揭仲介生存之道（上）：靠「牌照」走天下雖合乎法規，但經濫用已造成政府規管失靈

文：蘇欣儀、徐采薇

今（2021）年5月底台灣疫情爆發以來，移工染疫議題，被推上風尖浪口。尤其在6月初，苗栗多家科技大廠傳出移工確診新冠肺炎。截至6月16日，苗栗確診人數突破490人，移工佔近八成。這才讓大眾意識到，移工對台灣科技產業至關重要。

台灣科技業在國際供應鏈佔有一席之地，尤其是半導體的晶圓代工與封裝測試，2019年全球市佔率分別為77%、55%。值得注意的是，舉凡聯華電子、世界先進、力積電、日月光、矽品、力成、南茂等半導體大廠在內，生產線皆有不少移工。這不僅補足了台灣本地勞工的不足，低成本、願意加班，都是移工令科技大廠喜愛的原因。

根據勞動部統計，全台目前共近72萬移工，產業移工45.6萬人，看護工25.3萬人。其中，在工廠工作的移工有47%來自越南，而菲律賓移工因具備英語優勢、學歷高，特別受科技大廠青睞。如今，外籍移工儼然撐起台灣經濟，成為不可或缺的勞動力。

然而，數量眾多的移工如何管理，一直是雇主、仲介和政府必須面對的難題。特別是在疫情下，移工問題更被凸顯。

頒布三級警戒以來，國內科技大廠為了防疫，早已採行分流上班，並要求員工落實量體溫、戴口罩等措施。不過，下班後，移工回到宿舍，會與數間工廠的移工來往，且一個房間住6到8人，多為上下鋪，中間僅用隔板隔開。如此緊密的居住空間，致使移工宿舍可能成為難以防堵的疫情破口。

移工宿舍多由仲介在外承租、管理，費用則跟雇主申請。事實上，移工宿舍染疫危機，早就不是頭一遭。2020年12月，桃園就曾爆出，48名印尼籍看護工檢疫期滿後，進行自主健康管理期間，被仲介強行擠在同一空間、共用衛浴。

為此，勞動部於2021年1月，火速修正《外國人生活照顧服務計畫書裁量基準》，規定仲介不得讓移工暫居倉庫，且每人居住空間應達3.6平方公尺（約1.1坪）等事項，違規業者直接開罰6到30萬元，並廢除外國人聘雇許可，2年內不得引進移工。

苗栗科技廠群聚爆發後，勞動部與地方政府緊急清查1168家工廠的移工住宿地點，發現尚有225家待改善，不合格率近2成。說明即便許政府開出重罰，許多仲介仍無視法令規範，從1月到現在，長達5個月時間，仲介不作為，加上政府未嚴格監控，導致原可預防的問題，再次發生。

6月4日，勞動部再度緊急修訂《因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引》，要求仲介業者和雇主加強防疫宣導、工作場所及住宿空間分流、強化生活管理及協助就醫、配合政府快速圍堵策略等。

但是，近期卻頻傳有仲介假配合防疫之名，隨意對待移工。苗栗縣議員曾玟學6月20日就在臉書上踢爆，有移工被安置到曾有確診個案的宿舍，且隔離環境髒亂。仲介公司甚至於移工被隔離期間，在沒有提前告知的情形下，擅自將移工們的私人物品用垃圾袋打包，丟在廊道上。種種劣跡，都反映出仲介公司對移工的輕視態度。

對此，台北市就業服務公會秘書彭家縈替仲介喊冤：「為何收容確診移工，陪同施打疫苗都叫仲介做，仲介哪忙得過來？」但這樣的指責忽略了最根本的問題，就是仲介已向移工、雇主收費，卻未提供相應的服務，連最基本的住宿需求都無法保障。

移工雇主成待宰羔羊，仲介非法獲利驚人

「明明收了服務費，又不服務。」來台9年的印尼籍看護工Fajia譴責地說。今年初，她照顧2年的阿嬤剛過世，需要轉介新工作，但仲介卻放牛吃草。不但要求她自己找工作，在待工期間，也只讓她在堆滿文件的倉庫裡打地鋪，一天還得付200元。這些行為與收費明顯違法。

《私立就業服務機構收費項目及金額標準》明訂，仲介能向雇主收取仲介費，但不得超過移工第1個月的基本薪資，服務費每年則不得高於2000元；向移工只能收取服務費，以每月計算，第一年為1800元，第二年1700元，第三年1500元。除上述規定的收費，其餘均屬違法超收。

攝影：蘇欣儀 印尼籍看護工Fajia，回憶被仲介超收費用的經歷。

台灣國際勞工協會（TIWA）為移工倡議多年，專員許淳淮直言，仲介公司的目的就是賺錢，儘管法律已明確規範，仲介仍巧立名目收費，違法超收早就成為常態。

攝影：蘇欣儀 台灣國際勞工協會專員許淳淮

包含向移工收取買工費、向雇主超收的仲介費，加上從移工母國的抽成，台灣仲介賺得盆滿缽滿。如下表，引進一名移工，粗估仲介違法超收為10到14萬。以1000人的中型仲介來說，超收金額直接破億，更遑論引進數千人的大型仲介。佑羲人力顧問有限公司負責人巫宗諭更指出，這些超收沒有收據，甚至不用負擔5％的營業稅。仲介業者何樂而不為。

表1：仲介收費一覽。台灣仲介向一名移工「法律規定可收取的合法費用」與「實際收取的違法費用」。

公司獲利，仲介業務也連帶賺進大把鈔票。已經升格為老闆的巫宗諭，就是從業務做起，他甫入行半年，在無底薪的狀況下，月薪就高達50萬。當問到為什麼人力仲介聲譽差也願意做，他更不假思索地說：「就是因為賺錢啊！」原本在銀行做內勤領死薪水，當人力仲介一個月收入就有10到50萬，高報酬加上看準長照人力的未來需求，讓他只做了一年業務，就決定自己出來創業。

攝影：蘇欣儀 佑羲人力顧問有限公司負責人巫宗諭，談及踏入仲介業，就是因為看到賺錢的契機。

仲介違法超收、獲取暴利的事，並非無法可管。只是仲介更知道如何規避法律。

在《私立就業服務機構許可及管理辦法》中，已嚴格規範人力仲介的申請資格、服務內容、逃跑率上限及換發許可證的條件等。正格人力仲介有限公司負責人李一正認為懲處太重，如超收買工費和雇主仲介費一旦被檢舉成功，罰鍰是原先收費的20倍，且初犯會被停業3個月，再犯停業6個月，連續3次則撤銷牌照。此外，逃跑率太高或是文件沒交齊也可能導致停業，同樣連續3次就會被撤照，並永久停業。

比起罰鍰，仲介業者更懼怕停業。因為一旦停業，他們就不能送件、接案及收服務費，等於公司完全停擺。面對隨時可能因檢舉而被停業的風險，仲介業者仍敢明目張膽地超收，是因為他們自有一套辦法。

合法掩護非法，業者換牌不換人

現年34歲的李一正，從高中起就開始在父親經營的仲介公司打工，一路上做過行政、業務，到現在成為公司經營者，豐富的經歷讓他對仲介業瞭如指掌。關於曾因超收而停業一事也毫不諱言：「公司不能不營運，當時的解決方式，就是趕緊申請一個新的牌照。」有了新牌照，就可以將原公司的案子重新簽約，轉移到新公司底下。

申請牌照的流程約須花費2個月，為了在停業前拿到新牌照，李一正藉由延遲回覆政府公文、繼續向法院申訴等方式拖延時間，待裁罰結束，牌照早就申請下來了。彭家縈還提及，若時間來不及，也可以臨時跟其他公司合併，先將案子轉移到認識的同業底下，等拿到新牌照，再跟雇主重新簽約。

牌照的申請條件，需要有一定比例的乙級就業服務專業人員證照、翻譯人員，加上500萬的資本額，及300萬的保證金，合計800萬。相較於其他特許營業項目，如不動產仲介的25萬保證金，跨國人力仲介800萬的門檻，其實相當高。對此，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組員蔡玉鳳說明，因為處理跨國事務需要較高的成本，門檻自然會提高。

但在高門檻的前提下，仲介竟能輕易擁有多張牌照。對此，李一正解釋，500萬資本額其實只是先放在戶頭裡，一查完帳就可以領出。至於另外給政府300萬的保證金，則有銀行提供的免利息專案，只要付銀行手續費10到15萬元，就可以申請。「牌很多真的沒什麼，很好過。」李一正說。

此外，勞動部規定兩張牌照不能共用同一地址，申請新牌照後，地方的勞工局會派人巡視，確認辦公室的基本設備和營運狀況。但彭家縈表示，勞工局只會來看一次，有桌椅、有人在就會通過。雖然還是得多花一筆辦公室的租金，李一正卻覺得很值得：「多花1、2萬，求一個保險嘛！」這正是大多數業者申請多牌照的心態。

許家駿在仲介業打滾20餘年，據他觀察：「仲介業者至少都有兩張牌照。」如有了前車之鑑的李一正，現在隨時有兩張牌照預備著，他和太太名下各一家；在台南做仲介的黃濬廷，名片上也同時印有「保信人力仲介有限公司」和「友立達人力資源管理顧問有限公司」；接手父親事業的仲介第二代陳碩婷，則是一人擁有兩張牌照。

顯然，「多牌照」雖合乎法規，但仲介業者濫用其作為規避風險的手段，已造成政府規管失靈。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒