糖醋醬最強勁敵！來自美國南方的肯瓊醬，為何與BTS雞塊套餐沾上邊？

文：羅璿

麥當勞的BTS雞塊套餐引發的全球風潮，你跟上了嗎？新出現的黃色「肯瓊醬」到底什麼來頭，憑什麼沾上天團的邊、像軍隊裡的小爆彈，突然進攻全球速食市場？

麥當勞首次聯名亞洲明星，全球50國上市

麥當勞足跡遍佈全球102個國家，這次就有50國引進BTS套餐，從2021年5月27日開始，世界六大洲都陸續出現這個紫色蹤影。韓國麥當勞「The BTS Meal」上市4週，雞塊銷量較前一個月日均成長283%。

麥當勞這次的全球性活動概念源自於每人心中的最愛餐點——韓國BTS（防彈少年團）最喜愛的麥當勞餐點正是麥克鷄塊，並提供韓國麥當勞既有的醬料肯瓊醬與甜辣醬作為選擇。

這款內含10塊雞塊、配餐飲料與薯條，以及兩款新沾醬的「防彈紫」套餐，在全球50國引發高聲量社群討論，美國eBay上甚至出現以200美元（6千台幣）高價轉售的套餐聯名紙袋；印尼更在套餐上市首日，被迫緊急關閉32家分店，就怕外送員群聚等餐成防疫破口。

台灣2021年6月9日上市以來，國內麥當勞雞塊用量達到2位數成長，更為糖醋醬帶來強勢勁敵——黃滋滋、從韓國直送的「肯瓊醬」。

依據Google搜尋趨勢，台灣地區「肯瓊醬」熱搜度在2021年6月12日達到過去5年內新高，且最常與「麥當勞」與「是什麼？」這些詞彙一同出現。「肯瓊醬」到底是什麼，憑什麼與韓國天團沾上邊，還一次從韓國直接送到50國？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

糖醋醬的新情敵？源自美國紐奧良烤肉醬的「肯瓊醬」

「肯瓊香料」（Cajun Spices）是美國紐奧良常見的辛香料，混有匈牙利紅椒粉（paprika）、大蒜粉、洋蔥粉、黑胡椒、小茴香粉、法式辣椒粉（cayenne），奧勒岡與百里香，經常用來調味燒烤料理，例如紐奧良烤雞就是用它醃製。

除此之外，肯瓊醬香氣鮮明卻不辛辣，與海鮮、牛肉都十分搭配。而原本就是搭配炸物、烤物的它，遇上雞塊也不違和。

改良後更韓國，又滑又韓與BTS形象相輔

此次麥當勞聯名套餐所推的「肯瓊醬」，除了主要成分含有肯瓊芥末，經由韓國麥當勞改良更符合韓國口味，甜辣又有奶醬風味的它，帶著韓國辣醬的尾韻和美乃滋的濃郁。

《芝加哥論壇報》美食評論家Louisa Chu表示，除了芥末味，這個醬「也有韓式辣醬的影子，令人想起美國中式餐廳炸春捲的沾醬。沾上雞塊時，兩者著搭配跟BTS的舞步一樣滑順，但沒到讓人驚艷。」肯瓊醬淡淡的奶味和滑順感也令人想起BTS的最新單曲〈Butter〉。

一道源自美國南部的醬料，到了韓國麥當勞後，搭著名人趨勢又席捲全球。肯瓊醬本身的辛香料成分能帶出炸物的原味，沾上一點韓式辣味後，就像一場K-pop勁舞，緊湊、多元，新鮮不膩。

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航