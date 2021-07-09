台灣動畫起不來是社會共業，公視《勇者動畫系列》讓產業復興邁進了一步

文：FISH（王登鈺）

受邀編輯稿要談公視與大貓工作室合作，改編漫畫家「黃色書刊」的《勇者動畫系列》。順便被問道：「...這麼多年以來，觀察台灣觀眾對於日本，美國等動漫強國的收視習慣，或者有哪些是台灣特有的東西？」

硬著頭皮勉強談吧。

Photo Credit: 公共電視

台灣動畫與漫畫的結構性問題

老實說我文章不好，也不擅於引經據典，但是日前正好想到一個問題：台灣的漫畫及動畫，與美日相比大約等同於那個年代的程度呢？

我認為作品的產量會等於經驗值，想想若是以數量來看，恐怕才相當於1950至1960年代左右吧。動畫會比漫畫稍微落後些，由於動畫製作難度關係，加上雖然代工雄霸全球一時，但因為多著力在分工環節上，從業人員真正具有前期主導全片的機會很少，等於創作的成果也打了折扣。

一旦要往上跟1970年代美日質與數量比，遇上百花齊放的年代，無論是動漫畫就都望塵莫及了。

這些影響雖然都深深埋在台灣有志者的心裏，熱血也不時常被某部好片點燃，可惜台灣先天限制思想自由度不足，在我成長的年代受制於道德及政治的包袱仍然凌駕於創作性之上，要說台灣特有的東西，相信這些包袱及思想的管制之下，形成偏狹的創作視角，都是造就台灣落後於世界的功臣。

動漫畫發展基本上是由商業機制決定發展的規模，本身除了就是影視的商品之外，也帶動周邊衍生的商業繁榮，對比歐美及日本有足夠的內需量，從業人員本身及內容的創新在競爭中循環逐漸成長，累積足夠經驗值及明星作品後，進而擴大影響力至外國，這邏輯都可以很自然推演，但若單依規模來拿台灣跟國外比，香港的發展卻又會使台灣語塞。

我覺得對台灣社會整體來說，需要錢比需要自創作品的欲望大無數倍，只要有錢， 買外國作品甚至盜版就可以解決，卻沒想到若干年後有智慧財產可以翻倍生財這回事。自幾十年前至今，升斗小民對於精神食糧的需求的本質並沒有差太多，應付得過即可。

當我1987年加入動畫這個行業時，就不斷聽聞有人談論自製動畫片這件事，但是可惜動畫就不是這個社會大多數人的需求，以至於斷斷續續每幾年會曇花一現一次，然後迅速凋謝。

後來想想也覺得很平淡了，因為根本問題是經驗值不夠。

不僅是編劇怎麼去探知用什麼方式反應或挑動社會脈動，不只怎麼用鏡頭堆砌感情的技巧，不只是動畫技術，不只是美學上的創見，樣樣都沒有足夠的案子足以磨練從業人員，所以無論過去那些開案過又慘淡殞落的業者，不論是否有自覺或者是懷著不切實際的美夢，都沉澱到泥沼底部，奠定成為後世的肥料，這很悲壯， 卻是非常必要的犧牲，也只有透過這樣練習，甚至從失敗得到的教訓，後人才會得到養份。

這一切都比空想值得！

回來看《勇者動畫系列》

這部動畫影集具有國際等級的精緻度，劇情推演上設計了足夠的衝突，已經頗有國外動畫影集的精彩度，使觀眾能一直想往下看，節奏也很夠明快，在角色心理剖析都有注意處理，動作戲技術也很好，整體表演及美術都有相當的成熟度，很撐得起為台灣業界邁進了一步的讚許。

六集製作水準很整齊，由於改編自一部設定龐雜的漫畫，有原著的支撐，使人物很有趣也有足夠的內在背景，以致於讓我有值得追索下去的動力，加上世界觀設定豐富不同領域關聯環環相扣，也很能滿足優遊於這個世界的欲望。

消化龐大資訊很考驗編劇功力，但這次編劇也游刃有餘，梳理出很清楚的角色成長故事。不過後段故事稍微被歌唱段稀釋，變得有些遲緩，也許是著眼商業上的嘗試，期待將來運用得更加純熟並收斂一些。

總而言之，是很值得欣賞並期待後勢的片子！

Photo Credit: 公共電視

發起及製作這部片子兩方本身就是勇者

每當有人仰仗妄圖靠著一片就能復興產業，我總想，那是要如何讓那些挺身而出的人承擔得起呢？當一切都建立於鬆軟的基礎上，這本來就不可能成功，是一種不切實際的貪求。夸夸其談者不知是懷著看戲心情還是好意，諸君且看那位鼓吹人家來幫所有人揹十字架的，我奉勸是敬而遠之，自己的十字架應該由自己揹。

我從不曾期待那種天縱英明的事在我眼前發生。

宮崎駿也不是拍《風之谷》時就自動變厲害的，是在此之前幾十年幾百部影集的累積。 台灣電影影視作品多出了多少倍的資源跟機會，到目前為止也還參差不齊。

回到台灣來說，動畫業集體成就累積至此，說是社會共業也不為過吧。

所以有一部是一部，部部值得珍惜，就算失敗都值得起碼的敬佩，不算鄉愿，因為本來就幾乎註定是失敗的，但失敗為成功之母，各位又為整體的成功又出了一份力量。

經驗值是唯一的解藥

在台灣過往因強大的代工經驗，產生樣樣都強大錯覺的基礎上，這部片子的成員有幾位我認識的，也或多或少都有從過去製作的影片或前人身上承接了一些經驗值，包括整串工作人員的經驗值，不知能在往後業界中及對後繼者帶來多大影響。

然而，在經過《勇者動畫系列》洗禮後相信會成為往後下一部片更強的根基，也期望各方資源能投注往下作第二季、第三季等等，好讓這一切延續，真正的成熟與成功才會早日到來。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航