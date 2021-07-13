深陷國家主導的消費主義陷阱，中國年輕人過著「精緻窮」生活

最近很多購物網站都開始年中促銷活動，促銷從6月初一直持續到6月18日，讓疫情期間不能出門的台灣人，在家動動手指就能傷害錢包。除了年中的「618」活動，還有聲勢浩大的「雙十一」，這些都是近年來從中國火熱起來的大型購物節，為了調動大家購物的熱情，網站和商家相配合，給出不小的優惠力度，誘人的價格讓越來越多的人參與到購物中。

為了給網站減輕壓力，也為了能夠拉長購買時間，現在的購物節已經不僅僅是「618」或「雙十一」當天，通常都會從月初開始，買家下訂單、商家提前發貨，之後再支付尾款。在2020年的「雙十一」活動中，「天貓」網站創造出4982億元人民幣成交額！可見所謂的購物節能夠創造巨大的商機。

最近幾年，中國的購物節模式也發展到台灣，雖然不似中國本土那麼瘋狂，但很多台灣年輕人也會找準時機下手買到價格優惠的好物。在我的印象中，台灣人的購物觀念還算保守，很多人的車都開了十年以上，吃便當也會比較價格。對於電子設備，不太會求新求快購買最新款手機，反而很多人的手機都是用到完全不能再用才會換新。

事實上，台灣的平均工資遠高於中國人，在台灣最低薪資兩萬出頭，基本上就能買普通款蘋果手機，但是中國很多城市薪資只有2000人民幣左右，買蘋果手機還差很大一截。台灣人購買力明明比中國人強不少，但是如此節儉令我有些意外。

我之前生活的城市成都，有一條路叫做春熙路，是成都著名景點，挨著春熙路有一個很大的奢侈品商圈「太古里」，國際多間奢侈品店都在這裡加盟，根據四川省連鎖商業協會統計，2020年成都太古里創造了近160億人民幣銷量。

走在春熙路上仔細觀察，大部分年輕人身上都掛著最潮流奢侈品的物件，可能是一個名牌包、一套時裝、一個最新款手機，最少也是一支專櫃口紅。在這些奢侈品背後，年輕人可能背負著高昂的貸款，每個月工資一到帳，就要立刻償還各種費用，剩下的錢可能連吃飯都不夠，月底吃泡麵度日。

這樣的生活並不專屬於成都，而是大部分中國年輕人的寫照，網上現在把這中生活稱為「精緻窮」，雖然每天生活光鮮亮麗，實際上背負沉重債務。當然，各個國家都不乏「精緻窮」的年輕人，但為什麼中國的消費主義氛圍異常濃厚？我大概想到幾個原因。

第一，中國正處於經濟高速發展時期，大約40年前，因為物質匱乏，買東西不光要錢，都還需要票，買布要布票，買糧食要糧票，如果沒有這些票，有錢都買不到日用品。而現在日新月異、物質豐富，掙到錢也有地方花，不排除有一部分人是「補償性」消費，有條件了以後就要買車、買房，享受自己的勞動所得，這也是人之常情。

第二個原因是，中國政府在刻意引誘中國人陷入消費主義。其實很多國家政府，都會在經濟低迷的時期引導群眾購物，把錢投入市場，讓市場活躍起來，比如前段時間因為疫情台灣經濟受到影響，政府發放三倍券，鼓勵大家快把錢投入市場，刺激經濟，商家也適時推出使用三倍券的特別優惠，一時間市場變得十分火熱，人民也拿到了優惠。

但中國政府刺激國家經濟的原因又有些不同，中國市場越火熱，越能激發國際品牌爭相入駐。中國政府鼓吹消費，提高中國市場的商業價值，增加國際品牌和中國的粘性。

中國人總以為國際品牌主要靠中國市場賺錢，這個看法雖然不全對，但也不能否認中國市場確實非常可觀，例如台灣一位網紅YouTuber能有十幾萬粉絲就算很有人氣，擁有百萬粉絲就是超級人氣，但是中國的普通抖音網紅都可以擁有百萬粉絲，幾百萬粉絲的購買力度、能夠創造的商業價值是值得肯定的。

當中國市場迸發出格外的活力，各品牌為了爭取中國市場，就必須符合中國各種貿易規則，各個國家為了保護和支持本國品牌，在與中國政府交涉的時候，難免留幾分餘地。換句話說，中國市場的價值是共產黨與國際談判的籌碼之一。

最後，政府鼓吹消費主義，以物質的豐富取代中國人的精神需求，藉此塑造國富民強的假象。試想，如果年輕人的所思所想全是「如何掙錢買房」、「如何背上最新款包包」，除了努力掙錢，也不再有精力去考慮其他問題。消費主義的目的是掏空中國人的錢包，促使中國人更加努力投入到工作中去，成為中國發展的螺絲釘。超負荷帶來的巨額貸款壓力，迫使中國人不能隨意躺平或辭職，必須硬著頭皮幹下去。

中國的消費主義陷阱不僅僅是日常愛買而已，更慘的是，中國人所要面臨的稅款偏高，以最新款iPhone 12為例，在中國蘋果官網售價為6299人民幣，其中包含稅款731人民幣。同時，人民幣的購買力遠不如美元和新台幣。同樣是iPhone 11，對於美國人來說是10天的薪水，以台灣的最低薪資來說是不到一個月薪水，相對於中國某些小城市，一個月工資不到3000人民幣的人來說，是一個半月甚至兩個月的工資。

現在總喜歡用「割韭菜」來形容中國政府對於普通人的剝削，鐮刀掠過，韭菜被割的乾乾淨淨，這個比喻十分恰當，中國是典型的國富民窮，因為政府不僅佔據了屬於普通人的國土資源，還設法收割人民的勞動所得。但可憐的中國人連躺平都做不到，共產黨的春風一吹，韭菜們又必須被迫成長起來，等下一遍被收割。

責任編輯：羅元祺

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