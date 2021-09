性別薪資差距的可能解方：台灣有機會實施「同值同酬」嗎？

文:呂亭儀

同值同酬是指,若兩職業在評量標準下具有同等價值,如需要同等技術、應變能力、努力等,就應獲得同等報酬。藉此概念我們能重新檢視,那些價值被低估、被忽略的女性集中產業。

台灣性別薪資差距一路縮短,從2010年的17.1%下降到2020年的14%[1],相對日、韓等國家,這樣的數據看似進步,但女性平均仍需多工作51天才能和男性到達相當的薪資水準。即使女性教育水準已大大提升,男女之間的薪資鴻溝仍難以跨越。

女性工作權益的推進也非雨露均霑,性別薪資差距縮短的部分原因,來自於高階白領和技術藍領女性待遇的提升,但是這類女性數量少;相對的,人數較多的底層白領及藍領女性,不但平均薪資較低,在控制人力資本等因素後,薪資仍和男性有很大差異[2]。

除了進入不了高薪職業別外,只能集中於低薪職業的職業性別隔離,也使得不平等持續影響女性的生命。女性集中且被視為女性工作的幼教、住宿餐飲業、美容美體、社會工作等薪資敬陪末座,其中社工師月薪僅僅約2萬7千元,幼教人員則是3萬元[3]。

即使這些工作要求相當技術、專注且身負托育或社會安全重任,但具有女性標籤的工作價值仍被忽視,學界稱之為同值不同酬(comparable worth)現象,本文將著重探討同值同酬的理念和實行。

同值同酬怎麼實施?

同值同酬究竟是什麼?簡單而言,若兩職業在評量標準下具有同等價值,如需要同等技術、應變能力、努力等,就應獲得同等報酬。

最常見的衡量標準為Hay工作評價法,以知識、解決問題的要求、責任和工作環境四大要素評價工作。舉例而言,若社工師所需要的應變能力、知識門檻等和低階主管相當,就必須享有相同薪酬,同值同酬能重新衡量職業的價值。

在實行上,同值同酬通常必須仰賴政府設定標準後強制實行,或者藉由訴訟方式處理未達標準之職業,在公部門或是私部門都可以進行,比較範圍有兩種:(一)單一公司/相同雇主管轄下的不同職業別,(二)整個經濟體系中的各種工作。

明尼蘇達州曾以職業性別比例篩選出女性佔7成以上的公部門工作,並標示為女性工作,再以Hay方法下相同價值的男性工作作為比較基準,據男性工作的薪資水準調漲女性工作薪資,後來也有部分男性工作,如林務員、自然學家受益。[5]

同值同酬作為重新檢視工作價值的契機

雖然同值同酬能夠大刀闊斧的改善女性集中職業的低薪情況,但在實行上可能遭受企業反彈,對於營業自由的干涉 也可能違憲。在他國的實行經驗中,也有損害競爭力、訴訟程序過於繁雜、標準過於模糊、反而導致裁員等批評聲浪,目前少有國家強制施行同值同酬。

但同值同酬仍給我們重新思考工作價值的契機,當我們重新檢視女性集中產業,將發現保護幼童安全所需擔負的照顧責任,不亞於維護精密儀器,應對案主或顧客突發狀況,也需要相當的情緒勞動和應變能力,這些女性集中的工作也同時是撐起這個社會的重要樑柱。

在疫情中,多數的關鍵工作者(essential worker)為女性,女性醫護在疫情中以感染風險交換大眾安全[6],我們應看見照顧、情緒勞動,維繫資本主義社會運作的重要角色。明尼蘇達州的案例也告訴我們,女性不一定是此改革的唯一得利者,將有更多不同性別的工作者,在這場改革中獲得更好的勞動權益。

台灣實施同值同酬的可能?

在台灣,直接調整由政府訂定工資的產業是比較可行的政策,如教保員、公部門社工等,或者仿效美國同酬任務小組,檢視政府簽訂採購契約之企業是否符合同工或同值同酬[7]。

至於私部門內女性的工作待遇,除了獎勵企業給予實行誘因外,在多數僱傭契約中規範的保密條款,也讓員工間難以比對薪資,透過企業社會責任(CSR)適當透明化薪資的性別差異,將可以幫助我們辨識出需要改革之處。不過中小企業目前缺乏CSR部門,可能較難以實行。

部分論者只看見打破性別階序的女性領導者樣板(token),便武斷的認為性別薪資差距已是假議題,且將薪資差距歸因於女性不願意從事營造等體力工作,但女性往往因敵意工作環境等結構因素,選擇退出或排斥進入這類技術藍領行業[8],職業性別隔離仍不可忽視。

