間進入勞動市場，而且背負更多債務。除了那些能從父母那裡獲得財富的頂層幸運兒，這一代人的財富少於以前的世代，而且背負較多債務。

金融業造成的經濟衰退和學生貸款大幅增加，共同導致這一代人財富大減。這個世代的學貸借款人仍比沒借學貸者賺得多，但借學貸的好處相較於之前的一代人已經顯著減少。受此影響，這個世代有20%的人在三十歲出頭時沒有財富。

從共享繁榮到命運迥異

現在來看已退休或臨近退休的家庭之間的財富分配情況。與圖6.5類似，圖6.7呈現一九二九至一九五二年間出生的四個世代在他們六十至六十四歲時，第九十五、九十、七十五、五十、二十五和十百分位數的資產淨值。我們看到，前三個世代普遍出現財富一代多於一代的情況。第九十五百分位數的財富從一九二九至一九三四年出生者的110萬美元增至一九四一至一九四六年出生者的230萬美元，甚至第十百分位數的財富也增加（從4千4百美元增至6千美元）。

這種財富成長反映二戰之後持續近三十年的經濟繁榮期所出現的多方面發展。許多農民從農村遷往城鎮，從事收入較高的工作。參與勞動市場的女性比例日高。勞工的教育程度和生產力均有所提升。而或許最重要的是，強大的工會確保經濟成長的成果相對公平分配。這個時代被譽為共享繁榮的時期，雖然並不是人人都平等得益。

值得注意的是，處於中上階層的一九三五至一九四六年出生者是在一九八○和一九九○年代的漫長多頭市場中累積財富。一九八○年一月至二○○○年十二月的二十年間，標準普爾五百指數上漲逾十倍，從114.16升至1366.01，年化報酬率（經通膨調整）達12%。投資於股市的家庭搭上了黃金電扶梯——他們的財富每六年增加一倍。

Photo Credit: 春山出版 注：數據樣本僅限於戶主年齡為60-64歲的家庭。所有金額皆經通膨調整以反映2016年的美元幣值。因應美國人延後結婚和離婚增加的情況，我們將已婚伴侶的資產淨值除以二。資料來源：聯準會1989-2016年消費者財務調查。

一九七○年代末開始的一系列減稅政策使他們得以保住更多財富。股票因此成為這些家庭財富更重要的一部分。圖6.8a呈現股票資產占四個世代家庭財富的比例。我們可以看到，在第七十五百分位數，股票僅占一九二九至一九三四年出生者財富的8%，但這個比例在隨後的世代已快速升高至22%以上。這些家庭的財務安全因此愈來愈取決於股市的表現。

到了一九四七至一九五二年出生的這個世代，廣泛的財富成長告一段落；這一代人在共享繁榮期結束、金融化時代開始的時候進入勞動市場。雖然富裕家庭的資產淨值與之前的世代相若，但中低階層家庭的財富大幅萎縮。資產淨值中位數從19萬6千美元降至13萬8千美元；在第十百分位數，資產淨值從6千美元降至2千美元（圖6.7）。隨著底層淪落，臨近退休時「資不抵債」的家庭比例從3.4%升至近5%（圖6.8b）。

這一代人也比之前的世代背負更多債務。圖6.8c呈現槓桿比率中位數，計算方法為家庭總負債除以總資產。我們可以看到，一九二九至一九三四年出生者的槓桿比率中位數不到5%，但一九四七至一九五二年出生者則超過12%。借款增加主要源自房屋抵押貸款。

圖6.8d顯示，一九二九至一九三四年出生者在他們到了六十歲出頭時，多數已經還清了房貸。相較之下，一九四七至一九五二年出生者到了這個階段，仍背負頗重的房貸：一半的人所欠的房貸（包括房屋抵押貸款、房屋淨值貸款、房屋淨值信貸）相當於其主要住宅價值的四分之一或更多。

Photo Credit: 春山出版 注：數據樣本僅限於戶主年齡為60-64歲的家庭。股票包括直接和間接持有的股票。槓桿比率以家庭總負債除以總資產得出。貸款對房屋價值比率的計算方式為以戶主主要住宅做為抵押品的所有貸款除以主要住宅的價值，數據樣本僅包括擁有房屋的人。資料來源：聯準會1989-2016年消費者財務調查。

總而言之，退休人士的家庭財富隨著時間的推移而增加。一九四六年之前出生的美國人到了退休或臨近退休的時候，累積的財富很可能超過他們的父母在相同年紀所累積的。這種財富成長主要是拜戰後的經濟繁榮所賜，而就中上階層家庭而言，股市提供了豐厚的投資報酬也是重要原因。

但是，一九四七年或之後出生的美國人開始遇到經濟狀況顯著變差的問題，尤其是那些位於財富分配中下層的人。相較於之前的世代，這個世代比較可能在黃金工作年齡結束時沒有足夠的儲蓄。此外，這個世代背負的債務顯著加重，負債對資產比率和貸款對房屋價值比率相較於之前的世代皆大幅上升。這些家庭的財富因此對於利率變化更加敏感。

總結

在大金融時代，金融投資工具激增徹底改變了美國家庭管理財富的方式，而隨著時間的推移，這種變化鞏固了社會階級不平等。在本章，我們檢視了金融化兩大贏家之間的共生關係如何加劇美國家庭之間的不平等；他們是在股市累積財富的富裕家庭，以及替這些家庭管理財富的投資經理。能夠參與股市的人基本上僅限於富豪、高薪勞工，以及擁有退休儲蓄帳戶的嬰兒潮世代。因此，勞資之間的緊張關係已經轉化為特權勞工與邊緣化勞工之間和新舊世代之間日益緊張的關係。

過去四十五年裡，美國財富分配不均的情況變嚴重了。相較於二戰之後民眾共享繁榮的數十年，現在有能力累積財富的美國家庭已經顯著減少。資本集中在頂層製造出一個分成兩階的社會，最富有的少數人與其他人之間出現了一道鴻溝。支撐美國資本主義的系統性不平等確保了富裕家庭在教育、婚姻以至健康方面享有更好的結果。

財富之所以持久，是因為財富可以移轉：父母和祖父母可以把財富傳給子孫後代。這些孩子可說是天生占了極大的優勢。財富不平等不但確保頂層人家可以成功，還大大降低了底層90%的人向上流動的機會。收入可能每年顯著改變，財富則穩定得多；財富不平等實際上是一道穩定的鴻溝，一代又一代地複製社會階級不平等。

我們也看到，股市興旺和全球金融秩序為有錢人提供了前所未有的機會，使他們得以增加財富並把財富存在海外。現在的有錢人在投資方面比較不仰賴房地產和其他有形資產，主要藉助多元化的金融資產組合，並利用稅務漏洞保存財富給子孫後代。

金融業者和律師事務所因此大發利市，他們替有錢人管理財富，並且左右稅法之制定，藉由合法避稅和非法逃稅手段保住菁英階層的財富。中產階級家庭雖然也參與股市，但投資低上許多，而股市的風險和報酬與超過半數的美國人幾乎無關。大部分美國家庭如果有資產，主要是他們的主要住宅和交通工具。對他們來說，財務安全是一種奢侈品，而不是一種權利。

股票市場民主化無疑是一場幻影。一九八九至二○一六年間，美國最富有的十分之一家庭擁有約80%的股票，而且他們所占的比例還隨著時間的推移而增加。種族間的財富差距也擴大了，部分原因在於白人家庭投資於股市的資產比例高於黑人家庭，即使考慮總財富規模也是這樣。股市並未促進財富平等，而是獎勵有錢人以及為有錢人服務的金融專業人士。金融業者利用貧富之間的鴻溝，靠財富管理業務獲得豐厚的利潤。

最後，我們說明了這些變化並非反映財富隨著人生不同階段的累積，而是金融化的結果。一九七○年代中期之前出生的美國人，年輕時的家庭財富一代高於一代，但到了一九八○年左右出生的那一代人，財富就顯著減少。

相較於之前的同齡人，這些早期的千禧世代擁有的資產比較少，但背負了更多債務，這主要是拜金融業造成的經濟衰退和學生債務不斷膨脹所賜。在二戰之後的共享繁榮時期成年的幾代美國人，退休時擁有的財富多於之前的世代，也多於之後的任何世代。在一九四七年或之後出生的人當中（包括許多嬰兒潮世代），頗大一部分人將會在沒有足夠儲蓄的情況下退出勞動市場。

所有世代都出現了財富不平等加劇的情況——這是我們在這些世代之間發現的普遍發展。因為擁有金融資本而獲得的財富，擴大了新舊世代之間的經濟狀況差異。此一趨勢看來正在惡化。在下一章，我們將探討經濟大衰退的後果。

書籍介紹

本文摘錄自《大逆轉：金融擴張如何推升不平等》，春山出版

作者：林庚厚、梅根．尼利（Megan Tobias Neely）

譯者：許瑞宋

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從促進經濟效率變成榨取社會資源：

反客為主的金融化現象為何發生？

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近年各國對經濟不平等的熱烈討論當中，經常提及「金融化」的重要性。然而什麼是金融化？金融化又是如何擴大貧富不均？

本書針對何謂金融化與其歷史背景，以及金融化透過什麼樣的方式擴大貧富差距，提供了非常完整清楚的解釋。

金融活動原本是用以輔助整體經濟活動，不但可以為經濟交易提供便利，更能夠媒合資金運用，讓資源獲得更有效率的配置，從而提升整體經濟的生產力，此外還能增加我們面對不確定性的能力，協助降低風險。

但從一九八○年代以來，金融業高度擴張，透過愈來愈多方式賺取利潤，從整體經濟榨取資源。這些發展鮮少引導資本投入有益的用途，也沒有提升其他產業的經濟利益。同時，許多大型企業也將更多資本投入金融活動，而非投入本業的經營。

金融的角色大幅逆轉，從服務經濟的僕人，變成掌控經濟的主人，將自己的邏輯、利益和做法強加於整個經濟體與社會。此外，金融業也不斷鼓吹家庭與個人積極從事投資理財，過去由工會、企業和政府承擔的風險與不確定性，如今則轉移到個人身上。作者認為，金融體系擴張最嚴重的後果並非一再發生的國際金融危機，而是貧富之間的社會鴻溝不斷擴大。

入圍2020年漢默頓書獎（Robert W. Hamilton Book Awards）決選名單

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬