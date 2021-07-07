白宮印太協調官坎貝爾稱「美國不支持台灣獨立」，各界怎麼解讀？

（中央社）白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日說，美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，不支持台獨。美方在對台事務上必須保持平衡，這攸關牽動國際局勢的台海和平穩定。

談到美中關係，坎貝爾說，他相信兩國能和平共存，但中國對當代及後代將帶來無比巨大的挑戰。他認為美中關係將與近半世紀的「交往」（engagement）時期大不同，但他反對以「晦澀多於明晰」的冷戰表述兩國關係。

坎貝爾美東時間6日參加美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會，和亞洲社會政策研究所（ASPI）主任陸克文（Kevin Rudd）及副主任羅素（Daniel Russel）、柯特勒（Wendy Cutler）討論印太地區議題。

曾任國務院亞太助卿的羅素提問時說，中國不滿美國漸進改變美台非官方關係，他好奇美國對台「愛多少才叫愛太多」，怎樣做能適當對台展現尊重、支持，同時符合美方長期奉行的一中政策與台灣關係法？

坎貝爾回答：

「我們支持與台灣堅實的非官方關係，我們不支持台獨。我們充分了解這議題極具敏感性。」

他說，美方相信台灣有權在和平環境中生存，希望台灣扮演國際角色，特別是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）與疫苗相關議題，「他們應該有發揮作用的空間，不該被國際社會排除在外。」

他表示，美國支持台灣尊嚴及傑出成就，試圖對台海兩岸清晰釋放嚇阻訊息。國際社會與美國之所以對北京近年對港作為明確表達不滿，是感覺中方人士藉此盤算日後如對台出手，國際社會會如何回應，「我只想強調，這種企圖將是災難性的。」

北京加強壓縮台灣國際空間並積極對台文攻武嚇之際，坎貝爾說，中國採取與國際秩序完全對立的措施時，國際社會必須設法釋放不滿的訊號，這對香港及中國「可能考慮的其他事情」來說都很重要。

坎貝爾說，美國處理對台事務須維持「非常微妙且危險」的平衡。美國在維持台海和平穩定上擁有重要利益，日本、英國等其他國家也漸漸意識到這攸關國際局勢穩定。

美中關係可以和平共存，但挑戰巨大

至於美中關係，5月在史丹佛大學一場活動中宣告美中交往時代告終的坎貝爾說，未來一段時間兩國關係將與交往時期很不同，明顯特徵是競爭，同時尋找雙方政策可能重疊的領域，如因應氣候變遷與COVID-19。

他坦言，中國採取不利和平穩定的作為構成一大挑戰，會比美國以往面對其他國家挑戰困難許多。美國尚未確立對中國的戰略，這需要一段時間微調，兩國緊張關係可能時而升溫、不確定性增加。

被問及美國總統拜登（Joe Biden）可能何時與中國國家主席習近平會面，坎貝爾僅說：「我認為兩位領袖都會衡量此事，我預期兩人不久之後就會有某種接觸。」

拜登和習近平預計將在10月的G20峰會上碰面，在此以前，美、中與其盟友的接觸備受外界關注。

「美國不支持台獨」各界如何解讀？

坎貝爾是民主黨最資深的亞洲事務外交官之一，曾在希拉蕊（Hillary Clinton）任國務卿時擔任負責東亞和太平洋事務的助理國務卿，參與幫助歐巴馬（Barack Obama）政府制定的「重返亞洲」（Asian Pivot ）戰略，有「亞洲沙皇」之稱。

《日本經濟新聞》報導，坎貝爾關於台獨的立場，與他過去的談話一致，美國政策在台灣議題上並未改變。不過由於這席話剛好是在中共71黨慶、習近平強調要「粉碎台獨圖謀」之後，這番話也被包括北京當局在內，解讀為對現狀的承諾。

台灣外交部表示，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視。外交部強調，我方與美國在許多區域及全球性議題都有非常緊密的合作，樂願對國際社會繼續做出貢獻，已贏得美國及其他理念相近夥伴的高度肯定與支持。外交部將在現有堅實基礎上，持續與美國緊密合作，繼續強化雙方的實質友好夥伴關係。

國民黨主席江啟臣今天於臉書表示，美國的明確表態，是給民進黨政府一個明確的提醒，他抨擊蔡政府在兩岸關係上，過度對立的政治操作，已經讓兩岸陷入逐漸難以挽回的僵局，更影響美方戰略模糊下可以保持的彈性，衝擊區域穩定。江啟臣強調，「中華民國是我們的最大公約數」。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系教授翁履中於臉書分析，坎貝爾一席話，在拜登在與習近平10月碰面之前，先在兩岸關係的態度上畫下界線，也許讓支持台灣獨立的朋友感到有點失望，但國際政治的現實，就在於朋友之間，不論願意給予多少的協助，都不可能會是無上限的犧牲。

翁履中表示，坎貝爾的發言，等於確定了只要美國沒有打算拋棄一個中國原則跟我們恢復邦交，台灣要思考的是，台美關係友好程度是不是已經到了極限？還能再強化多少？台灣不能永遠只做個討喜的夥伴，而是必須認真的思考，如何團結一起找出生存之道？

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺