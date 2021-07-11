性騷擾冤案：輿論風向的性別偏見，冤錯與公審誰要道歉？

文：戴綺儀

三月底的政大交流版，一名生理女R同學發出一篇圖文，請大家注意目前指南路上有一名行徑詭異的人，指出他是噁心的偷拍狂。不久後得知，照片中被指涉的人是生理男Ｗ同學。隨後，W同學解釋他僅是在拍攝「違規車輛」，並且選擇提告R同學妨害名譽。

這類「注意偷拍」提醒文在交流版算常客，畢竟校園空間潛在的偷窺騷擾事件層出不窮。這類提醒文下方，也常見一些自以為是玩笑的留言（像是tag朋友「就叫你不要了」、「被抓到了吧」）。然而三月這起事件裡，Ｗ同學在做的事也相當常見：拍違規車輛。於是Ｗ選擇提告妨害名譽，事件接著連環爆。

批評R的網友指出「這件事根本不是性別問題，是一個是非黑白對錯的問題」獲得很多讚。

「做錯就要誠懇道歉無關性別」只說對了一半，道歉之後呢？我們有沒有可能，因此去擴展對窺視偷拍的因應策略？去了解性騷擾冤案的形成，進而思考《跟騷法》的必要性？甚至政府能如何提供跟騷被害人保護服務[1]？

在討論R這個加害人的時候，我們不該把所有冤錯案攪在一起談，因為每種犯罪類型的構成要件、運作權力結構都有所不同，所以「構成犯案」和「造成冤案」的可能性都略有差異。

為什麼不查證？性騷擾的停留與離開

針對R的批評主要聚焦在她「未查證」就發文導致冤錯，那我們要思考的是，當下沒查證的成因是什麼？身處疑似性騷擾情狀之下，查證的可行性。

並不是那一天下午在指南路走著，看見Ｗ拿著手機放空等待的模樣，就令R突然很恐懼。R的恐懼，正如同多數生理女的恐懼，是來自每天對上眼還不移開的陌生人注視眼神，來自層出不窮的捷運偷拍、廁所針孔攝影機偷拍、未經同意散布私密影像案件。

女性從小被教導攜帶防狼噴霧、一人走路時手指縫夾鑰匙、遇到變態不要激怒對方、被散播私密影像是「畢竟妳也有錯」，女性泡在性暴力危機意識的每一天，運作出R當下「趕快拍照發文」的因應方式。

行政院新聞傳播處指出，跟蹤騷擾行為案件中「被害人為女性、加害人為男性」占比約八成。面對潛在的窺視，潛在受害者可能採取的因應不只出於自我保護，還會有意識地互相警告。

本文無意指出R沒查證的合理性，而是我們必須正視R的過失並不單純是「個人問題」，更受到長久以來社會對於偷窺、騷擾事件的輿論影響，跟長期集體凝視、規訓女性陽剛霸權社會有關。

微觀法體系：帶入生活情境的感知

過去性暴力案件黑數高，因為陰柔者、工人階級、障礙者、「有色人種」的認知能力受到不公平的低估（稱為「證言的不正義」，詳見辣台妹三月系列文）。

性暴力的驅力不是性，是可以恣意對待他人的權力施展，因此上述身分者其實更易成為性暴力受害者。甚至，受害者訴諸公開解決途徑，會遭受比加害者更大的不利。

放入證言不正義脈絡思考，所謂同情，並非身為一個女性犯錯要該被原諒的「人家是女森欸」邏輯，而是正視女性面對疑似性騷擾情境「很可能缺乏能動性」的一種結盟。

法學家Michael Reisman提出「微觀法體系」概念[2]，指出在法制之外，日常生活即存在一種規範「觀看、注視、怒視行為」的不成文規範網絡，以及制裁制度。

比如注視可能帶來的敵意，可透過「我們好像認識？」、「抱歉盯著你看，因為⋯⋯」來解套，然而雙方的階級、族群、性別背景，高度影響口頭解釋能否消除敵視。

在不成文互動規範裡沒有SOP，個別案件的互動情境，才是性騷擾犯罪判斷、討論的核心。

微觀法律之所以重要，因為只看宏觀法律（即立法與司法面）卻不看微觀，就無法知道何時該介入、能如何介入。

在各種疑似性騷擾事件裡，網友愛喊燒說的「你不是法官怎麼知道」、「交給司法公評啦」都屬這類迷思。過度迷信司法的紛爭解決能力，忽略對動態生活情境的感知，造就了性騷擾冤案的溫床。

論戰未了，事故不斷，風雨降生的《跟騷法》

4月22號行政院會通過《跟蹤騷擾防制法》草案[3]，正式送進立法院。跟騷議題從2015年「現代婦女基金會」在婦女節提出草案開始倡議[4]，希望補足性暴力防制的最後一塊拼圖。

政院版草案以「即時預防」為立法精神，一旦警察獲報的案件符合要件，即可以公權力介入發動偵查，依行為嚴重程度做出書面告誡、法院核發保護令、預防性羈押等不同強度的處置。

「跟蹤騷擾」的定義，在政院版草案第三條有三個要件：持續違反意願的八種行為（監視、跟蹤、盯哨、威脅、辱罵、用電子通訊設備干擾等等）、使人心生畏怖、影響日常生活社會活動。

該法案倡議多年來論戰不斷，主要是對明確性的疑慮，今年之所以順利送入立院，是由一件件震懾社會的悲劇推出來的，台南外籍女大生案、屏東假車禍案……這些生命消逝喚醒社會對「還沒發生具體傷害」卻「明明已經很危險」的警鈴。

許多警告的聲音在鬧出人命之前，都處於被網友消遣嘲諷的狀態，更處於警察到場聳聳肩的窘迫。這些衝突矛盾，就是法律在生活情境微觀運作被正視的必要性。

冤錯與公審，誰要道歉？輿論風向的性別偏見

回到政大交流版事件，選擇直接發文的R同學和選擇直接提告的Ｗ同學，位在天秤兩端的是：「被偷拍騷擾的恐懼」以及「被冤成性騷犯的恐懼」，兩種恐懼都運作在性別政治之上。

我們不能忽略案件類型，把冤案全部丟在一起談。在責備R有罪推定未查證就公審的同時，更該去探討「加害人」所身處的恐懼情境；在質疑Ｗ提告的同時，也能想像「被冤者」難以洗刷的污名情境。這一切造就事件的爆炸，因此事件不會因為「某一個道歉」就此落幕，預防更勝公審後道歉。

參考資料

[1]【聯合聲明】婦團回應行政院跟蹤騷擾防制法草案，2021/04/23。

[2]《生活中的微觀法律》（2001）。高忠義、楊婉苓譯，Michael Reisman著。台北：商周出版。

[3]【內政部新聞稿】行政院會通過「跟蹤騷擾防制法」草案，2021/04/22發布。

[4]【新聞稿】「38婦女要安全 給我反跟騷法」記者會，現代婦女基金會。

延伸閱讀

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航