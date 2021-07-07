本土新增39例、死亡9例，陳時中：其中21例為居家隔離者，全國疫情並無升溫

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增40例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診，分別為39例本土、1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。

指揮官陳時中表示，雖本土病例較昨（6）日多，但是其中有21例為居家隔離者，整體疫情並無升溫。陳時中也指出，很多人注意到桃園地勤染疫的狀況，華航及相關公司已展開疫調與匡列，下午將開始大規模採檢。

目前該名員工感染源不明，僅確定有家庭群聚的狀況，同住的6名家人中有4名確診，而公司部分預計篩檢900人，辦公室同樓層的所有人都列入範圍內，將在這兩天內完成。

新增39例本土、9例死亡

指揮中心表示，今日新增之39例本土病例（其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於6月26日至7月6日。個案分布以臺北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

而今日新增的9例死亡個案，為4例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月27日，確診日介於5月18日至6月29日，死亡日介於7月3日至7月5日。而5月11日至7月5日累計公布的1萬3862名確診個案，已有1萬1277人解除隔離、佔81.4％。

屏東Delta變異株群聚案，匡列隔離667人採檢皆為陰性

針對屏東枋山、枋寮Delta印度變異株群聚案，匡列進行居家隔離的667人採檢結果皆為陰性。陳時中指出，目前維持17例個案，並無新增案例，社區篩檢也沒有再發現新病例。

Photo Credit: 指揮中心

指揮中心也著手規劃枋寮醫院陸續恢復急診與門診的相關措施，分為三階段逐漸恢復正常營運。第1階段在7月3日急診人員篩檢，301人都是陰性，恢復急診醫療服務；第2階段於7月3日至5日第2次全院篩檢、全數陰性，恢復部分門診醫療服務，但仍須維持降載狀態。未來第3階段預計在7月10日至11日進行第3次全院篩檢，若全數陰性，枋寮醫院可恢復正常營運。

Photo Credit: 指揮中心

環南市場則於6日完成附近里民的篩檢，於雙園國中所設置的篩檢站共採檢380人，PCR皆為陰性，今日將持續進行。而市場內部則預計於8日進行大規模採檢，環南市場員工造冊約3000人，10日起出示本次檢查的PCR陰性證明方可入場工作。

Photo Credit: 指揮中心

62.6萬劑AZ今抵台、預約平台試行中，未來將規劃「爽約劑」現場候補程序

指揮中心也公布，我國自行訂購的第二批AZ疫苗約62.6萬劑，於今日下午3點40分抵達桃園國際機場。疫苗抵台完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給民眾接種，本批效期至2021年10月30日。

此外，疫苗預約平台已上線，目前試行於離島、外島地區，登記成功者即使非現階段開放施打對象，填寫資料仍會保存於系統中，並非虛擬預約，所有登記成功者皆已記錄在案，除非事後自行取消，否則已登記之紀錄並不會受到影響。未來符合資格時將收到1922簡訊通知，等待預約期間也接受更改施打地點與註記疫苗種類偏好。

針對媒體提問，預約卻未前往施打的「爽約劑」是否開放其他民眾現場候補，陳時中回應，未來將設計現場候補殘劑與補登的相關機制，但仍須等待預約平台的登記意願調查完成後，再來進行相關規劃。

陳時中也指出，收到一些認為疫苗平台「先登記、再預約」等於在做「兩次工」的質疑，但如果僅由民眾單向提出預約，有時難以估算場地、設備等備援狀況，因此決定採用兩階段的方式，盼達到精確掌控資源的效果。

延伸閱讀

責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺