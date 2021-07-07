亂世看《史記》的「刺客」：沒了荊軻，還有千萬個高漸離

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還。

暴政總愛說，儒以文亂法，俠以武犯禁。可是，我們都知道法令、禁忌，乃當權者的利器，壓榨人民。當人民知道，理性語言無法溝通，和平手法難以有效，唯有以死相搏。

司馬遷受官刑之後，隱忍苟活，文字抗世。一部《史記》，魯迅讚曰：「史家之絕唱，無韻之離騷」；蔣勳形容，將抗世孤獨者之美，流傳千古。其中，《史記》的〈刺客列傳〉，更顯亂世之忠貞。

〈刺客列傳〉，記聶政、荊軻等五位刺客。若無文字記錄，我們都不會記得義士殉道。其實，愈是亂世，愈是極權苛刻，必有俠客現世，像中國近代的楊佳，即為明例。俠為知己而死，不畏強者，借性命彰顯正義，乃其精神之通則。

列傳五千多字，三分二的篇幅，專寫荊軻。我們熟知的荊軻刺秦王，發生在秦國統一的六年前。〈六國論〉言：「燕趙之君，始有遠略，能守其土，義不賂秦。是故燕雖小國而後亡，斯用兵之效也。至丹以荊卿為計，始速禍焉。」燕國弱小，秦國橫行，至最後關頭，行刺乃保國最終手段，別無他法。

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荊軻既至燕，愛燕之狗屠及善擊筑者高漸離。荊軻嗜酒，日與狗屠及高漸離飲於燕市，酒酣以往，高漸離擊筑，荊軻和而歌於市中，相樂也，已而相泣，旁若無人者。荊軻雖游於酒人乎，然其為人沈深好書；其所游諸侯，盡與其賢豪長者相結。其之燕，燕之處士田光先生亦善待之，知其非庸人也。

荊軻，袓先是齊國人，出生衛國，移居燕國。他喜好讀書、擊劍，滿懷才學，不遇知音，像衛元君、劍客蓋聶、魯勾踐，皆冷落相待。唯屠狗善樂的高漸離，隱士田光，懂得他，欣賞他。

不遇，是文化命限，也為義命對揚、對顯。荊軻有才能、勇氣，但時人眼中，大抵是雞犬之流，沒有什麼亮麗的身分，沒有什麼顯赫的經歷。時代卻賦予他，俠刺秦王，行使公義，名垂千古的機會。

燕國曾將太子丹送至秦國，作為人質示好，唯秦國「遇之不善」，太子丹逃回家國。他親嚐暴政囚禁之苦，為保燕國，自是再三設法。「舉國不足以當秦」，故此劍走偏鋒，希望能生擒，或刺殺秦王。

太子丹設想，若能生擒秦王，迫令他反吐諸侯之地；刺殺秦王，內亂而外有將軍，則君臣相疑，其他國家自能藉此良機，聯合打敗敵人。如此理想，獨欠刺客，願置生死於度外。

〈刺客列傳〉之死，多見於「為義殉道」。田光為激勵荊軻自刎，荊軻為求刺殺順利，與從秦國逃亡至燕國，樊於期將軍見面。將軍自刎，願把首級，做為求見秦王的誘餌。

太子及賓客知其事者，皆白衣冠以送之。至易水之上，既祖，取道，高漸離擊筑，荊軻和而歌，為變徵之聲，士皆垂淚涕泣。又前而為歌曰：「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還！」復為羽聲慨，士皆瞋目，髮盡上指冠。於是荊軻就車而去，終已不顧。

《史記》中能與此悲壯堪比，唯項羽四面楚歌。易水河邊，高漸離擊筑，荊軻和而歌，士皆垂淚涕泣。眾人身穿白衣，荊軻就車而去，九死一生的送別。

軻既取圖奏之，秦王發圖，圖窮而匕首見。因左手把秦王之袖，而右手持匕首揕之。未至身，秦王驚，自引而起，袖絕。拔劍，劍長，操其室。時惶急，劍堅，故不可立拔。荊軻逐秦王，秦王環柱而走。群臣皆愕，卒起不意，盡失其度。而秦法，群臣侍殿上者不得持尺寸之兵；諸郎中執兵皆陳殿下，非有詔召不得上。方急時，不及召下兵，以故荊軻乃逐秦王。而卒惶急，無以擊軻，而以手共搏之。是時侍醫夏無且以其所奉藥囊提荊軻也。秦王方環柱走，卒惶急，不知所為，左右乃曰：「王負劍！」負劍，遂拔以擊荊軻，斷其左股。荊軻廢，乃引其匕首以擿秦王，不中，中桐柱。秦王復擊軻，軻被八創。軻自知事不就，倚柱而笑，箕踞以罵曰：「事所以不成者，以欲生劫之，必得約契以報太子也。」

圖窮匕現，荊軻假意奉獻土地，暗藏短匕。那是歷史上關鍵的一刻，文句短促明快，秦王驚恐閃避，衣袖斷絕，劍長難拔，荊軻持匕追趕，群臣手無寸鐵，盡失法度。

秦王狼狽繞柱而行，抽出長劍，砍斷左腿。荊軻投匕中柱，被刺傷八處，自知事敗，倚柱坐地笑罵：若非意欲生擒，早就成功了。左右斬殺荊軻，鮮血流滿官殿，成就史書之墨。

Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain 秦始皇畫像

秦始皇召見，人有識者，乃曰：「高漸離也。」秦皇帝惜其善擊筑，重赦之，乃矐其目。使擊筑，未嘗不稱善。稍益近之，高漸離乃以鉛置筑中，復進得近，舉筑朴秦皇帝，不中。於是遂誅高漸離，終身不復近諸侯之人。

我們只記得荊軻事敗，卻忘記，還有高漸離。秦王武統天下，統不了民心，弄盲高漸離，引進官殿，聆賞他的音樂之美。兩人愈來愈接近，一日，高漸離把鉛放進樂器，舉筑朴秦皇帝，不中。

秦始皇膽戰心驚，終身不敢接近六國之人。「民不畏死，奈何以死懼之？」世道所迫，人人皆是高漸離。歷代士人，如陶淵明、梁啟超，多是歌頌俠刺精神。後世像秋瑾、譚嗣同等革命烈士，上承古人，「一腔熱血勤珍重，灑去猶能化碧濤」，為義殉道。

荊軻飲燕市，酒酣氣益振。

哀歌和漸離，謂若傍無人。

雖無壯士節，與世亦殊倫。

高眄邈四海，豪右何足陳？

貴者雖自貴，視之若埃塵。

賤者雖自賤，重之若千鈞。

左思一首〈詠史〉，捕捉俠客的不遇與激昂。或許他們未必成功，卻留下了生命典範。那些看似高貴的人，他們偏偏，視若塵埃；反而卑微如你我者，在其心中，才是重如千鈞。

永遠記得，歷史上為我們付出性命的人。這可能是最黑暗的時刻，但歷史仍在書寫。忘掉自命尊貴的塵埃，緊記看似卑下的千鈞。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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