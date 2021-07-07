2021/07/07,
國際

新加坡以數據不全為由，宣布接種科興疫苗者不被納入全國接種人口數

新加坡以數據不全為由，宣布接種科興疫苗者不被納入全國接種人口數
圖為新加坡民眾在惹蘭勿剎（Jalan Besar）民眾俱樂部的接種中心接種疫苗。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

新加坡政府宣布，不會把施打科興疫苗的人，列入已施打疫苗的人數中。新加坡政府的決定是基於中國無法提供足夠的數據證明科興疫苗防護力，同時研究指出，許多人打完兩劑科興疫苗後依然染病。

路透社》報導，新加坡官方7日表示，有鑑於中國無法提供科興疫苗保護效能的數據，尤其是在預防Delta變異株的數據，因此國內已接種科興疫苗的民眾無法納入全國接種人口的統計數據中。

新加坡衛生部長王乙康在7日的線上記者會上說：「目前我們沒有真正的醫學或科學依據，也沒有數據來確定科興針對Delta變異株在預防感染和重症方面的有效性。」由於Delta變種病毒已在5月入侵新加坡，因此官方審慎以對。

目前新加坡衛生部已核准並開始接種的疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）-BioNTech疫苗/復必泰（Comirnarty）疫苗（標籤不同，兩者分開計算），接受這三個疫苗廠牌的民眾會被納入全國接種人口的統計數據中。

至於此前已進口的20萬劑科興疫苗，至今未獲衛生部核准使用，不過，上個月新加坡官方已允許全國24家診所透過既有的特別採用程序（Special Access Route），施打世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，即包括科興疫苗。

新加坡政府允許私人診為民眾接種科興疫苗後，許多民眾踴躍預約科興疫苗的施打，其中包括不少在新加坡的中國籍公民。根據新加坡《聯合早報》報導，截至7月3日，共有17296人接種了一劑科興疫苗。

RTXDDL6G
Photo Credit：Reuters / 達志影像
2021年6月18日，新加坡一家私人醫療機構外等待施打科興疫苗的民眾。

路透社》報導，最近民眾對接種科興疫苗的熱潮開始衰退，而新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）也在上個月公開指出，已接種科興疫苗的人，仍然有再次被感染的風險；根據新加坡的防疫規定，接種科興疫苗的民眾在參加特定活動或進入一些場所前，無法豁免篩檢，而完整接種兩劑莫德納或輝瑞疫苗的民眾可被豁免。

7月7日，麥錫威在線上記者會上表示，已在國內接種了一劑或兩劑科興疫苗者，或在海外接種其他疫苗後返國者，依然可在全國冠病疫苗接種計劃下接種輝瑞或莫德納疫苗，以進行防護力的補強。《聯合早報》報導，麥錫威強調，儘管目前沒有實際證據證明接種兩種不同的疫苗效果是好的，但官方會提醒欲混接疫苗的民眾，讓他們在有充分知情下做選擇。

聯合早報》報導，儘管新加坡政府不將接種科興疫苗的民眾納入全國接種人口的統計數據中，但衛生部也在7日宣佈，接種科興疫苗者的接種記錄，將記載在全國接種註冊簿（National Immunisation Registry），未來已接種科興疫苗者日後仍可通過手機應用程式在保健資訊網（HealthHub）上查詢，目前該網站的僅供已接種輝瑞/復必泰和莫德納疫苗的民眾查詢。

中央社》報導，財政部長黃循財表示，預計7月底左右，新加坡將有50%人口完整接種2劑疫苗；根據衛生部數據，截至7月5日，新加坡已有367萬862人接種一劑疫苗，218萬7709人完整接種2劑，約占總人口40%，而新加坡7日確認新增5起本土案例，另有7起境外移入，全國累計6萬2652人確診。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。