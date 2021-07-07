沙烏地與阿聯兄弟鬩牆，OPEC+陷入僵局，國際油價一飛衝天

編譯：吳宗宜

OPEC+沒共識，油價一飛衝天

石油輸出國組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）的27國成員，在7月2日的會議上未能達成原定從今（2021）年8月到明（2022）年底，增加主要產油國單日產量40萬桶的增產協議。阿拉伯聯合大公國拒絕接受該提案，各國也未就新的會議時間達成共識，使原定於7月5日召開的部長級會議無限期延遲。近年來阿聯為提高產油量進行了大量投資，因此堅持修改並提升其產量配額。

阿聯能源部長馬茲魯伊（Suhail Al Mazrouei）表示，目前的協議並不公平，阿聯被迫閒置三分之一的產量，而其他國家則被允許增加更多產量。「這不是一筆好交易，阿聯支持短期增加供應，但如果該政策要延長至2022年，我們希望獲得更好的條件。我們要求在新協議中伸張正義，要求與其他國家平等互惠是我們的主權權利，但接受進一步的犧牲是不合理且不正義的。我們在處理這個問題上很有耐心。」

爭議的核心是生產基線（baseline）的問題，一旦各國產量高於或低於基線，他們便必須減產或增產，阿聯不能接受訂其基線為317萬桶／日的議案，而認為應該設定為380萬桶／日。

沙烏地能源部長阿卜都拉席茲王子（Abdulaziz bin Salman Al Saud）則拒絕讓步，稱其參加OPEC+會議已經34年了，從未見過這樣的要求，並呼籲阿聯保持理性和進行妥協。「這是一個國家對抗整個集團的決議，這令人難過，但這是現實。」並指出將協議延長至明年年底對於穩定能源市場是必要的，「我們必須延長該協議，該協議會讓很多人更好過。」

OPEC+在2020年4月祭出有史以來最大規模的減產措施，每日減產970萬桶，以在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐、石油需求暴跌時支撐住油價。之後，OPEC+逐步緩慢地增加原油產量，幾乎每個月都召開一次會議，討論未來的增產政策。

目前的國際油價已經開始反彈，最近一直徘徊在每桶75美元左右，自今年年初以來已上漲了約一半，但目前需求要恢復到疫情之前的水準仍有困難，因此該聯盟的日產量仍比疫情前少580萬桶。

多年來，阿聯和沙烏地都一直是密切的合作夥伴，是該區域最重要的聯盟和OPEC的主要勢力。沙烏地阿拉伯是OPEC實際上的領導者，阿聯則是2020年全球第三大產油國，如今兩國因為生產基線的問題，罕見地公開對峙。

據《CNN》指出，最近兩國關係一直相當緊繃，使OPEC陷入僵局，部分人士擔心阿聯甚至可能完全退出該組織。

《CNBC》報導，再來資本（Again Capital）的共同創辦人基爾達夫（John Kilduff）表示：「OPEC的團結在今天解體了，COVID-19使他們團結在一起，但他們卻在疫情結束後分開。阿聯堅持希望提高產量基線，這將產生巨大的影響，而且情況會變得非常緊張。」

《曼谷郵報》也報導，伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的石油分析師蓋爾德（Alan Gelder）也說，「這場危機發生的時機並不令人意外，因為OPEC向來在面臨重大挑戰時表現最好，而這些挑戰現在已隨著石油需求的復甦而逐漸緩解。」

兄弟鬩牆

國際油價反映了市場對阿聯和沙烏地在OPEC+會議上未能就石油增產達成共識的擔憂，目前油價已漲至2018年10月以來的最高點，在7月6日上午11點，布蘭特原油期貨上漲0.32美元，漲幅0.42％，每桶達到77.48美元，紐約原油期貨則上漲1.49美元，漲幅1.98％，每桶達到76.65美元。

《紐約時報》報導，加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）大宗商品主管克勞夫特（Helima Croft）表示：「若兩國能達成共識，才可能會結束油價的漲勢。」反之，若該組織未來幾天仍無法救增產達成共識，可能會進一步推高油價。

《彭博社》報導，能源展望（Energy Aspects Ltd.）顧問公司的珊（Amrita Sen）也說：「利雅德和阿布達比之間，對外交、經濟、安全以及石油政策的分歧越來越大，這將使OPEC未來對油價的討論複雜化。如果8月份該組織還沒有就增產達成共識，油價很容易就會超過每桶90美元。」

《曼谷郵報》報導，SEB分析師希爾德普（Bjarne Schieldrop）也指出，「市場現在擔心幾種情況，一種是沒有增產導致油價飆升；另一種是所有人都增產導致油價暴跌。」

阿聯與其他OPEC成員國相比，經濟在疫情中受傷更重，因為其已減產近三分之一。阿聯表示，它並非唯一要求更高基線的國家，事實上，自去年OPEC首次達成協議以來，包括亞塞拜然、哈薩克、科威特和奈及利亞等其他國家，都已提出並成功提高基線產量。

這場爭端反映了沙烏地和阿聯間日益擴大的分歧。這兩個國家建立了地區聯盟，結合財政和軍事力量來對抗葉門反叛軍青年運動組織（Houthis），並在區域事務上聯合行動。但目前阿聯已退出在葉門的行動，而沙烏地則試圖挑戰阿聯（杜拜）作為該地區商業和旅遊中心的地位。另外，阿聯在2020年8月同意與以色列關係正常化，而沙烏地阿拉伯與以色列至今依然沒有正式外交關係。

不過許多人也認為兩國將很快達成共識，標準普爾（S&P Global Platts）首席地緣政治顧問謝爾頓（Paul Sheldon）便表示，「沙烏地和阿聯在維繫OPEC+凝聚力和平衡國際原油市場方面仍有共同利益，再加上他們在中東的地緣政治聯盟，他們很有可能在近期達成妥協。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航