張上淳稱染疫死者「當時插管救得回來」，醫師籲別為家屬扣上放棄急救的大帽子

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳前（5）日在疫情記者會對台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡個案分析的一番話引發醫界議論，他表示約有20％的死亡個案因為簽署不施行心肺復甦術（Do-Not-Resuscitate，簡稱DNR），是台灣死亡數較多的原因之一，且這裡有相當比例病人「其實可以救得回來」。

此話一出後，幾位醫師陸續在臉書發文回應，表示病患家屬做出不急救，是選擇了一條不讓病患辛苦的路，每個DNR的決定對家屬來說都是天人交戰。他們呼籲醫療從業人員尊重病患家屬做出的每個選擇，不該再為家屬扣上「可惜」的大帽子。

張上淳今（7）日下午在疫情記者會對前日的發言致歉，表示他是回想到去年確診人數少時，醫療團隊一個個努力救治的情形。但他也知道簽署DNR是很嚴謹的過程，是由醫護團隊和病人家屬充分討論後所做的決定，大家都應予以尊重。

張上淳在記者會上怎麼說？

張上淳於前日疫情記者會上講解台灣COVID-19死亡個案的分析，過程中他提及了，在疫調統計資料裡發現，約有20％的死亡個案有簽署DNR，「也是先前台灣死亡個案較多的原因之一」。

張上淳表示，由於COVID-19患者最後往往會有嚴重肺炎或是呼吸衰竭，病患插管後對醫病雙方來說都會滿辛苦的，但這裡頭有相當比例的病人「其實是可以救得回來的」。可是病人如果拒絕施行心肺復甦術，就比較沒有機會因為後續的照護治療而救治回來。

雖然張上淳也提及，可能是年輕輩的家屬了解長輩插管的辛苦，因此選擇放棄施行心肺復甦術，但「就讓長者很遺憾地離開我們。」上述言論一出，引發外界許多討論，不少臨床的醫事人員也紛紛發文回應。

多位醫師籲尊重家屬選擇，不該再扣上「可惜」的大帽子

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書發文表示，每個DNR的決定對家屬來說都是天人交戰。陳志金表示，張上淳的說法對當初決定施行DNR的家屬和醫療團隊是一種打擊，也會於無形之中加重他們的內疚與自責，而這個影響可能會是一輩子的。

陳志金表示，為了替較高的死亡率找出可解釋的原因無可厚非，但說出「其實救得回來」實在沒有必要。陳志金表示，醫療從業人員不要將自己以為是「對」的決定，加諸在每一個人身上，尊重每個家庭的決定、尊重子女們想要為他們的至親所做的選擇，因為每個家庭都有要自己承擔的為難。

陳志金表示，他相信張上淳的這一句話應該是無心的，但很可能聽在當初做困難決策的家屬耳裡，是一種傷害。

亞東醫院內科加護病房主任張厚台醫師也在臉書發文，表示他將亞東醫院COVID-19病患，在專責病房以及專責加護病房的死亡個案做初步整理，發現在兩類病房的死亡個案都有簽署DNR。在專責病房簽署DNR後死亡的個案，年紀比在加護病房死亡的大20歲，且各個都有多重共病。張厚台表示，這當中有三分之一在COVID-19確診前就已簽署了DNR。

張厚台表示，病患原先的身體狀況就決定了當事人是否簽署DNR，而非因為得到COVID-19後家屬草率考量DNR。張厚台表示，家屬最後選擇DNR，讓病人在人生最後一段路不再受CPR（心肺復甦術）之苦，這是需要被稱讚的，不該再扣上「可惜」的大帽子，「因為家屬勇於選擇了不讓病人辛苦的路。」

醫師姜冠宇在臉書回應張上淳的說法，表示施行DNR不是COVID-19病人的死因，醫療量能不足才是。

姜冠宇表示疫情發展初期的死亡率特別高有幾個原因，包含了許多感染個案在社區中尚未被發現、疫情剛爆發時醫療量能不足，甚至是醫療系統無法給予病人最即時與最優化的處置。

姜冠宇以本土疫情剛升溫的5月中旬為例，表示治療藥物瑞德西韋（Remdesivir）在6月初才改由醫院內部給予，在此之前都需要寫信給地方衛生局審核後才能使用。姜冠宇表示，「藥物才過一段時間來，最好的處置時間很容易錯過。」

姜冠宇呼籲讓DNR回歸單純倫理問題，施行DNR並不代表醫師放棄病人、更不代表見死不救。他提醒不要讓DNR的溝通處置成為病患心中的恐懼，因此否定了全體醫護人員為抗疫付出的努力。

醫改會：病患適用DNR須符合法規定義，且經過醫師認定

台灣醫療改革基金會（以下簡稱醫改會）也在臉書發文表示，張上淳此話一出，恐讓民眾產生明明「能救卻不為之」的疑問，對追求善終的病患家屬以及施行DNR的團隊，被冠上莫須有的污名。

醫改會表示，適用DNR一來需要符合《安寧緩和醫療條例》的定義，以及經過2位醫師認定是否為末期病人。假設當事人不符合法規的認定，縱使家屬已簽署DNR同意書，醫師不論依照法律或倫理規範，還是會進行CPR（心肺復甦術），並非簽了之後，就代表會發生能救卻不救的情況。

醫改會表示，DNR的目的絕非放棄病人，也非能救卻不救，而是轉向更積極的人性化醫療，持續提供必要的關懷與治療照護，協助病患有尊嚴而且安詳的往生。同意的病家，也是基於不捨家人軀體受苦、持續承受無效治療的折磨，並在兩難的狀況下做出最後抉擇，執行的醫療團隊更是站在本位，提供尊嚴且持續的全人性照護。

指揮中心指揮官陳時中昨（6）日在疫情記者會上也回應此事，他表示張上淳的意思並非能救得回來的患者卻故意不救。陳時中回應，施行DNR有明確的倫理規定與嚴謹流程，須經由病患家屬與醫事人員充分討論，大家應該要能尊重。

張上淳今天下午在疫情記者會為前日的說法致歉，他表示是想起去年在確診人數較少的時候，醫護團隊都會一個個努力救治，許多病人即使是在病情困難的情況下，也都順利救治康復。

張上淳表示，對比這一波本土感染確診的病人，其中一部分或許在適當的醫療處置下能避免死亡。張上淳表示，當然他也知道醫療永遠有其不確定性，病患即使插管也不見得能順利救治。另外，插管救治的過程對病患和家屬都是長時間的煎熬，成功救治後的生活品質也是要考慮的議題。

張上淳表示他知道簽署DNR是很嚴謹的過程，是由醫護團隊和病人家屬充分討論後所做的決定，大家都應予以尊重。他為前日表達用詞不夠精準致歉，表示自己沒有要責怪任何人或醫護團隊，也盼望台灣早日度過這波疫情。

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核稿編輯：羅元祺