2021/07/08,
藝文

《這個殺手不太冷》：殺手少女的救贖，遊走禁忌的邊緣

《這個殺手不太冷》：殺手少女的救贖，遊走禁忌的邊緣
圖片來源：電影《這個殺手不太冷》截圖

我們想讓你知道的是

殺手和少女，遊走禁忌，巧妙於精細拿捏，才令觀者刺激，又能接受。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

由古至今，刺客、殺手都是邊緣職業，冷血、暴力，遊走在社會常軌之外。少女的青春、單純，對未來充滿期盼。殺手和少女，格格不入，彷彿位於兩極。

1994年上映《Léon》，偏把兩者並置。港譯《這個殺手不太冷》，一反傳統，不但是老少配，血腥暴力，父女情之中夾雜一些男女情愫，挑戰社會的規範。

電影的開場明快流暢，神秘不露臉的殺手，獨自一人潛進大廈，殺掉數十位敵人，直到最後，首領驚慌地打電話求救，我們才看見Leon，從黑暗中現出真面目。

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圖片來源：電影《這個殺手不太冷》截圖

不過十多分鐘，導演成功塑造了Leon這位主角。在飲牛奶、弄盆栽，以及熨衣服之間，那些看似日常生活的鏡頭，對比開首的血腥暴力，讓觀者好奇，這位殺手，到底有何故事？

同住大廈的少女，一樣神秘，滿臉傷痕。親母早亡，父親暴力對待，後母冷淡，她問Leon：「Is life always this hard or is it just when you are a kid?」Leon誠實相告：「Always like this.」

少女世界，除了親弟，僅有Leon關心。當緝毒署警員，為保私利，謀殺她全家，她走向Leon的大門，哭泣懇求他開門收留。那幕閉門的灰暗，開門的光亮，象徵希望，以及救贖。

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圖片來源：電影《這個殺手不太冷》截圖
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圖片來源：電影《這個殺手不太冷》截圖

打開房間的門，往往暗示了，接納他人。少女Mathilda，被Leon挽救性命，其一；其二乃，Leon這位看似冷漠的殺手，也因此，重新了解生命的愉悅、意義。

Mathilda性格剛強，一心為親弟復仇，知道Leon是Hitman，不怕之餘，更求學。她向窗外亂槍掃射，迫得Leon負上教育責任，上演鐵漢柔情，冷漠的心，漸漸溫暖。

Leon反過來勸阻Mathilda：不要抽煙，不說粗口，更重要乃放棄復仇，皆因殺人會改變一生。Mathilda則說「I don’t care」，但他在乎。他不欲少女變成自己，無時無刻不得安穩。

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圖片來源：電影《這個殺手不太冷》截圖
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圖片來源：電影《這個殺手不太冷》截圖

在最嚴肅的殺手教學，Mathilda仍是少女。Leon不讓她用實彈，始終沒有越過底線，一幕幕的任務，他依舊黑衣，她卻換上多套時尚衣裳。Mathilda和Leon調情，與Leon玩遊戲，童心未泯。

殺手和少女，遊走禁忌，巧妙於精細拿捏，才令觀者刺激，又能接受。父女情的愛戀，由始至終，沒有越過情慾的界線；兩人堅守「No Woman No Kid」，殺亦有道，相比緝毒署黑警的變態，他們有魅力太多了

Leon無法走向光明，至少為了少女復仇，結束灰暗。他極其喜愛的萬年青，傳承給Mathilda，經過與少女的相處，殺手重拾生命的意義。少女親手種下植物，死亡作為重生的救贖，兩人心中，have roots。

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圖片來源：電影《這個殺手不太冷》截圖

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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