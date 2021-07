蛋餅、薯餅、蘿蔔糕、小籠包⋯⋯各種中西式早餐的英文怎麼說？

你平常會吃早餐嗎?在台灣五花八門的中式、美式、歐式早餐,你最喜歡吃哪一種?這些早餐的英文又要怎麼說呢?跟著 VoiceTube一起看下去吧!

一、中式早餐

(1)稀飯、配料

稀飯 Congee / porridge

雖然兩種說法都有人使用,但porridge比較偏向「燕麥粥」,跟我們所習慣的稀飯不太一樣。如果要用porridge這個字,可以在前面加上rice。大家都知道,白稀飯一定要配上各式小菜才對味呀!那麼肉鬆這類配料的英文要怎麼說?

肉鬆 pork floss(也有人說fluffy pork)

麵筋 wheat gluten

豆腐乳 fermented tofu

醬瓜 (Chinese) Hua Gua Pickles

There’s nothing better than eating congee with my mom’s home-made fermented tofu! 沒有任何事比吃稀飯配我媽手做的豆腐乳更棒了!

(2)燒餅油條

今早⋯⋯我想要來個燒餅夾蛋!吃膩自己在家煮的稀飯配醬瓜了嗎?是不是有點太過清淡吃不慣呢?那就來點中式的燒餅、蘿蔔糕吧!如果你想跟外國人介紹臺灣這種特有的中式餐點,應該要怎麼說呢?

燒餅 clay oven roll / baked wheat cake

蘿蔔糕 radish cake

小籠包 steamed pork dumplings(也會有人直接音譯為xiaolongbao)

肉包 meat bun

饅頭 steamed bun

飯糰 rice roll

油條 fried bread stick

韭菜盒 Pan-fried leek dumpling

不管是以上哪一個餐點,都一定要配上一杯飲料才會更美味!首推飲品非豆漿和米漿莫屬啦!外國人很少接觸米漿,但聽喝過的外國朋友說,米漿滿滿的花生香氣讓他們聯想到花生奶昔,令他們愛不釋手呢!

豆漿 soy milk

米漿 rice & peanut milk

There’s a stand selling clay oven rolls near my office; they are cheap and delicious.

我辦公室附近有個賣燒餅的小攤,燒餅便宜又好吃。

You must try this out! They have the best steamed pork dumplings in Taiwan!

你一定要試試看這個!這家店有全臺灣最好吃的小籠包!

(3)蛋餅、漢堡類

除了上述中式餐點,接下來介紹大街小巷處處可見早餐店所販賣的漢堡、蛋餅,有哪些食物是你每天必吃的呢?

蛋餅 Chinese omelet

乳酪餅 Cheese flatbread

蔥抓餅 Scallion Cake

鍋貼 fried dumpling(或是potsticker)

鐵板麵 hot plate noodles

A cheese Chinese omelet, please

一份起司蛋餅,謝謝 I would like a large iced milk tea, please.

我要一杯大冰奶,謝謝。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

二、西式早餐

介紹完了中式餐點,接下來學習在國外吃早餐會看到哪些品項吧!要怎麼說、怎麼點才不會鬧笑話呢?

(1)美式早餐(American)

穀片 cereal

薯餅 hash brown

薯球 tater tots

熱狗 hot dog

火腿 ham

(2)歐式早餐(Continental)

鬆餅 pancake waffle

法式吐司 french toast

貝果 bagel

Believe me, just one bite of their blueberry bagel and you’ll be hooked.

相信我,只要吃一口他們的藍莓貝果,你就會上癮。

菜單上總是會有玲瑯滿目的選擇,讓你選擇障礙發作,或是什麼都想吃但又怕踩雷!這時候當然是直接請店員推薦最保險啦!你可以說:

What would you recommend ?

你會推薦什麼? What’s today’s special?

今天的特餐是什麼?

如果你聽了店員推薦之後,還是無法下定決心,需要更多時間才能下決定,那就可以跟店員說:

Can I have a few more minutes?

可以再給我幾分鐘嗎? Can you come back later (for our order) ?

你可以稍後再回來幫我們點餐嗎?

(3)早午餐

週末不用早起時,最適合吃早午餐了!常見的早午餐(brunch)都是以套餐(set)的方式呈現,多會使用沙拉、西式炒蛋、法式吐司等歐美式配料做成拼盤。因為它既豐富又營養,廣受現代人喜愛!小編有個朋友每天都要吃早午餐,一天不吃就覺得不對勁呢!

早午餐組合常見配餐包括:

可頌 croissant

沙拉 salad

薯條 french fries

馬鈴薯泥 mashed potatoes

香腸 sausage

培根 bacon

炒蛋 scramble eggs

早午餐搭配的飲品通常是牛奶、柳橙汁、紅茶或各式咖啡(更多咖啡的英文,可以看這裡:各式咖啡、飲料、輕食、甜點英文大集合)。

I would like the brunch set with salad, mashed potatoes, and bacon.

我想要點有沙拉、馬鈴薯泥和培根的早午餐套餐。

三、餐點特殊要求

學會了餐點的英文後,要怎麼用英文表達一些其它的特殊要求呢?遇到這些問題時要怎麼開口呢?

(1)餐點要加料時:

Please add more ketchup to my burger, thank you.

請幫我的漢堡多加一點番茄醬,謝謝。

(2)不要加某些材料:

Please don’t add onion to my burger.

我的漢堡請不要加洋蔥。 Can I have a pancake without honey?I’m allergic to it.

我的鬆餅可以不加蜂蜜嗎?我會過敏。

(3)其它需求:

Can I have a refill?

我可以續杯嗎? I would like to have the sauce on the side of my salad.

沙拉的醬汁請幫我放一邊。 I would like my egg over easy.

我(餐點)的蛋黃要半熟。 Could you divide my order into two packs?

你可以幫我把餐點分兩袋嗎? May I have another bacon sandwich ?It would be four in total.

我可以再點一個培根三明治嗎?總共四個。

加點餐點數量的話,可以重複餐點總數,確保雙方都理解正確喔!另外,比起使用I want開頭,使用may I或是can I…做問句開頭會感覺更有禮貌喔!

以上早餐相關的英文單字與句型你學會了嗎?熟了之後,相信不論是向外國朋友介紹中式早餐或是到國外點早餐,都不會有問題啦!

