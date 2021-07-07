《國安法》首案上周續審，被告唐英傑於去年七月一日，駕駛插上「光時」旗幟的電單車，被控煽動分裂國家罪、恐怖活動罪等。控方找來嶺南大學歷史系教授劉智鵬，就「光復香港，時代革命」八個字的意思，出庭作供。現在這位教授已作供完畢，不妨從以下三方面，看看他發表了什麼驚世偉論。

Photo Credit: AP / 達志影像 唐英傑

一、二〇一九年七月廿七日在「光復元朗」集會出現過的劉智鵬（他聲稱沒參與活動），作供說「光復」一詞的意思，自三國時期至今無變，都是指「恢復或者取回落入敵人、異族手上的政權，或者國土。」

既然這位專家認為「光復香港」的「光復」，有「恢復或者取回」的意思，那麼他至少應該說明一下：對於講這句話的人來說，「恢復」是恢復到什麼時候的香港？「取回」又是取回給誰？

如果喊口號的人真是像劉智鵬所說，沿用「自三國時期至今無變」的「光復」古義，那麼他們是希望香港「恢復」到梁振英時代、英殖時代，抑或滿清呢？若以上皆非，那麼他們所說的「光復」，根本不是辭典定義，而是約定俗成的新義，例如表達「改善」。這是很簡單的邏輯，劉智鵬是弄不清楚，抑或刻意無視？

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二、劉智鵬指「革命」一詞，從古至今，皆表示「推翻政府並取而代之」 ，多用於政治語境。但網媒《眾新聞》fact-check過，發現特區政府新聞稿及官員，過去屢用「革命」，指稱商界、科技或經濟等領域的重大範式轉移，如二〇一六年張建宗說「靜默革命」（形容僱主推動關愛文化的「正面改變」），二〇一八年林鄭月娥提及大陸「公廁革命」，均與「推翻政府並取而代之」 無關。

我一直不明白，法庭為什麼接受一個歷史教授，就一個語言問題作專家證人。稍懂語言文學的人，都知道什麼叫「修辭格」（figure of speech）。修辭格包括明喻（simile）、隱喻（metaphor）等等，而使用修辭格的語言，則叫「比喻語言」（figurative language）。我以為這是學者的常識，但在劉智鵬身上則完全看不出。

「革命」的現代用法，本身已屬修辭格。為什麼叫「革命」呢？古人相信君主受命於天，改朝換代，就是變更（革）天命（命），故稱「革命」。現代人大都不這樣想，於是「革命」本身就成了隱喻。近代從這個隱喻中，又衍生更多脫離字面的喻意，如表示「重大改革」，根本與「推翻政府並取而代之」 無關。

今年四月，我在《蘋果》專欄寫過：要解讀「光時」，最合理的方法是運用「以經解經」原則，透過常與「光時」連用的「五大訴求， 缺一不可」來闡明「光時」語義。「五一」內容哪一條是「分裂國家」呢？沒有。

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三、劉智鵬從所謂「歷史」角度，供稱「光時」意思是推翻政權，從敵人手中奪回香港，辯方問他：「是否認為每一個看到、叫喊或使用這個口號的人，對口號的理解均是一樣？」劉答道：「如果無其他證據或者條件提供畀我考慮，基於呢個口號上面字詞嘅約定俗成嘅意思，我認為所有使用、叫喊、揮動呢個口號旗幟嘅人都係咁樣用嘅。」

單看這句話，已令人啼笑皆非。語言上的「約定俗成」，通常表示某個表達方式偏離「歷史原義」或「標準解釋」，但因為習用既久，已普遍為大眾認受。例如現在大家用「每況愈下」表示情況愈來愈壞，就是約定俗成，因為它完全偏離莊子講「每下愈況」的本義。

「每況愈下」本寫作「每下愈況」，出自《莊子》「正獲之問於監市履狶也，每下愈況」，大意是：要判斷豬的肥瘦，當踩着豬最下部的小腿（每下），因為這部分最不易長肉，如果小腿肉愈多，就知道豬愈肥了（愈況）。莊子是用比喻表示：在愈低微的事物中，愈能體會「道」。

劉智鵬承認「約定俗成」原則，恰恰表示根本沒必要上溯到「革命」的商周古義，正如我們用「每況愈下」，也不必理會莊子原意。既然是「約定俗成」，即人人皆懂，為什麼還要磚家作證？豈不是繞個圈子，罵自己的供詞是廢話嗎？雖然我知道這是事實，但劉教授也不必那麼老實！

文章獲授權轉載，原文見此。

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