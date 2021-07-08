中央、地方與私人企業的防疫分工，該被視為「搶資源」嗎？

全台疫情仍處於三級防疫階段，各界都在關注7月12日這天是否會解封，不過以目前仍有確診案例的形勢來看，離真正解封仍有一段距離，就算調回二級仍必須維持必要的防疫守則；此外，面對Delta變種病毒已在全球蔓延的態勢，縱然能回到「嘉玲」的優等防疫表現，都還不能掉以輕心，況且目前國內疫苗施打的覆蓋率仍有待加強，口罩戴滿、酒精消毒、社交距離及量體溫等環節恐怕還是得繼續下去。

疫情肆虐挑戰政府治理能力

台灣歷經這一次疫情反撲的洗禮，除了防疫心態鬆懈之外，也必須深思整體防疫工作需要檢討的地方，從中進行滾動式調整以防下一波疫情再起，同時也要維持防疫的「治理」（Governance）量能，方能在防疫新生活中安然度過。

從5月中旬開始，面對突如其來的疫情反撲，三位數的確診數量確實讓台灣社會瀰漫著不安的氣氛，雖然相對於其他疫情嚴峻的國家，台灣的確診狀況仍不足以比較，但從時間縱軸來看，無論是本土確診案例及死亡人數都是過去的好幾倍，也因此，國內多數民眾也開始懷疑到底台灣的防疫措施是否正確？以及台灣面臨疫苗之荒的壓力不斷增加。

不過，也因為採取嚴格的防疫規則，以及陸續有疫苗引進，讓原本居高不下的確診狀況逐漸緩和，顯然防疫並不是少數人或單一面向就能做好，更需要來自政府及社會的相互合作與配合，而這中間更涉及到「治理」概念的探討，無論是中央與地方、跨縣市、公私協力等，都可以從這一次疫情中看出端倪。

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從協力治理，促進中央地方防疫合作

就在疫情剛開始肆虐之際，中央疫情指揮中心將疫調的任務賦予地方來執行，就「中央地方關係」（Central-local Government Relations）而言，以原本由中央掌握指揮權來看，這確實是一種權力下放的模式，當然地方在握有權力的同時也必須承擔行政責任的要求。

而就政治權力的角度來看，地方政府可以掌握及分配防疫資源，地方首長也可以從防疫事務來展現治理能力，同時也是政治表現的考驗機會；不過，如果從公共衛生的屬性來看，就不純然是一種權力的分享或分配，反而是中央地方之間有著「協力治理關係」（Collaborative Governance），也就是需要資源及資訊的分享，畢竟沒有任何一方能獨立脫離在疫情之外，唯有分工合作才能度過危機。

公私協力下的疫苗引進模式

有趣的是，當台灣面臨疫苗之荒時，許多民間團體及企業也紛紛跳出來表示願意協助引進疫苗，這是當台灣取得疫苗管道受阻後，經過一段時間的磨合及探索，政府與民間機構以合作關係來讓疫苗能順利輸入，可以從「公私協力治理」（Public-Private Partnetship）的角度去探索。

畢竟全球疫苗供需相當複雜，再加上中國因素的影響，台灣要克服疫情的困境必須思考如何避開國際政治因素，並能找出引進疫苗的途徑，同時也要由政府出面承擔疫苗施打後的風險。

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目前已有台積電、永寧基金會及慈濟等民間單位向外購買疫苗，而政府也提供必要的協助，主要就是要讓藥商能在政府的保證下，能避免可能的賠償風險，而這樣的「民間出頭、政府背書」的合作模式，不同於過去「白手套」的定義，因為政府仍有可以取得疫苗的管道，而公私之間的共同目標便是要提升台灣疫苗的儲備量，這會是探討防疫治理問題的典範之一。

區域防疫治理仍不成熟

截至目前，國內疫情所形成的「區域治理」（Regional Governance）模式仍相當模糊，主要是目前各地方政府處理轄內的防疫事務都缺乏了「跨區域」（Cross-region）的思維，尤其截至目前疫情多集中在大都會圈的台北市及新北市，但雙北理應是區域的領頭雁，在防疫的事務上卻沒有發揮「核心」城市的角色。

此外，值得留意的是，國內有「鄰避效應」（Not In My Backyard）的聲音，戴著有色眼鏡看待部分縣市疫情，加上各自為政的地方防疫，也讓區域合作的行程變得更加不太容易。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航