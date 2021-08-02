德國的護理專業並不受尊重，常被指派擦洗病床等清潔與行政雜務工作

德國護理是職校工作

德國是個講究實務的國家，護理工作更是。許多從台灣夢想來德國生活的人，一向會認為德國是工業發達的國家，什麼都比台灣好，護理自然也是。

但根據個人幾年的臨床實務經驗，可以很誠實地告訴大家，德國的護理並沒有想像的專業，原因在於它是職校訓練體制，十年級畢業的中學生就讀三年護校考上國考即可執業。當然職業訓練中的第一年就有學徒生的薪資，這和其他德國的職訓是一樣的，他們的國考也有實務考試，不會只有筆試。

德國從第一年的護理職訓就是在合作的醫院開始建教合作。初始學習大多由臨床護理人員帶，一星期只有一到兩天在教室與老師上理論課。因此護理人員的實務上的做法與理念多是在臨床學習中傳承。

近年來，德國因為護理在全世界的專業化領域中必須趕上專業浪潮，所以在專業上也做了努力，但是在大學相關護理的科系中仍是以護理教育及護理行政為主，大學學系中的臨床護理照護，要有兼備基礎護理職校訓練過的知識，才能掌握大學課程。

護理專業不被尊重，兼做雜務與行政

記得剛來德國的時候非常不習慣，自己身為護理人員應該是照護病患，但卻常常被指派做清潔、擦洗病床的工作。護理人員把清潔人員的例行工作，認為是自己工作的一部分，而這一點在台灣則是清潔人員做，根本不關乎護理人員的事。

另外，醫院也認為護理人員很好用，就讓她們當醫師的助手。比如抽血的醫療行為，其實不在護理訓練的課程中，院方卻要護理人員專精這項工作來取代醫師，然後告訴護理人員，如果有比較難找的血管，再來找醫師。這下弄得醫師的抽血技術本來就比護理人員差，卻要擔當更難的抽血工作。

再來就是行政工作，這部分在台灣的護理人員根本無需做，都是交給病房的行政秘書。德國的醫院病房沒有行政秘書，所以行政工作全是護理人員包辦，舉凡紙本影印、讀取健保卡資料建檔、病患在其他醫院診所的就醫資料取得，與聯絡計程車轉出院的，都變成是專業護理人員的事。

在我們復健醫院的班表上，還會指派一位專業護理人員當班，完全承擔做這些行政工作，而無須做任何一件她專業中的照護。有一位剛畢業沒多久的年輕護理同事，就說她一個月全職上班只有三天是照顧病患，其他天的上班工作都在做行政工作，她覺得非常荒謬，專業也沒被尊重。

照護職項不同工作一樣

德國護理工作有幾個職業區別，可分三年職訓國考通過的護理專業人員、照護老人的護理人員、照護兒童的護理人員，以及護佐，護佐的職訓會少一年或更多。通常照護兒童的護理人員可以擔任一般護理工作，而一般護理人員是不能去擔任兒童護理的工作。而照護老人的護理人員也可以擔任一般科別的護理工作。護理在德國雖然職業類別多，但是在臨床上卻幾乎沒有工作區別。

這也就是所有的粗重與非專業工作，除了護佐要做，專業護理人員也要做。所有給藥的專業工作，護佐不能做，專業護理人員就必做。

德國護理人員忙到沒有多少時間寫護理報告，學程中教導過的護理計畫，專責護理制度就更不用說了，大家都在學校學過，但都是紙上談兵。基本上德語系的護理照護都有類似的問題，這些照護上的專業問題，也曾在瑞士被護理相關科系學生研究過，許多護理人員都承認，臨床根本沒有什麼真正專責護理計畫在做，因為沒時間也沒機會用。

德國沒有看護，在翻身或上下病床等粗重的協助扶持工作，雖然病房規定必須有輔助的機器協助，但為了講求快速效率，同仁都不使用機器而是用土法煉鋼的人力來做，一人或兩人一起扶持重達100公斤以上的病人是常有之事。

這也是個人無法在臨床上搬運病人的原因，因為個小沒力氣之外，也容易造成脊背損傷。過去在照護病患上，我曾使用機器協助，非常好用。但是就是需要花一些時間，但也因這樣卻被認為照護病患動作緩慢而不被錄用。

台灣臨床工作有看護，許多餵食等照護工作讓家屬或看護來做並不見得正確，但是如果護理工作沒有分等級，把從清潔打掃到行政聯絡工作都堆疊起來要求護理專業人員做，人力少又必須承擔沉重的身體工作，經常照護病患不久後自己的健康就會亮起紅燈。

另外，護理工作還必須輪大小與假日班，薪水比清潔人員等非專業工作者一小時多四到六歐元，可以說是德國最阿信的工作，也是德國護理荒的最大主因。能把護理工作在德國當成終身職業，是把自己當天使外還要把自己扮成優秀的清潔人員與行政秘書及醫師的好助手。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航