新加坡以數據不全為由，宣布接種科興疫苗者不被納入全國接種人口數

《路透社》報導，新加坡官方7日表示，有鑑於中國無法提供科興疫苗保護效能的數據，尤其是在預防Delta變異株的數據，因此國內已接種科興疫苗的民眾無法納入全國接種人口的統計數據中。

新加坡衛生部長王乙康在7日的線上記者會上說：「目前我們沒有真正的醫學或科學依據，也沒有數據來確定科興針對Delta變異株在預防感染和重症方面的有效性。」由於Delta變種病毒已在5月入侵新加坡，因此官方審慎以對。

目前新加坡衛生部已核准並開始接種的疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）-BioNTech疫苗/復必泰（Comirnarty）疫苗（標籤不同，兩者分開計算），接受這三個疫苗廠牌的民眾會被納入全國接種人口的統計數據中。

至於此前已進口的20萬劑科興疫苗，至今未獲衛生部核准使用，不過，上個月新加坡官方已允許全國24家診所透過既有的特別採用程序（Special Access Route），施打世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，即包括科興疫苗。

新加坡政府允許私人診為民眾接種科興疫苗後，許多民眾踴躍預約科興疫苗的施打，其中包括不少在新加坡的中國籍公民。根據新加坡《聯合早報》報導，截至7月3日，共有17296人接種了一劑科興疫苗。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年6月18日，新加坡一家私人醫療機構外等待施打科興疫苗的民眾。

《路透社》報導，最近民眾對接種科興疫苗的熱潮開始衰退，而新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）也在上個月公開指出，已接種科興疫苗的人，仍然有再次被感染的風險；根據新加坡的防疫規定，接種科興疫苗的民眾在參加特定活動或進入一些場所前，無法豁免篩檢，而完整接種兩劑莫德納或輝瑞疫苗的民眾可被豁免。

7月7日，麥錫威在線上記者會上表示，已在國內接種了一劑或兩劑科興疫苗者，或在海外接種其他疫苗後返國者，依然可在全國冠病疫苗接種計劃下接種輝瑞或莫德納疫苗，以進行防護力的補強。《聯合早報》報導，麥錫威強調，儘管目前沒有實際證據證明接種兩種不同的疫苗效果是好的，但官方會提醒欲混接疫苗的民眾，讓他們在有充分知情下做選擇。

《聯合早報》報導，儘管新加坡政府不將接種科興疫苗的民眾納入全國接種人口的統計數據中，但衛生部也在7日宣佈，接種科興疫苗者的接種記錄，將記載在全國接種註冊簿（National Immunisation Registry），未來已接種科興疫苗者日後仍可通過手機應用程式在保健資訊網（HealthHub）上查詢，目前該網站的僅供已接種輝瑞/復必泰和莫德納疫苗的民眾查詢。

《中央社》報導，財政部長黃循財表示，預計7月底左右，新加坡將有50%人口完整接種2劑疫苗；根據衛生部數據，截至7月5日，新加坡已有367萬862人接種一劑疫苗，218萬7709人完整接種2劑，約占總人口40%，而新加坡7日確認新增5起本土案例，另有7起境外移入，全國累計6萬2652人確診。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範