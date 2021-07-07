五角大廈取消微軟JEDI雲端服務百億合約，亞馬遜可望敗部復活？

文：Chris

各位還記得去年微軟曾擊敗亞馬遜，獲選為美國國防部未來為期10年的「聯合企業國防基建」（JEDI）雲端服務商嗎？但事情有了變化，拜登（Joe Biden）政府下的五角大廈周二宣布取消了這份川普（Donald Trump）時代所擬的合約，並準備啟動一個新的由多家不同雲端廠商所建置的雲端計畫。

根據美國國防部公布，JEDI計畫已不再滿足其需求，取而代之新的計畫則稱為Joint Warfighter Cloud Capability（JWCC），並在公告指名目前只有微軟、亞馬遜這兩間廠商能力與技術可以滿足五角大廈的需求；但五角大廈也指稱，將會繼續進行市場調查與評估，來判斷其他美國雲端廠商是否具備相同能力可以滿足需求。

在公告當中，美國國防部並沒有對新計畫做出太多詳盡敘述，但稱這套系統會以非機密、機密或最高機密三個等級運作，合作的雲端服務商必須具備頂尖資安以及可在世界各地提供服務的能力。

針對美國國防部的新決定，微軟發布公告表示「理解國防部的理由，且支持這項決定；美國的國家安全比任何單一的合約都重要，而且微軟會隨著美國強大也日益成長；我們相信在國防部為新計畫選擇合作夥伴時，我們會繼續成功。」

某種程度上對微軟、亞馬遜來說，獲得國防部合約所帶來的政治與公關效應遠大於收入本身，畢竟若能說服美國國防部採用自己的雲端服務，無疑是為自家的資安與服務品質掛上金字招牌。但去年亞馬遜因前總統川普長期與該公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）關係不睦，認為川普有設法介入JEDI合約的招標過程而向美國聯邦索賠法院提出訴訟。

但新計畫合約規模預計可達數十億美元，但合約時程已縮短成最長五年，預計在2022年4月開始招標，並最快在2025年擴大辦理。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航