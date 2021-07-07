台資企業泰國化工廠爆炸致1死40傷、近兩千人撤離，如何避免災難重演？

台資明諦化學公司位於泰國曼谷市郊北欖府邦（Samut Prakan）普里縣（Bang Pli）的工廠，在5日凌晨3時許發生爆炸並引發大火，直到今日（7日）清晨火勢才獲得控制。本起事故已造成一名消防人員死亡、40多人受傷，廠區周遭共1992名居民撤離，也引發泰國社會關注具風險性的工廠緊鄰住宅區的安全問題，以及消防志工是否受到妥善保護的討論。

《曼谷郵報》報導，工廠5日凌晨3時爆炸起火後，火勢直到6日清晨4時一度稍緩，但午後又短暫復燃。直到7日早晨5點，火勢已再度控制下來。消防人員共與火勢纏鬥超過24小時，整起事故造成一名消防員死亡，40多人傷者中也包含消防員。

事故使得廠區半徑五公里內共1992位居民被迫撤離，北欖府長Wanchai Kongkasem6日表示，受到事故影響的人數共8萬916人。根據初步調查，在工廠一公里內空氣品質都是對人體有害的。有泰媒報導，明諦工廠倉庫中共儲存了50噸化學用品，其中20噸被引爆。

泰國自然資源和環境部（Ministry of Natural Resources and Environment）部長烏拉沃（Varawut Silpa-archa）指出，在居民返回家園前，污染控制局必須確保工廠三到五公里內的空氣品質安全無虞。

《聯合早報》報導，污染控制局長阿塔蓬表示，化學工廠爆炸產生的黑煙中含有大量致癌物質，可能隨著降雨讓有毒物質滲入地下，對飲用水造成污染，都須採取措施處理。

《法新社》報導，目前起火原因尚待調查，工廠管理者Suphab Mankong表示，「爆炸起火點是辦公樓旁的倉庫。」被問及有多少化學物質存放在倉庫時，他說，「我們不知道。」

A fire was reported at a factory of Floral Manufacturing Group Co in the Lat Krabang Industrial Estate in #Bangkok at 6.30pm. The blaze is under control. #BangkokPost #Thailand



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《中央社》報導，事發地點位於曼谷郊外的蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi）附近，35公里外的曼谷市中心能看到濃濃黑煙直衝天際。泰國明諦化學公司是台灣明諦集團1989年轉投資泰國的跨國企業，主要生產發泡性聚苯乙烯（EPS，即保麗龍原料），年產量可達3萬公噸。

駐泰代表處向中央社表示，有2名負責廠務、業務的台籍幹部受輕傷，經聯繫已確認2人都無大礙，已返家休養。駐泰代表李應元立即成立緊急應變小組，聯繫泰國中央主管與支援應變單位，共同全力提供支援及應變措施，並盡力協助處理剩餘化學品與周邊區域管制隔離措施。

《中央社》報導，明諦公司6日以中文和泰文發布新聞稿表示，對於本次意外深感抱歉，對於受到意外波及損傷的鄰近廠家、住家、人員等表示最大的歉意，明諦會盡最大誠意做相對的補償，在調查事實後，將承擔起應負的責任以及相對應的賠償。明諦公司表示，得知救難過程中有多名人員受傷，甚至有一名消防人員不幸犧牲，明諦深表哀痛難過，對泰國政府與各方參與救災、提供協助的消防相關部門、志工、善心民眾，表達誠摯的敬意與感謝。

工廠毗鄰住宅區

《曼谷郵報》報導，這場爆炸與火災造成73棟房屋損毀，且飄散的濃煙具有毒性。泰國工業總會（FTI）7日聲明表示，政府必須將居住區內工廠遷離，以防災難再次重演。根據泰國工業總會說法，泰國大多數工廠都是遠離社區的，但是在城市市郊周遭，工廠經常與民房毗鄰，主席Supant Mongkolsuthree表示，尤其是會製造污染或對周遭社區帶來風險的工廠，必須遷移並遵守嚴格安全規範。

泰國工業總會建議政府提供廠主土地稅或所得稅減稅的誘因，主席Supant Mongkolsuthree說，「遷廠會帶來高額支出，需要政府支持。」此外，他也建議泰國工業產權局（IEAT）闢建專為中小企業設計的工業區，提供他們較低價的土地。

《泰國公視》報導，這場化學工廠大火事故引起許多人對都市計畫的質疑，尤其是對工業設施的法律規範。朱拉隆功大學都市與區域計畫系講師Pornsan Vichienpradit表示，本次事發廠是1989年建成，然而泰國都市計畫法律與規範則是在1994年才頒布，他說，「我們不能怪罪他們違法，因為他們在法律制訂前就存在了，而且社區也是之後才漸漸擴張到那裡。一些航空照片顯示，在蘇凡納布國際機場建成後越來越多人搬過去，2002年到2005年間，該地區人口開始變得稠密。」

Pornsan Vichienpradit指出，北欖府絕大多數收入都是依靠工業，當地也有很多相關後勤、倉儲或零售業者，而且鄰近機場，因而工廠會在此聚集。從土地使用分區來看，Pornsan Vichienpradit分析，北欖府當局允許在各種生意在商業區營生，並未定義什麼是「商業活動」，讓多種工業設施進駐。對地主而言，他們也樂於土地被鄰近商業區，法規較寬鬆且在房地產市場上可以價格更好。

「然而，這場大火讓我們必須省思，那些我們過去讓它們在此設廠的工廠，是否在未來也要繼續允許，畢竟它們會帶來風險。」Pornsan Vichienpradit指出，北欖府並非孤例，過去六年內不少城市擴張到郊區，而這些地區本來都是長期作為工業用途，像是羅勇府的瑪達浦（Map Ta Phut）。他說，「這是一個好機會，讓人們關注自己生活周遭的都市區域劃分，以及去探問（何種經濟活動）會為我們帶來風險。」

《Thaienquirer》7日刊出一篇評論指出，本次爆炸事故有賴許多志工協助救火，而殉職的消防員就是一名志工。長久以來，泰國有一項有驕傲的傳統——無論是森林大火救災、開救護車等需要人力的工作，都有很多志工投入，甚至COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情當中，也有很多志願性的醫療團隊協助監測疫情擴散情形。

然而，政府並未給予他們應得的保護和尊重，這些志工的存在，也顯示出政府政策不夠完備。以本次災害為例，志工們不僅沒有薪水，裝備也很簡陋，政府應該對緊急災害回應中心挹注更多資金，並提供更多訓練。泰國必須從仰賴勇敢志工的國家，變成以具有專業即時回應災害的組織為傲的國家。

Photo Credit: 中央社 明諦化學公司位於泰國北欖府的工廠5日凌晨發生大爆炸，當地政府緊急疏散周邊方圓5公里的民眾。 （泰國陸軍提供）

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒