經常感到自卑？三個提升自信的心理學方法

文:Anthony @ 樹洞特約作者

或者有時候我們會覺得自己一無是處,完全被身邊的人比下去。筆者小時候就這樣覺得,怎麼身邊的人成績又好,音樂和運動都無所不能呢,而自己就像阿源一樣是「零」呢?這感覺其實再正常不過了,畢竟世界上有很多很多比自己優秀的人。在與他人比較當中我們漸漸就失去了自我價值。

但是事實上沒有人是完美的,也沒有人是「零」。

當你變得自信時,你會認定自己的價值,欣賞自己優點的同時亦會更包容自己的缺點。自信的人不都是這樣嗎?他們相信自己,卻又不會自以為是。這也是自信與自負最大的分別:自信的人有著十分中肯的自我評價,但自負的人往往自看到自己的優點。某程度上,變得自信就是在誠實面對自己的同時,對自己寬容一點。

另一方面,有自信心高的人對別人也更友善。他們更願意與朋友分享生活中的喜怒哀樂,對身邊的人都有著相當的尊重。相比起自負的人,有自信心的人不會貶低別人抬高自己,反而是以真誠平等的態度對待別人。他們明白到所有人都像自己一樣不完美,又何必對他人苛刻呢?

如果你缺乏自信心,不妨試下多對自己說一些鼓勵的話(positive self-talk)。方法十分簡單,你只需要對著鏡子裡的自己說三次「我很棒的!」或者「我能重新振作的!」便可。這個看似微不足道的行為其實能夠在一方面增加自我價值感(self-worth),另一方面能歇止負面情緒的滋生,對提昇自信心有很大的幫助。而除了心理上的益處,多對自己說鼓勵的話可以改善心血管健康和減輕長期病患所指的痛楚。

說到成長思維,有句英文諺語很值得分享:

Failure makes two types of people: the victim or the victor; the choice is yours to make.