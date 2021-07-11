【動畫】《奇巧計程車》：披著人皮還是沉溺於慾望的野獸，在水變成油之前都還有轉圜空間

文：涼柚

大家晚上好。七月的第一天，也是下半年的初始，在這個夏季新番紛紛就要開播的時間，相信有不少人跟我一樣仍然流連在春季原創新番《奇巧計程車》裡吧？當時候寫推坑文的時候，其實還沒預料到未來會有這麼多人紛紛在討論這部作品（哀傷的標準：討論串開始出現釣魚人士就知道紅了。）果然觀眾還是非常熱愛懸疑番，只是都被爛尾的作品打擊過多次，才會造成這部《奇巧計程車》交出一個還算滿意的完結成績單，就能引起這麼多人討論哪。

當然既然已經寫過寫過一篇無雷向推坑文，本篇就是要針對完結之後，我個人的心得感想，以及一些仍未沒有解開的疑點作個小整理，也許對一直追著各種情報的你會有點老調重彈、甚至會覺得都沒有什麼新意，但如果這篇有幫助人放下對結局的執著，我覺得就很開心了。

完結以後，不只是彩蛋的那些周邊

《奇巧計程車》（日語：オッドタクシー）這部作品在動畫集數第十三話時正式收官，其片名的意思由來也從劇中人物陰溝與小戶川預計橫刀搶銀行時，由陰溝的嘴裏說出企劃名稱時賦題。當然我個人除了陰溝所說的「奇數」之外，也很喜歡譯者使用了「巧」這個字，因為整部作品就跟陰溝那樣看起來縝密、實則需要一堆巧合才能完成的計畫一樣，將整部作品的人物牢牢聯繫在一起。請別誤會我有諷刺的意思，實在是因為看到有些觀眾因為「這實在太過於巧合了」憤而棄番，所以才要這樣從一開始就事先聲明。

誠然，這部作品確實有很多這樣的環節，如果是當成推理作品的話，肯定會覺得這什麼太依靠運氣的犯人，真是亂七八糟的吧？如果是這樣的觀眾，你沒有錯，但錯在你對這部作品有錯誤預期，拂袖而去便走就是。而我反倒更擔心的是那些認為《奇巧計程車》這部作品很好，以至於推坑時用了「最強」這種字眼，這實在過於武斷，就我所知，本月原創新番其實也不乏各種好劇情，各花入各眼，每個人認為的「最強」確實有所差距，更何況，以一部「部局縝密」為賣點的「動畫作品」，《奇巧計程車》它確實有其缺陷：

據說本部作品其實篇幅預計應該有二十話，但在各方調整之下．整理成現在的十三話劇本，這樣的結果一定會造成劇情線會有小殘缺（白川小姐甚至算是被機械降神）、甚至會有人說作品節奏太過偏重某些角色（例如田中有整整一篇個人回，但論主線他的重要度確實沒那麼高），但我個人認為《奇巧計程車》有這部作品想傳達的概念，因此才作出了這樣的取捨；相反的，這是一個把各種衍生物都拿來承載劇情的載體的作品，觀眾早該做好這部作品的全部衍生物都在同一世界觀裡的準備，透過廣播劇、周邊的BD、官方開設的人物推特、真人版的OP MV、以及仍在連載中的漫畫【註】，我覺得都能再去補充整個故事。

那隻愛心筆早已經出現在那裡

現在有許多人因為在尋找真正的結局，把目光放到了廣播劇聲源所設定的來源：「愛心筆」之上，不過其實這支愛心筆，最早是搭配這隻OP MV一起出現在大眾討論裡，儘管現在看來這支愛心筆出現只能算是這支MV的彩蛋，但也成功讓這隻MV達成了百萬次以上的點閱成績，真是恭喜恭喜。

而我自己最初寫的那篇推坑文裡面，也是靠著這支MV預測到了「將來會變成人樣」的場面，最後一集小戶川失去了獸控之眼，所看到的景象也清晰了許多（這位噗友對其作了美術考察），本來還以為會完全變成真人版演出（畢竟這部的聲優基本上有特意挑過，有些是專業的歌手、漫才表演者，而專業聲優也基本上是挑有舞台雙棲屬性的人選），最後大概還是出自綜合性考量還是用動畫呈現了。

如果想看到《奇巧計程車》真人化的人，也能從這支MV解解渴，尤其是現在動畫作品完結之後，就可以聽聞到這支MV裡面能依稀聽聞到神祕之吻的「超常恋現象」這首歌與各種都市音，觀眾亦可以藉此感受小戶川在都市裡開計程車的感覺。當然這部MV也為「愛心筆」是怎麼跑到小戶川車上的？提供了一種解法，或者也可以當這支愛心筆旅程中的其中一站。

不只是衍生劇情的廣播劇

原本大家只將廣播劇當成甜點小菜，直到完結的那天才突然發現廣播劇也被作品拿來當成劇情的載體，特別是看到最後一集結尾時，拼命的想尋找更多小戶川之後的下落，卻發現某人正在大殺特殺，想要劇情充滿爆點的結尾是不是？這不就來了嘛！

為還沒有聽過廣播劇的人簡單簡介一下，這是劇中喜歡漫才的高中生長嶋他經常會利用無線電去收聽一些LIVE表演，但有時偶然會出現某些「監聽器」的頻道剛好對上的事情，長嶋便也把這種聲音收集起來，製作成廣播劇的形式每週在網路上連載，而在1.3話「幸福原子筆」這集時，觀眾就可以知道竊聽筆的正體其實就是一支愛心筆，透過「送給別人自己就會得到幸福」的變種版瘋傳傳說，這支愛心筆開始了巡迴流浪的旅程，到過了計程車司機、當紅偶像、漫才組合、警察等人的手中，進而聽到了他們的許多秘密的言語。

值得注意的是，每一部廣播劇的話數都是由前後兩個數字所構成，前者指的是長嶋更新的週數，而這也與每一集動畫放送順序一樣，因此會有很多人看完動畫就來看廣播劇；而後者，其實指的是這段劇情真正所對應的故事集數，也就是說廣播劇的順序並不按著事件發生先後的順序所排列，而上面已經有熱心版友幫忙把所有劇情整理串聯，十分推薦觀看上面的懶人包。（廣播劇也是熱心粉絲Eve.Y Translate自發中文翻譯，非常感謝，目前進度12.11集，只剩最後一集沒有更新。）

相信所有觀眾在看到最後一集結尾的時候，都會對小戶川的生死而感到揪心，可惜廣播劇夥同動畫作品，都沒有真正把小戶川真正的結局給說出來，反倒是透過廣播劇告訴觀眾和田垣櫻除了殺害三矢雪之外，也已經把愛心筆真正的主人媽媽桑妙子、竊聽聲音的長嶋給通通殺了，在她的計畫裡，她所搭乘去行兇的計程車司機正是最後一個她要殺的人，而我們也已經知道，她找到那個計程車司機了。（在與媽媽的對話也不排除剩下的隊友市村也有可能令其遇害的打算，和田垣的野心還挺大的。）

諸行無常的都市野獸們

其實我讀到這裡，更多的是讚嘆這部編劇真的是把人類這種生物展現的非常棒，這齣劇裡面可以說是什麼人都有，有二階堂這樣汲汲營營於在事業上想創高峰的人，有也有像馬場一樣乾脆躺平不強求的人，有出自於惡意懷疑小戶川是綁架女高中生的好人媽媽桑妙子，也有幾乎成為小戶川守護天使的壞人白川小姐，有瘋瘋癲癲的田中，當然也有看不出瘋狂的殺人犯和田垣，這些人不管是出自善意還是惡意，或多或少都造成了故事的波瀾。

其實在觀影過程中，有許多粉絲的反應也讓我覺得很奇妙：像是黑道陰溝在某一話裡呈現了很有人味的那一面，忍著腿傷勸戒樺澤的舉動，引起了不少人好感；而看到小戶川經歷了如此多的事情，那條小命卻有可能毀在和田垣的手上而異常憤怒、甚至口出惡言，果然人真的是個很神奇的生物呢，小善小惡都很能牽動人的感情變化，但也就是這樣容易作出後悔的決定。

我覺得對結局生氣、為小戶川感到惋惜擔憂，這種情緒很好很棒，但要要求這部作品是個「懲惡揚善」作品就太過火了，這絕對不是個好人有好報的故事，如果是，那最無辜的三矢雪就不會遇害了，和田垣也不會既得到出道機會、最後還能跳槽大公司去，本性是否良善並不會影響他們是否死的適得其所，那麼這部作品到底在說什麼呢？

我滿喜歡這位版友的心得，他指出「東西落入水」這個意象在作品的作用，象徵著這群滿懷煩惱的眾人的斷捨離，當然也指出了一個唯一一個「掉入油」中的特例，緊握夢想、不擇手段直到夢想到手，這也是我喜歡編劇沒有肯定「執著夢想到底好不好」這點的理由，執念到最後，人會變成田中還是和田垣，沒人曉得。

人是否善良？是否充滿執念？會不會得到好結果？這些一概不知道，編劇所做的只是一再的提供對照組，同樣是充滿夢想的人，二階堂跟和田垣在面對能殺掉三矢雪的場合，結果會不一樣嗎？同樣是接受黑道育英會所資助的人，大和田兄與小戶川的報恩方式又是正確的嗎？這部作品最優秀的地方就是在這些懸疑的故事情節裡，極力的展現人性的幽微之處。

如此也不難明白，為何跟主線比較偏離的田中會獨佔一整話的用意，「田中革命」這話最精緻的地方就是淺顯易懂的講解了一名病患的心路歷程，在田中那平庸的人生當中，只不過是巧合似的每次都走錯了錯誤選項，就累積了滿滿病氣的狂熱；而在故事的最後，他又幸運的得到解開所有得病的契機賦歸成平凡的正常人，人生的大起大落莫過於此，更可以把廢了這麼多筆墨來描寫的田中拿來跟和田垣作比較，更可以體會到有某些界線一但跨越過去，就算披著正常人的人皮，也一樣只是野獸。

有些人會把「巧合」推給世界，認為都是世界逼瘋了你，但編劇卻也提供了智人組合裡的柴垣先生，他雖然事業面臨低峰，但他依然還是沒有變成拿槍的瘋子；而中樂透中了十億的今井，做為那筆錢的真正主人，他比誰還要更拿的起、放得下。

這個世界充滿了巧合所鑄成的「諸行無常」，我們沒有權力去左右，但我們可以左右自己的心，在巧合面前，是要當個能控制自己的慾望的人，還是沉溺於慾望與執念的野獸，一切只能全靠自己的信念去選擇走哪條路，在水變成油之前，一切都還有轉圜的機會。

《奇巧計程車》，謝謝你，也謝謝讀到這裡的你。

（順帶一提，這部作品的分級終於從一開始的六歲上升到十二歲了……負責審查的人終於發現這部不是一部萌萌獸人番，而是真槍實彈的懸疑番了啊，算了，亡羊補牢，未猶晚也。）

註釋：據說漫畫裡有解釋和田垣如何與田中搭上線、幫他放手機追蹤小戶川這段劇情的描寫，好像是在搭上小戶川的車前，瘋瘋癲癲的田中剛好路過，田中要求和田垣幫他這個忙，而和田垣不知道是出自順手，還是感覺被脅迫，還是藉機就幫了這個小忙了，又是一個「巧合」，不是嗎？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航