《這個殺手不太冷》：殺手少女的救贖，遊走禁忌的邊緣

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

由古至今,刺客、殺手都是邊緣職業,冷血、暴力,遊走在社會常軌之外。少女的青春、單純,對未來充滿期盼。殺手和少女,格格不入,彷彿位於兩極。

1994年上映《Léon》,偏把兩者並置。港譯《這個殺手不太冷》,一反傳統,不但是老少配,血腥暴力,父女情之中夾雜一些男女情愫,挑戰社會的規範。

電影的開場明快流暢,神秘不露臉的殺手,獨自一人潛進大廈,殺掉數十位敵人,直到最後,首領驚慌地打電話求救,我們才看見Leon,從黑暗中現出真面目。

圖片來源:電影《這個殺手不太冷》截圖

不過十多分鐘,導演成功塑造了Leon這位主角。在飲牛奶、弄盆栽,以及熨衣服之間,那些看似日常生活的鏡頭,對比開首的血腥暴力,讓觀者好奇,這位殺手,到底有何故事?

同住大廈的少女,一樣神秘,滿臉傷痕。親母早亡,父親暴力對待,後母冷淡,她問Leon:「Is life always this hard or is it just when you are a kid?」Leon誠實相告:「Always like this.」

少女世界,除了親弟,僅有Leon關心。當緝毒署警員,為保私利,謀殺她全家,她走向Leon的大門,哭泣懇求他開門收留。那幕閉門的灰暗,開門的光亮,象徵希望,以及救贖。

圖片來源:電影《這個殺手不太冷》截圖

圖片來源:電影《這個殺手不太冷》截圖

打開房間的門,往往暗示了,接納他人。少女Mathilda,被Leon挽救性命,其一;其二乃,Leon這位看似冷漠的殺手,也因此,重新了解生命的愉悅、意義。

Mathilda性格剛強,一心為親弟復仇,知道Leon是Hitman,不怕之餘,更求學。她向窗外亂槍掃射,迫得Leon負上教育責任,上演鐵漢柔情,冷漠的心,漸漸溫暖。

Leon反過來勸阻Mathilda:不要抽煙,不說粗口,更重要乃放棄復仇,皆因殺人會改變一生。Mathilda則說「I don’t care」,但他在乎。他不欲少女變成自己,無時無刻不得安穩。

圖片來源:電影《這個殺手不太冷》截圖

圖片來源:電影《這個殺手不太冷》截圖

在最嚴肅的殺手教學,Mathilda仍是少女。Leon不讓她用實彈,始終沒有越過底線,一幕幕的任務,他依舊黑衣,她卻換上多套時尚衣裳。Mathilda和Leon調情,與Leon玩遊戲,童心未泯。

殺手和少女,遊走禁忌,巧妙於精細拿捏,才令觀者刺激,又能接受。父女情的愛戀,由始至終,沒有越過情慾的界線;兩人堅守「No Woman No Kid」,殺亦有道,相比緝毒署黑警的變態,他們有魅力太多了

Leon無法走向光明,至少為了少女復仇,結束灰暗。他極其喜愛的萬年青,傳承給Mathilda,經過與少女的相處,殺手重拾生命的意義。少女親手種下植物,死亡作為重生的救贖,兩人心中,have roots。

圖片來源:電影《這個殺手不太冷》截圖

本文獲作者授權轉載,原文請看作者Medium。

相關文章:

責任編輯:Alex

核稿編輯:Alvin