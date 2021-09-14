性別薪資差距的可能解方：台灣有機會實施「同值同酬」嗎？

文：呂亭儀

同值同酬是指，若兩職業在評量標準下具有同等價值，如需要同等技術、應變能力、努力等，就應獲得同等報酬。藉此概念我們能重新檢視，那些價值被低估、被忽略的女性集中產業。

台灣性別薪資差距一路縮短，從2010年的17.1%下降到2020年的14％[1]，相對日、韓等國家，這樣的數據看似進步，但女性平均仍需多工作51天才能和男性到達相當的薪資水準。即使女性教育水準已大大提升，男女之間的薪資鴻溝仍難以跨越。

女性工作權益的推進也非雨露均霑，性別薪資差距縮短的部分原因，來自於高階白領和技術藍領女性待遇的提升，但是這類女性數量少；相對的，人數較多的底層白領及藍領女性，不但平均薪資較低，在控制人力資本等因素後，薪資仍和男性有很大差異[2]。

除了進入不了高薪職業別外，只能集中於低薪職業的職業性別隔離，也使得不平等持續影響女性的生命。女性集中且被視為女性工作的幼教、住宿餐飲業、美容美體、社會工作等薪資敬陪末座，其中社工師月薪僅僅約2萬7千元，幼教人員則是3萬元[3]。

即使這些工作要求相當技術、專注且身負托育或社會安全重任，但具有女性標籤的工作價值仍被忽視，學界稱之為同值不同酬（comparable worth）現象，本文將著重探討同值同酬的理念和實行。

同值同酬怎麼實施？

同值同酬究竟是什麼？簡單而言，若兩職業在評量標準下具有同等價值，如需要同等技術、應變能力、努力等，就應獲得同等報酬。

最常見的衡量標準為Hay工作評價法，以知識、解決問題的要求、責任和工作環境四大要素評價工作。舉例而言，若社工師所需要的應變能力、知識門檻等和低階主管相當，就必須享有相同薪酬，同值同酬能重新衡量職業的價值。

在實行上，同值同酬通常必須仰賴政府設定標準後強制實行，或者藉由訴訟方式處理未達標準之職業，在公部門或是私部門都可以進行，比較範圍有兩種：（一）單一公司／相同雇主管轄下的不同職業別，（二）整個經濟體系中的各種工作。

明尼蘇達州曾以職業性別比例篩選出女性佔7成以上的公部門工作，並標示為女性工作，再以Hay方法下相同價值的男性工作作為比較基準，據男性工作的薪資水準調漲女性工作薪資，後來也有部分男性工作，如林務員、自然學家受益。[5]

同值同酬作為重新檢視工作價值的契機

雖然同值同酬能夠大刀闊斧的改善女性集中職業的低薪情況，但在實行上可能遭受企業反彈，對於營業自由的干涉 也可能違憲。在他國的實行經驗中，也有損害競爭力、訴訟程序過於繁雜、標準過於模糊、反而導致裁員等批評聲浪，目前少有國家強制施行同值同酬。

但同值同酬仍給我們重新思考工作價值的契機，當我們重新檢視女性集中產業，將發現保護幼童安全所需擔負的照顧責任，不亞於維護精密儀器，應對案主或顧客突發狀況，也需要相當的情緒勞動和應變能力，這些女性集中的工作也同時是撐起這個社會的重要樑柱。

在疫情中，多數的關鍵工作者（essential worker）為女性，女性醫護在疫情中以感染風險交換大眾安全[6]，我們應看見照顧、情緒勞動，維繫資本主義社會運作的重要角色。明尼蘇達州的案例也告訴我們，女性不一定是此改革的唯一得利者，將有更多不同性別的工作者，在這場改革中獲得更好的勞動權益。

台灣實施同值同酬的可能？

在台灣，直接調整由政府訂定工資的產業是比較可行的政策，如教保員、公部門社工等，或者仿效美國同酬任務小組，檢視政府簽訂採購契約之企業是否符合同工或同值同酬[7]。

至於私部門內女性的工作待遇，除了獎勵企業給予實行誘因外，在多數僱傭契約中規範的保密條款，也讓員工間難以比對薪資，透過企業社會責任（CSR）適當透明化薪資的性別差異，將可以幫助我們辨識出需要改革之處。不過中小企業目前缺乏CSR部門，可能較難以實行。

部分論者只看見打破性別階序的女性領導者樣板（token），便武斷的認為性別薪資差距已是假議題，且將薪資差距歸因於女性不願意從事營造等體力工作，但女性往往因敵意工作環境等結構因素，選擇退出或排斥進入這類技術藍領行業[8]，職業性別隔離仍不可忽視。

註釋及參考資料

[1] 引自勞動部新聞稿。

[2] 張晉芬（2017）。性別平等了嗎？男性和女性受僱者薪資差距解析，《未竟的奇蹟：轉型中的台灣經濟與社會》，159-187。

[3] 行政院主計總處（2020），薪情平台查詢系統。本處使用2020年之經常性薪資。

[4] 根據性工法第十條：其工作或價值相同者，應給付同等薪資。

[5] 宋恩榮、張俊森、伍錫康、Hempel, P. & Killingsworth, M.（1998）。「同值同酬」可行性研究報告。香港平等機會委員會研究報告。

[6] Robertson, C. & Gebeloff, R. (2020 April 18). How Millions of Women Became the Most Essential Workers in America.

[7] 吳啟新、藍科正、黃良志、林良榮（2016）。事業單位推動同工同酬、同值同酬之研究。勞動部研究報告。

[8] 辣台妹聊性別（2020）。性別比例最懸殊的產業？營造業中的性別議題。

延伸閱讀

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航