【未來大人物】讓我們更靠近事實：2021未來大人物開始徵選

2020年，當全球疫情擴散時，我們重新啟動了未來大人物的計畫，重新開始甄選。Together, Better，是去年我們對台灣社會散發出的精神的總結。

去年，我們不只是找出了20位未來大人物，我們也開始籌備走到各地的活動。即使這個過程並不容易，但「未來巴士」的首場活動，總算在5月8日時啟程。雖然走得慢了些，但似乎是漸漸上軌道了。

但我們都沒有計畫到，2021年5月15日開始的疫情。這讓我們取消了5月15日的第二場未來巴士。而也對今年我們後續的活動投下了變數。我們綜合考量後，延後了2021年未來大人物徵選的啟動。但是，只是延後，只是將部分的活動改為全線上參與，但我們還是決心向前進。

2021 未來大人物

活動官網 / 提名表單

提名時間： 6月25日 00:00起，7月26日 11:59止

評審審查： 8月起 至 10月初止

人選公布： 預計10月底公布 2021年未來大人物名單

活動時間： 11月28日起（預計在9月底公布今年活動時程）

2021 未來大人物 核心精神：Stand for Good, Stand for Truth

在這段艱辛的時光中，我們重新看到許多讓人憂心的事情再次發生。2020年，我們看到全球疫情，讓台灣社會重新凝聚在一起。我們願意彼此幫忙，也願意幫助國際社會。我們專注在解決問題，也專注在讓資訊與訊息更透明，更確實。因此，我們提出「Together, Better」的口號，我們真的認為大家一起，會讓世界變得更好，就如同我們許多未來大人物一樣。

我們在今年3月開啟 2021 未來大人物籌備時，認為去年所看到的面向還不足夠。關於那些惡意的言語，或是混淆視聽的話語並沒有真的消失。事實上同事曾提到，在歷史上謠言從來沒有消失過，而能對抗謠言的，只有所有願意站在尋找事實這側的人，都願意不斷堅持與對抗謠言。

因此我們今年的呼籲，比起往年可能更大膽。我們提出「Stand for Good, Stand for Truth」。我們回想我們過去的未來大人物們，我們相信他們一定有遭遇過很多誤解，甚至是惡意的攻擊。但或許讓他們能堅持下去的，就是堅持站在良善的一方，並且以真實作為北極星。或許，我們就能夠不斷往前，能在時間過後，讓許多重要的事情撥雲見日。

當然，這一樣是對過去幾年台灣社會，乃至於全球社會的憂慮。社群媒體、自媒體，讓許多未經查證與確認的訊息加速流竄。就如同之前所說，謠言從來沒有在人類社會消失過，但科技的進步卻給了這些話語更快速的散播空間。而我們所需要的不能只是依賴監管，而是要回到我們每個人自身，這是我們最後的防線。

在籌備2021年未來大人物時，我們沒有想到這樣的呼籲需要得這麼快。這陣子所有的紛紛擾擾，或許再次成為驗證我們是否是願意保持良善，尋求事實的人吧。

2021 未來大人物 評審團與評審團主席

當我們根據上述的精神，思考評審團主席時。很快的，我們就想到了一位人選，而且讓人驚奇的，是這位人選竟然慷慨允諾我們的邀請。

2021 未來大人物評審團主席，我們邀請到前副總統陳建仁先生。由他與關鍵評論網共同創辦人楊士範，一起召集我們的評審團。

我們今年和去年一樣，評審團的組成為

1位評審團召集人

2位關鍵評論網媒體集團同事

2位歷屆未來大人物

2位民間代表

所有的評選事務，將由評審團決策。我們採取兩階段評選：第一階段為書面審查，找出最後進入面試的人選。今年的面試考量到疫情，可能會採取線上面試的方式進行。

2021 未來大人物 發表活動

一如往例，我們會在該年度未來大人物揭曉後，舉辦相關的活動。今年我們預計在11月28日，在台北國際藝術村，舉辦一個小型的發表會與起跑派對。

但和往年不同的是，過往在發表會當中的對談，我們改換形式。我們今年會在北中南東四地，與在地的未來大人物夥伴合作，討論相關的議題。我們想邀請大家和我們一起到未來大人物的據點，和其他的未來大人物們見面。

而今年對未來大人物這個專案來說，也有一個非常重要的里程碑：加上今年的人選，我們已經找出超過100組的未來大人物們了。回到2015年，或許我們都不會想到可以走這麼遠。但讓人開心的，是我們似乎沒有人選枯竭的一天。去年有近100組團體被提名，我們相信台灣各個角落，一定還有很多值得大家認識的夥伴。

也許疫情讓我們走得顛簸，但慢慢走，我們可以走得更遠一些。誠摯邀請你參與提名，以及和我們一起加入未來大人物們的行列，一起前行。

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本文經Becoming Aces 未來大人物授權刊登，原文刊載於此