當亞洲天王跨足藝術交易市場：如何解讀《周杰倫X蘇富比》夏季專拍的當代意義？

文：亞羔投顧財務長Katherine Lorenz

天王之光《周杰倫X蘇富比》2021年的夏季策展專拍，在眾所矚目與驚歎中俐落完結。預告片中，甚至有重磅級斜槓收藏家蔡康永巧妙與周董共譜收藏的私交妙梗、乃至於本該是很被動的被動元件大廠、台灣上市企業國巨董事長陳泰銘也都優雅入鏡。三位風雅有質的豪紳，教導我們如何理解當代藝術、如何欣賞當代藝術。這場日夜專拍無異是蘇富比獻給中國富豪的史詩鉅片。

精彩的選件、豐滿的策展意念、活色生香的當代觀點，周董果真沒有讓亞洲失望，他的確是一位全方位的才子天王。對藝術市場來說，我們是樂見周董這樣的才子天王帶進來新的元素、新的審美、新的激昂。

而從藝術作為資產交易的角度，我們卻又看出另外一番完全不同的景象、一個乾涸中的市場景象。

蘇富比集團自2019年7月由瑞士籍法國電信大亨德拉希（Patrick Drahi，1963-）以37億美元買下、並於同年10月正式從紐約證交所啟動下市後，全球藝術市場便開始瀰漫觀望氣氛，到底國際藝術市場的走向、聲量、發展、透明度、多元性，能不能因市場拍賣部門的兩大龍頭——開雲集團的佳士得拍賣及蘇富比拍賣，雙雙成為私有的國際連鎖企業而展現更好的盼望。市場面、收藏圈、輿論界，一般均表審慎樂觀。

在中國加速加強治理香港之前，香港始終是藝術拍賣業在亞洲的東方明珠，香港佳士得與香港蘇富比，代理了中國藝術崛起的30年，強勢左右了亞洲看待藝術與收藏藝術的觀點和思想。不過，香港這個東方明珠的拍賣寶座，兩年多來已隨著中國集權化收縮而悄然裂解。

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這段期間，外資與中國內資從香港金融市場匯出多少資金、拋售多少港幣、人民幣，尤其在美中貿易戰期間，港幣／美元匯率也常隨著川普談話而激烈亂彈，國際金融圈咸認為，港幣存在的意義與價值，端繫港幣能否穩健持續美元聯匯制度。

緊接著是2020年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。這不是單隻的藝術市場黑天鵝，是整群整掛飛滿全球上空的金融黑天鵝。以至於天空中沒有一架飛機在飛了。不得不的封城鎖國、停航停飛；不得不的紓困賑災、印鈔撒幣，都讓藝術市場陷入飲鴆止渴的乾涸狀態：越飢渴就越極端、越極端就更快飢渴。

投機熱錢從藝術市場藝術資產抽離了，真想買藝術的收藏家，僅需花很少的代價就可以收到好作品，而高端高價的藝術品，在私下搓合、預備交易階段的難度大大增加：想賣的人多、能接的人少之又少。畢竟高價藝術品的本質就是合法提供跨境跨界的金流服務。

抗疫避險的全球游資，首先是投入黃金市場，這是造就2020年黃金美元創新高、來到一盎司黃金值2038美元的主因。接著投機資本又抽離黃金、去到了加密貨幣，在2021年上半年比特幣出現了4月14日63544 BTCUSD的璀璨新境界。投資人嗨森呼喊：「這才是我要的『股性活潑』！」

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坦白說2020年疫情黑天鵝一飛過來時，我們當下立即查看了全球拍賣業前三大龍頭、佳士得、蘇富比、富藝斯的全球首頁，藝術拍賣業不約而同、連夜撤下中國藝術品、立馬擺上林布蘭特、英倫大師、德國先鋒、立體派、野獸派、紐約畫派……疫情由武漢擴散的風控回應措施，由此可見市場心聲。

剛於英國康瓦爾港（Cornwall）圓滿落幕的G7峰會，眾領袖們在海風中愉快開會、愜意合照，那滿面春風應該不是在說「看！沒有中國的聚會多麼美好呀！」，至少我認為絕對不是這樣的。

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回到這場天王之光《周杰倫X蘇富比》的夏季專拍，我認為是拍賣業精心策畫的心靈導覽：周杰倫作為亞洲高端時尚、審美極致的導覽員，在這場策展合作中，極為稱職地為中國資本勸敗後，疫情年代的藝術資本該怎麼轉進、怎麼切入、怎麼投資、才能有機會出場。

藝術作為資產、交易構成市場整體，都是用數字與事實鑄寫的藝術故事。我們毋須代入道德判斷倫理價值、它們只是真實的交易數字與客觀的買賣事實。而金融人，無論情感趨避，我們已學會尊重市場、敬畏真相、虔誠祝福市場上每個人。

當然了，為此，我也為金融人必須全然透明、全然中性地看待所有交易，偶爾感到淡淡的哀傷與歉疚。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航