經常感到自卑？三個提升自信的心理學方法

文：Anthony @ 樹洞特約作者

為什麼要變的更自信？自信的好處

或者有時候我們會覺得自己一無是處，完全被身邊的人比下去。筆者小時候就這樣覺得，怎麼身邊的人成績又好，音樂和運動都無所不能呢，而自己就像阿源一樣是「零」呢？這感覺其實再正常不過了，畢竟世界上有很多很多比自己優秀的人。在與他人比較當中我們漸漸就失去了自我價值。

但是事實上沒有人是完美的，也沒有人是「零」。

當你變得自信時，你會認定自己的價值，欣賞自己優點的同時亦會更包容自己的缺點。自信的人不都是這樣嗎？他們相信自己，卻又不會自以為是。這也是自信與自負最大的分別：自信的人有著十分中肯的自我評價，但自負的人往往自看到自己的優點。某程度上，變得自信就是在誠實面對自己的同時，對自己寬容一點。

另一方面，有自信心高的人對別人也更友善。他們更願意與朋友分享生活中的喜怒哀樂，對身邊的人都有著相當的尊重。相比起自負的人，有自信心的人不會貶低別人抬高自己，反而是以真誠平等的態度對待別人。他們明白到所有人都像自己一樣不完美，又何必對他人苛刻呢？

多鼓勵自己

如果你缺乏自信心，不妨試下多對自己說一些鼓勵的話（positive self-talk）。方法十分簡單，你只需要對著鏡子裡的自己說三次「我很棒的！」或者「我能重新振作的！」便可。這個看似微不足道的行為其實能夠在一方面增加自我價值感（self-worth），另一方面能歇止負面情緒的滋生，對提昇自信心有很大的幫助。而除了心理上的益處，多對自己說鼓勵的話可以改善心血管健康和減輕長期病患所指的痛楚。

訓練成長思維

說到成長思維，有句英文諺語很值得分享：

Failure makes two types of people: the victim or the victor; the choice is yours to make.

這句話大約的意思就是失敗的人有兩種：第一種是一蹶不振的輸家，第二種是能夠捲土重來的贏家，而決定權往往在自己手中。人一生總有挫折，但是關鍵在於我們怎樣看待失敗這回事。具備成長思維（growth mindset）的人會將生活上大大小小的挑戰視為「成長」的機會，從中學習，令自己不斷進步。他們相信努力比天賦更重要，不會因為成功而停下腳步，更不會因為失敗而質疑自己的能力。這種「just do it 」的積極態度無形中就鞏固了他們對自己的信任。以下的方法都有助你培養成長思維：

勇於接受挑戰，踏出舒適圈 多自我反省，加深對自己的認識 為自己設定SMART目標，增加成就感

對自己寬容點

從小到大長輩都教導我們要善待他人，多以同理心去理解他人苦難，但又有多少人又懂得善待自己呢？同理心以外，可能我們更需要學習自我同理心（self-compassion）。自我同理心是對自己的「關懷」、「忍耐」和「接納」，它令我們明白到在艱難的時刻裡我們更需要支持自己。可能你因為自己的不足而失去自信、又或者因為慘痛的經歷而難以自我關懷，自我同理心此時就提醒我們要聆聽自己的需要，而不是忽略或者批評自己；給予自己一些耐性，相信這些都只是事情變好的過程；接納一個不完美的自己，明白痛苦都是所有人的共同經歷。如果真的做得到，我們就可以慢慢建立對自己的信任了。

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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