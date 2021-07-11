18天16轟！國民隊重砲Kyle Schwarber從釋出到大爆發的重生之旅

文：劍花 Charlie

歡迎來到每周三的【劍微知著】專題，至於本週所要討論的主角，則是近來手感發燙的核彈頭Kyle Schwarber及其所屬的華盛頓國民隊。

今年大聯盟的全壘打王競爭十分精彩，除了原本領跑的3位Jr.：Ronald Acuna Jr.、Vladimir Guerrero Jr.、Fernando Tatis Jr. 還有大谷翔平外，在6月11日時僅有9轟的Schwarber僅用了半個月便躋身領先群，上一位能在9場比賽尻出11轟的人要追溯到清朝。而17天15轟的成績更是前無古人後無來者，好像投手投得球跟海灘球一樣大，隨便揮隨便中。隨著他一隻又一隻的煙火秀，也帶領著母隊國民戰績蒸蒸日上， 一度突破五成大關（編按：Schwarber於7月3日因跑壘受傷，進入10天傷兵名單，因此本文數據截至他受傷之前）。

Kyle Schwarber是何許人也？

事實上，在這波瘋狂開轟以前Schwarber便早已成名，2014年選秀會上是芝加哥小熊隊於首輪第四順位指名的大物，大學時期便以長程砲火聞名，而他也沒讓球迷等太久，在2015年便升上大聯盟，更在2016年世界大賽棒打Corey Kluber跟Andrew Miller，成了小熊破除魔咒的英雄。

2016世界大賽第七戰單場三安的表現，奠定了他在小熊球迷心中的地位：

此後的他雖然時有起伏，但都維持一定的打擊效能，簡單來說就是位三振多長打多的砲手，生涯每一季的純長打率（ISO）都超過0.2，而三振率也高於聯盟平均，不過他的選球一向保持得不錯，追打壞球率除了去（2020）年之外也都優於聯盟平均，所以他既有長打外，也有不錯的保送率，讓他不只是位盲砲。

OPS 滾地球率 追打壞球率 K% BB% 2019 0.870 38 23.9 25.6 11.5 2020 0.701 50 27.8 29.5 13.4

然而到了2020年，他卻遭逢嚴重低潮，原因是擊球水準下滑，雖然強勁擊球率依然有47%的水準，但相較往年卻多了許多沒有殺傷力的滾地球，使得他可以說窮得只剩全壘打，整季出賽59場雖扛出11發全壘打，但總共也只打了36支安打，打擊率不到兩成，致使以打擊為賣點的他OPS僅勉強突破0.7的關卡。

在小熊省錢至上的原則下，曾經的英雄被小熊隊放棄，得到不續約的結果，面臨失業危機。幸好這時缺乏外野火力的國民找上他，給了他一年一千萬美金的合約，讓他有機會東山再起。

煙火秀的起點

綜合以上，從追打壞球率雖上升但並無嚴重崩壞上推知，Schwarber去年會如此低效的原因，還是在擊球掌握上，從以下這張圖便可發現，基本上把球往好球帶偏低的地方塞，Schwarber便立刻成為自殺棒，甚至連紅中都無法掌握，因此國民在簽下他之後，便替他展開特訓。

下圖是Schwarber去年的wOBA分布，可見把球壓低，甚至往中間塞，Schwarber完全沒有抵抗力：

打擊教練特訓

Schwarber在今年一月簽約後，旋即與國民隊打擊教練Kevin Long會面，這位打擊教練過去在大都會任教時，曾將打擊平凡守備破爛的二壘手Daniel Murphy調教成國聯打擊王，近年來Juan Soto等人也蒙受其指導。

他跟Schwarber會面後，表示會針對他的打擊機制進行調整，首先在準備姿勢上，Long建議Schwarber使用偏向蹲姿的打擊方式，找回大學時期的打擊動作，捨棄進入職業後偏向挺直的動作；至於揮擊上，則是盡力讓他的揮棒更加簡潔，不是跟隨向上揮擊的時代潮流，而是建立較平的揮棒軌跡；此外他們觀察到，Schwarber面對高角度的來球時，會習慣把球棒扛高，因此使他去年面對到內角高球打出高達64度的擊球仰角，容易自動出局。接下來則會提到改正的方法。

以下這張是今年的wOBA分布，顯然對於低球固然不擅長，但至少不會直接死，對於丟到紅中的失投也能狠狠懲罰，增添不少威脅性：

總之，透過以上的調整，Schwarber不再那麼害怕低角度的來球，對於丟到紅中的失投球也能有效攻擊。不過他開季的時候狀況並沒有那麼好，和去年一樣有打得強，但球都在地上滾的問題。例如5月7日到5月23日這段期間，強勁擊球率也來到五成，但長打能力沒有發揮。根據外電報導，國民最終利用兩種方式徹底釋放Schwarber的力量。

從下面這張表格可以發現，雖然Schwarber的擊球初速都不錯，但最近開始打飛球後，成績才真的爆炸性成長：

本季成績 wRC+ HardHit% BB% K% 飛球% 5/7-5/23 178 50 13.5 27.4 28.6 6/11以後 274 52.2 9.6 27.4 52.2

第一招便是特訓。在打擊練習時，Long教練特別將球放在較高的地方，讓他試著再度修正前述扛球棒的惡習，落實簡潔有力的較平軌跡。

至於另外一招，便是將他調到第一棒，這是因為通常剛開賽投手還是需要調整狀況，因此首棒打者會看到比較多速球，所以相當適合擅長打速球系的Schwarber。以他來說，打第一棒時所看到的速球，遠比打其他棒次來得多（打第一棒53% / 打其他棒次41%），加上前述的調整，便成了我們最近看到的驚人煙火秀，以及高達0.912的OPS。

今年少數對左投開轟的畫面，值得珍藏（No. 25）：

隱憂

然而Schwarber的打擊仍然有不少隱憂，首先最明顯的便是恐左的問題，今年打了25發全壘打只有兩隻是面對左投時打的，他生涯面對左投的OPS從未超過0.7，與前道奇隊、現小熊隊外野手Joc Pederson類似。事實上，後者便是小熊捨棄Schwarber後的替代者。

除了恐左之外，Schwarber面對除了曲球以外的變化球成績並不佳，若之後對手做出因應，減少速球的使用，屆時選球與對變化球的因應將成為成績能否維持的關鍵。

小結

整體來說，透過打擊姿勢的調整與揮棒的校正，加上放在第一棒的成功策略，Schwarber一甩遭受釋出的恥辱，變身成18天16轟，半季25轟的超級重砲。然而恐左與對變化球掌握度較差的問題，會是接下來他所要面對的挑戰，除了與國民戰績息息相關外，更攸關他能得到什麼樣的養老約。

淺論國民隊

今年的國民隊開季相當慘澹，因此大家都在討論國民會把誰賣掉，包含王牌投手Max Scherzer。然而在最近火力甦醒的情況下，加上國聯東區戰績接近的因素，季後賽似乎尚未絕望。不過本文認為，國民應該還是走賣家路線為主，頂多小修小補，原因有二：一是整體戰力不佳，二是農場荒蕪。

雖然打線有本文主角Schwarber、Juan Soto及Trea Turner等狠角色，但先發投手全然靠Scherzer一人撐場，Erick Fedde跟Joe Ross勉強撐起中段輪值，後面的Patrick Corbin以及Jon Lester狀況都不是太好，因此想要衝戰績，顯然需要補強先發這一塊。但這就連結到第二個原因，國民的農場實在太荒蕪了，根本沒有什麼籌碼，因此在搶人搶不過且戰績有點不上不下的情形下，筆者傾向讓國民走向賣家角色。

講到季中交易，Scherzer無疑是最大咖之一，目前ERA2.10的表現使他成為衝擊季後賽球隊求之不得的對象，不過他本人透過經紀人Scott Boras表示，除非能獲得交易下家提供延長合約的承諾，否則不會放棄不可交易條款。

這形成一個很有趣的現象，對國民來說，可能會減少交易他的意願，因為本來可以仿效Aroldis Chapman的模式，也就是交易給他人租借半季後簽回。以Scherzer的價值，等於是賺至少一位百大新秀回家，然而現在Scherzer的聲明使得以上幻想真的只是幻想；至於對買家來說，可說是天大的好消息，等於這筆交易可以讓他們得到這位前段輪值兩年以上，所以交易的誘因提高。

國民到底該不該賣，個人角度認為應該賣，畢竟現有陣容距離季後賽有些距離，還不如透過交易重整陣容，其他人像是Brad Hand乃至本文的Schwarber都是很棒的商品。當然筆者只是旁觀者，到底國民會怎麼選擇，就讓我們透過欣賞Schwarber的煙火秀繼續看下去。

更多劍花 Charlie在運動視界的文章

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航