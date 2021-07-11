【專訪】百變社會觀察家李明璁：不要輕易說什麼事物「沒有用」，只有不會用的人

文：Stella Tsai

他一直在走。

走在路上，走過鄰里城市，走向英國、日本，又走回台灣；走進山海、也走入傳統市場，李明璁的「散步」哲學貫穿了他從小到大的每一個階段，睜著好奇的雙眼、腦中轉著各式各樣的問題，像個好奇寶寶般穿梭在不同的場域和產業。

Photo Credit: 李明璁提供，汪正翔攝影 李明璁

他可以是學者、作者、創業者，也能周遊在電視主持、書刊製作和策展設計；以社會學與人類學作為切入點，他似乎每天都在重新發掘這千奇百變的世界。

Keep learning, keep curious.

成長於1980年代，李明璁的家庭背景是典型從戒嚴到解嚴、階級很可能向上流動，也可能一夕跌到谷底的時代。他自承並非升學體制的典型模範生，就讀成功高中、輔仁大學社工系，給了他一個相對中間的社會位置，去思考成功與失敗的社會界定，與當中衍伸的議題。大學時期的他積極投入學運和社運，對於日後持續關注與研究社會問題影響至鉅。

2005年取得英國劍橋大學社會人類學博士後，李明璁回到台灣，任教於台大社會系，在校園累積了超高人氣，也三度獲得優良教師獎。2017年他甚至開了一門無學分的自主學習課程「失敗者社會學」，試圖以跨時代不同社會學家的研究與觀點，來和年輕世代溝通關於挫敗的集體處境，意外造成轟動，最高紀錄曾擠進六百人聽講。

「當遭遇了社會或自己定義的『失敗』之後，實際上是擁有了某種程度的自由與韌性。」李明璁在最後一堂課上如此說，鼓勵學生跳脫社會框架，開始向外發展多元的可能性。隔年，他便離開了任教十餘年的台大，朝理想的大眾教育目標前進。

這幾年，李明璁總是頂著一頭爆炸頭，身體力行地走在城市、巷弄、市場裡，觀察與思考、也拋出對話。他熱愛哲學家梭羅（Henry David Thoreau）的《湖濱散記》，「讓自己的頭腦透過雙腳行走、移動，感受自然、人群、街區與環境，讓身體浸泡其中接收刺激與擾動，是很有收穫的。」

經年累月的散步，讓他書寫了《物裡學》、《邊讀 邊走》等書；而這些深入地方的思考，也讓他越發活躍於社群媒體間，透過文字、影像和聲音傳達想法與理念，和社會展開對話。

離開台大後，李明璁成立了「探照文化Searchlight Culture Lab」，開始跨足出版、策展、設計、紀錄片、舞台劇等領域，其中包括製作地方刊物《屏東本事》，以及參與公視《我在市場待了一整天》擔任主持人，節目初試啼聲就獲得第55屆金鐘獎「生活風格節目獎」、「節目創新獎」、「非戲劇類節目攝影獎」三項大獎肯定。

Photo Credit: 中央社 《我在市場待了一整天》製作人劉志雄（右）、主持人李明璁（左）

「如果一本刊物還停留在『它好美』，那也太不長進了！」

李明璁主導並傾力製作的《屏東本事》，是一本不見政令宣導的地方政府刊物，而是從日常微小事物切入，帶著讀者領略地方的百工百業和鄉土風貌，高質感的攝影與內容設計，加上精心挑選的紙質觸感與印刷，為刻板無趣的政府刊物改頭換面，立下全新標竿。

「台灣的設計發展到現在，『美』已經是基本功。」李明璁笑說，如果一本刊物還只停留在「它好美！」那就太不長進了。為了《屏東本事》，李明璁和團隊在內容上下盡功夫，打破政府刊物慣常的編輯套路，堅持親自上山下海深入山林與田野，搜集資料並和在地人對話，找出各種過往沒想到的全新切入點。

李明璁憶起其中有一期，團隊以「形形色色的雲朵變幻」為題，特別請攝影師以屏東蔚藍天空中的「雲」為主角，詳細拍攝記錄下雲的各種姿態，再邀請大氣專家解說不同雲種所顯示的氣象狀態知識，為「散步看天空」這件日常小事，賦予不尋常的學習新意義。

從企劃、採訪、撰稿、攝影，以至後端的設計、看印，李明璁一點也沒有老闆的架子，而是以極度扁平的合作架構，與一眾自由工作者攜手創作。對他來說，這是彼此橫向學習、分工，並一起沉浸在工作心流（flow）中的最好狀態。

「將每一件事都做好做滿，讓每個人都完整參與到。」既是探照文化的經營理念，也是讓一本刊物做到超乎期待的關鍵。2021春季號《屏東本事》是李明璁和團隊卸下重任前的最後一期刊物，他們以「上山、下海」作為特輯主題，甚至還做出令人屏息的壯觀雙封面，展現屏東山海的豐盛能量，為這趟為期兩年豐富的在地人文探索畫下了一個美好的句點。

持續的學習與思考、用創意投入每件事，這是自詡為平等主義者，與任何人都沒有距離的李明璁，對自己和員工從未改變的堅持。

Photo Credit: 探照文化提供

Photo Credit: 探照文化提供

當一個沒有傳統主持感的主持人

清晨二時，李明璁走在空蕩蕩的市場裡，與少數已就位的攤販打招呼。他的聲音不過度熱情，但有足夠的親切；話語中透著好奇的探詢，卻沒有任何不自然的問答設計。

不同於過往電視節目插科打諢的主持風格，由李明璁擔任主持人與腳本撰寫的公視創新紀實節目《我在市場待了一整天》，沒有造作的話語和肢體動作、刻意安排的橋段，只以自然的對話與樸實的互動，加之細膩入味的旁白，引領著每一位觀眾，宛如真實踏入傳統市場般的沉浸。

Photo Credit: 公視提供

《我在市場待了一整天》以一集一個市場，從早到晚紀錄台灣各地傳統菜市場的一天。拿掉傳統獵奇與吹捧的節目效果，刻意縮小主持人的存在感，以大量的凝視視角讓珍貴的鏡頭留在每一張攤商的臉孔與訪談之中，而李明璁作為主持人，他僅是穿針引線地引導受訪者分享日常，連節目編排也極少他本人獨佔鏡頭，更多的是透過他親自撰寫的旁白，引導觀眾進入。「觀眾看到的節目，就是我走進市場看到的樣子。」他說。

既有資訊與知識的內涵，又有真實的情感體現，《我在市場待了一整天》榮獲第55屆金鐘獎三項大獎，改寫了台灣電視產業既定的主持人定義；第二季《我又在市場待了一整天》在今年春季接續推出，除了聊天，李明璁更進一步向這些在市場待了一輩子的職人們虛心請教和學習。

他笑說，「每當大家問我，『像你這樣子學經歷的人，怎麼能毫無違和地融入市場？』我想這就是成功了。我的主持價值，就是彷彿我不主持，認真對話、好好學習。」從公視原本邀請擔任節目顧問，到加入製作團隊、成為主持人並撰寫旁白，「當一個沒有傳統主持感的主持人」是最初讓李明璁點頭的唯一要求，如今看來，也成為這檔節目突破過往、驚豔觀眾的關鍵因素。

「我就是個好奇寶寶，什麼都有興趣。」

李明璁笑說，自己從小就不受既有知識類型的限制，不管有用或無用、文組或理組，也不管對自己有沒有幫助，他通通都很好奇。「我的五感平均值好像比一般人多一點，即便只是在散步，雷達也都比多數人打得開一些。」

他愛閱讀、愛發問，也愛想事情，長大後專精人類學、社會學，更加延伸了他對世界的好奇，開啟各種跨界的對話。「不要輕易地說什麼事物無用，太沒想像力也太可惜了！」當下覺得沒用的知識或學習，並不代表未來就沒有用，「沒有用的永遠不會是事物，是不會用的人。」

好奇寶寶的冒險之旅還在進行，創意更是他心目中永遠的現在進行式，不管是國家大事還是日常小事，他都要用創意投入，讓人生百態成為旅程中各式精彩的遇見。而面對當前疫情攪亂的社會，他引用薄伽丘（Giovanni Boccaccio）《十日談》中，一群年輕人說故事躲避瘟疫為例，「你以為人類求溫飽就沒空談創作了嗎？才不會呢！」對他來說，這正是創作者放慢腳步、調整心態，重新思考自己與創作的大好時機。

Photo Credit: 李明璁提供，劉志雄攝影

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航