2021/07/25,
財經

Coinbase擬推出「加密貨幣版App Store」，但監管機構正磨刀霍霍指向交易所

Coinbase擬推出「加密貨幣版App Store」，但監管機構正磨刀霍霍指向交易所
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Coinbase執行長Brian Armstrong在發表的一篇部落格文章中透露了其將推出一個加密貨幣應用商店的計畫，提供由第三方開發的產品上架，他表示儘管加密貨幣經濟仍處於早期階段，但顯然每年都會有越來越多的經濟活動在加密貨幣的軌道上進行。

隨著電子時代的來臨，加密貨幣的交易也與時俱進、推陳出新，紛紛加入App市場，以期吸引更多投資人加入。

以下分享幾兩則關於加密貨幣交易所Coinbase的快訊。

加密貨幣版App Store？Coinbase擬推出加密貨幣應用商店

Coinbase是美國交易量最大的加密貨幣交易所，成立於2012年，與其他加密貨幣交易所不同的是，Coinbase一直以來的營運方針便是遵循且配合當地監管要求，雖然成長速度比不上幣安，但在與政府的關係上可說是相較融洽。

6月30日，Coinbase執行長Brian Armstrong在發表的一篇部落格文章中透露了其將推出一個加密貨幣應用商店的計畫，提供由第三方開發的產品上架，他表示儘管加密貨幣經濟仍處於早期階段，但顯然每年都會有越來越多的經濟活動在加密貨幣的軌道上進行。

蘋果並沒有嘗試為iPhone開發每一款應用程式，它賦予了開發者權力，並為用戶提供了一種輕鬆訪問新創新應用的方式，我們在加密領域也需要這樣做。

根據Armstrong個人預測，目前在DApp（去中心化應用程式）上已有高達數百億美元的經濟活動。

同時，在該文章中Armstrong也強調，Coinbase致力於擴大其支持的加密貨幣種類，宣布計畫將減少潛在上市的法律審查，為新產品推出一個試驗區，將上市的法律審查程序從70個問題減少至12個，極大程度的加速上市速度。

但Armstrong也表示，由於監管原因，許多加密貨幣可能不符合上架Coinbase的標準，但該交易所認為，還是能為大多數的加密貨幣提供基本的錢包功能，如託管和轉帳服務。

而在最後Coinbase表示，Coinbase的加密貨幣應用商店將盡快支援「任何基於去中心化加密區塊鏈的應用」，暗示該交易所的用戶可能很快就能通過Coinbase的應用商店與蓬勃發展的DeFi生態系統進行互動。

而在Coinbase公布該計畫時，越來越多的監管機構正將屠刀指向在全球範圍內營運的加密貨幣交易所，例如被英國在前日便命令停止在境內的所有交易活動的幣安，為了應對中國監管打擊而禁止中國用戶使用其衍生性產品的火幣交易所。

加密貨幣前瞻會議？美聯儲主席5月悄會見Coinbase執行長

根據美聯儲公佈的月度會議紀錄顯示，美聯儲主席Jerome Powell曾於5月會見Coinbase執行長Brian Armstrong，與會人士包括美國前眾議院議長Paul Ryan，會面時間僅半個小時，目前美聯儲拒絕對此做出說明。

但將時間回溯至當時，Armstrong大約在同一時間會面了多位華盛頓政治人士，並接連在推特發文表示，「我遇到的政界人士和機構負責人都是有思想、有奉獻精神的人，我很高興我們的團隊與其建立新友誼並保持聯繫。」、「我很樂意看到美國接受這個新產業(加密貨幣)。」、「目標是建立關係並幫助解惑加密相關疑問。看看我們能做些什麼，來幫助美國在該領域獲得更多的監管明確性，以供新成立的加密貨幣創新委員會作為參考。」

雖然沒有人知道三方究竟討論了什麼，但根據業界推測，Armstrong此行是與美聯儲制定數位貨幣及監管政策有關，因Powell在隔日便與商品期貨交易委員會前主席Christopher Giancarlo會面，討論數位美元相關議題，而在5月21日，Powell發表對於加密貨幣的相關看法，表示需要對加密貨幣進行更嚴控的監管，並預計美聯儲將在今年夏季發表對數位貨幣的研究報告，概述美聯儲對於數位支付的看法，以及央行數位貨幣（CBDC）的利與弊。

雖然近期監管風波不斷，但對於加密貨幣產業來說是好的方向，從無人聞問到比特幣成為國家（薩爾瓦多）法定貨幣，僅耗費寥寥十幾年，世界對於加密貨幣的看法早已不同以往，而對於加密貨幣的發展來看，重要的下一步便是正式取得國際認同及合法地位，使區塊鏈技術得以更輕易的融入社會每一角落。

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本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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